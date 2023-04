LIVE MN - Milan-Empoli (0-0): un Milan prevedibile si sveglia tardi. L'Empoli strappa il punto a San Siro

57' CHE OCCASIONE MILAN! Bel cross di Pobega sul secondo palo per Theo che di testa fa la sponda per Origi che si incarta sul più bello

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!! GIROOOOOOOOOOOOOUDDDDDDDD!!!!!! SEMPRE LUIIIII!!!!! Cross di Leao sul secondo palo per Florenzi che controlla e mette uno spiovente per Giroud che di testa segna!

93' Leao ancora scatentato sulla fascia: arriva sul fondo e appoggia dietro per Diaz. Ne nasce una mischia che porta alla rimessa dal fondo per l'Empoli

95' Assalto del Milan che ora butta tanti palloni in mezzo. Occasione per Florenzi che prova la gran botta al volo ma calcia alto

- FINE PARTITA. Amaro e deludente pareggio del Milan in casa contro l’Empoli. I rossoneri si svegliano troppo tardi dopo una partita condotta in maniera troppo prevedibile contro un Empoli chiusissimo e mai visto dalle parti di Maignan. Incredibile gol annullato a Giroud (giustamente) per fallo di mano al 90’ e due episodi da moviola in area dell’Empoli nel corso del secondo tempo, uno molto dubbio. Cestinata un’altra occasione di collezionare punti importanti per la zona Champions League, specialmente dopo il pareggio dell'Inter nel pomeriggio.

55' CI PROVA SAELEMAEKERS! Il pallone arriva dalle parti del belga fuori area sugli sviluppi di un corner: il suo tiro è potente ma viene deviato sul fondo da un avversario

55' Check over: non c'è nulla per Marcenaro. Rimane più di un dubbio

54' Check al VAR: episodio dubbio in area dell'Empoli, contatto tra Fazzini e Theo

50' BOTTA DI POBEGA! Il numero 32 prova la conclusione potente da fuori che viene deviata in angolo, uscendo di poco a lato del palo di Perisan

49' Bella triangolazione tra Rebic, Saelemaekers e Calabria: il capitano rossonero ci prova da fuori ma viene murato

48' REBIC! Altra occasione per il croato che viene pescato dal cross di Calabria: la sua girata di testa finisce a lato

47' L'Empoli prova a sorprendere il Milan con un lancio lungo su Caputo: Maignan capisce tutto e, con grande calma, amministra il possesso con i piedi

45' Riprende il match a San Siro. Nessun cambio nè per Pioli nè per Zanetti

- FINE PRIMO TEMPO. Ancora 0-0 a San Siro tra Milan ed Empoli. I rossoneri sono partiti con l’atteggiamento giusto creando subito pericoli alla porta di Perisan con Rebic e Theo Hernandez. I toscani poi si sono assestati da un punto di vista tattico, concedendo il possesso di palla agli uomini di Pioli ma pochi spazi, tanto che il Milan si è dovuto accontentare di soluzioni da lontano senza grande successo. Nel finale timide palle gol per Tonali e Rebic. Se i rossoneri vogliono portare a casa i tre punti, bisognerà sbloccare un Empoli molto ordinato.

45' TIRO ALTO DI REBIC! Bel lancio di Tomori in profondità per Rebic che ha qualche problema con il controllo, si allarga e calcia alto da buona posizione

39' OCCASIONE TONALI! Sandro penetra centralmente e prova a piazzare alla sinistra di Perisan che, però, non si fa sorprendere

38' Primo giallo del match: ammonito Pobega

34' Altro tentativo dalla lunga distanza per i rossoneri: questa volta ci prova Pobega. Anche in questo caso, però, il pallone finisce alto sopra la traversa

33' Azione manovrata del Milan che passa da destra a sinistra, da Saelemaekers a Rebic. La sfera finisce a Theo che prova la botta di forza due passi dentro l'area di rigore: il tiro è murato da un difensore

31' Origi prova a mettersi in proprio e tenta il tiro da fuori area, a difesa schierata. Il pallone termina fuori lentamente

29' Primo angolo della partita per il Milan: l'Empoli allontana senza problemi il cross di Bennacer

22' Anche Calabria prova la soluzione dalla distanza dopo che la difesa toscana aveva allontanato il pallone su una punizione di Bennacer. Il tiro finisce largo

15' Ci prova Saelemaekers da lontano: la sua conclusione finisce altissima

13' DOPPIA OCCASIONE MILAN! Imbucata di Saelemekers per Rebic che tutto solo davanti a Perisan centra il portiere concludendo centralmente. Sugli sviluppi il pallone arriva a Theo che prova a calciare dalla sinistra, si salva ancora Perisan in qualche modo

6' Esattamente come visto al Maradona domenica scorsa, Ismael Bennacer agisce da centrocampista più avanzato con Tonali e Pobega nei ruoli di mediani

2' Subito il Milan propositivo: il cross di Calabria è troppo alto per tutti

1' Fischio di inizio: è cominciata Milan-Empoli!

- L'arbitro della sfida sarà Marcenaro della sezione di Genova, alla prima direzione assoluta con il Milan. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e De Meo, oltre che dal quarto uomo Rapuano. Al Var ci sarà Valeri, assistito da Di Martino.

- Manca veramente pochissimo. Il Milan scenderà in campo con la terza divisa ufficiale: maglietta, calzoncini e calzettoni verdi. L'Empoli risponde con la tenuta da trasferta completamente bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio San Siro dove tra poco seguiremo in diretta il match tra Milan ed Empoli, valevole per la 29esima giornata di Serie A Tim. I rossoneri tornano in campo cinque giorni dopo la dominante vittoria del Maradona contro il Napoli e hanno l'obbligo di dar seguito a quel risultato, specialmente dopo il pareggio dell'Inter a Salerno. Tanti i cambi di formazione scelti da Stefano Pioli rispetto a domenica sera in vista del quarto di andata di Champions League proprio contro il Napoli, in programma mercoledì prossimo. Grazie al nostro live testuale, non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Pobega, Tonali; Saelemaekers, Bennacer, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, de Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disp.: Štubljar, Ujkani; Cacace, Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Grassi, Haas, Henderson; Cambiaghi, Destro, Pjaca, Satriano, Vignato. All.: Zanetti.