Fabrizio Romano: "Milan e Bayer preparano i documenti per Boniface. I rossoneri in contatto con l'agente per trovare l'accordo sul contratto"
MilanNews.it
Il Milan si avvicina a grandi passi a Victor Boniface. Fabrizio Romano riporta che c'è un accordo verbale con il Bayer e si stanno preparando i documenti: manca solo l'accordo definitivo con il calciatore. Questo il suo post su X:
"Milan e Bayer Leverkusen stanno preparando i documenti dopo aver raggiunto un accordo verbale per Victor Boniface: prestito con diritto, e non obbligo, di riscatto a 30 milioni di euro. Ora il club rossonero è in contatto con l'agente del calciatore per arrivare ad un accordo sul totale: l'ultimo step chiave prima di arrivare ad un accordo totale".
