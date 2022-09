LIVE MN - Milan-Dinamo Zagabria (3-1): prima vittoria in Champions!

Dopo il pareggio contro il Salisburgo, per il Milan arriva la prima vittoria in Champions: 3-1 contro la Dinamo Zagabria grazie alle reti di Giroud su rigore, Saelemaekers e Pobega, mentre per i croati è andato a segno Orsic. Rossoneri al comando del girone con quattro punti, in attesa della gara di questa sera tra Salisburgo e Chelsea.

93' Finisce qui!

90' Tre minuti di recupero.

89' Mancino di controbalzo di Pobega, palla fuori.

86' Cross di Leao, Dest di testa sul secondo palo non inquadra la porta.

83' Doppio cambio nella Dinamo Zagabria: dentro Baturina e Marin, fuori Petkovic e Orsic.

78' Triplo cambio nel Milan: fuori Saelemaekers, Bennacer e Brahim Diaz, dentro Dest, Krunic e Messias.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!! Pobega trova Theo Hernandez in prondità, scarico ancora verso Pobega che di mancino, aiutato dalla traversa, realizza la rete del tris!

74' Ammonito Orsic per simulazione.

67' Doppio cambio nel Milan: fuori Tonali e Giroud, dentro Pobega e De Ketelaere

62' Cambio nella Dinamo: dentro Spikic, fuori Mohaarrami

59' Punizione dal limite per il Milan. Grande giocata di Leao.

55' Gol della Dinamo Zagabria. Scambio in area di rigore tra Orsic e Petkovic, con il primo che realizza la rete del 2-1.

50' Ammonito Pioli per proteste.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! Accelerazione di Leao sulla sinistra, cross per Saelemaekers che di testa non sbaglia! 2-0!

45' Si riparte!

Grazie al rigore realizzato da Giroud ad un minuto dalla chiusura del primo tempo, il Milan passa in vantaggio a San Siro contro la Dinamo Zagabria. Una prima metà di gara difficile per la squadra di Pioli, che crea molte occasioni ma arrivando raramente a calciare in porta. Buona notizia aver sbloccato la partita nei minuti finali, ma importante sarà chiudere la partita nel secondo tempo

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! MILAN IN VANTAGGIOOOOOOOOO! Giroud si presenta dal dischetto e non sbaglia, spiazzando Livakovic!

42' Rigore per il Milan! Tonali imbuca per Leao, ma lo sgambettano da dietro.

40' Giroud stoppa di petto in mezzo all'area tra due difensore, poi calcia al volo ma la conclusione è troppo debole.

39' Mancino potente di Saelemaekers dal limite, Livakovic blocca un pallone difficile.

35' Destro a giro di Orsic, Maignan controlla la conclusione terminare sul fondo.

33' Bel cross di Brahim verso Leao, che impatta male il pallone e spedisce in rimessa laterale.

31' Destro di Brahim Diaz dai 25 metri, palla direttamente in curva.

30' Cross di Theo verso Giroud, il colpo di testa del francese finisce tra le braccia di Livakovic.

27' Occasione Dinamo Zagabria. Mancino di Moharammi in area, Maignan copre il suo palo e devia in corner.

21' Botta da fuori area di Bennacer, para Livakovic.

15' Ristovski ci prova dalla distanza: conclusione che si spegne sul fondo.

14' Punuzione Dinamo sulla trequarti con Orsic, Maignan blocca facile.

13' Due falli netti non fischiati ai rossoneri: prima un intervento rudivo su Diaz, poi su Theo Hernandez lanciato in rapertanza.

9' Grande lavoro di Giroud sul limite dell'area, poi calcia di prima intenzione: conclusione a giro che termina fuori di poco.

7' Brahim prova a tagliare il campo con un passaggio alto verso Giroud, ma è impreciso. Possesso Dinamo Zagabria.

5' Bel cross di Saelemaekers, si inserisce Tonali che di testa non è preciso.

3' Ripartenza del Milan con Leao che guadagna corner.

1' Assist di Brahim per Giroud, il francese prova a servire di prima Tonali ma colpisce male il pallone

0' Inizia il match!

- Le squadre entrano in campo: Milan in completo in rossonero, ospiti con la maglia bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro, dove tra pochi istanti andrà in scena il match valevola la seconda giornata giornata dei gironi di Champions League: Milan-Salisburgo. I rossoneri arrivano dal pareggio interra austriaca, mentre la squadra croata ha trovato il suo primo successo casalingo della competizione contro il Chelsea. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questo match di Champions League!

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, DEst, Kjaer, Messias, Pobega, Krunic, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Theophile-Catherine, Bulat, Dilaver. All.: Cacic.