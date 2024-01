VIDEO MN - Milanello, i complimenti di un giovane tifoso a Tomori: "Sei il difensore più forte del mondo"

All'uscita da Milanello con la sua auto, Fikayo Tomori si è fermato a firmare autografi e a fare foto con i tifosi presenti fuori dal Centro Sportivo di Carnago. Un piccolo tifoso ha rivolto anche dei complimenti speciali al difensore rossonero: "Sei il difensore più forte del mondo". Una frase che ha fatto piacere all'inglese che ha sorriso e ha ringraziato il giovane milanista.

Attualmente Tomori è ancora ai box in quanto sta ancora recuperando da una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Sul suo rientro non ci sono certezze, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe tornare in campo a fine febbraio.