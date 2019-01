LIVE MN - Milan Femminile-Sassuolo (4-2): accorcia le distanze Ferrato

81' Ultimi nove minuti di gara, Sassuolo tutto in avanti per cercare il gol della speranza.

79' Da angolo, Giacinti prova un incredibile gol di tacco al volo: attenta Thalmann tra i pali a sventare il tiro.

78' Guizzo da campionessa di Giacinti che controlla la palla, va via in doppio passo e conquista il corner: può respirare il Milan.

76' Sostituzione per il Milan: fuori Sabatino, spazio a Longo.

76' Ora è assoluto dominio Sassuolo: su botta ravvicinata di Giatras, vola Ceasar e compie il secondo miracolo della partita.

74' GOL DEL SASSUOLO! Doppietta Ferrato, gol splendido. Su traversone della solita Giurgiu, Ferrato si gira in mezza rovesciata e piazza la palla all'incrocio: sfiora Ceasar ma non basta.

73' Ottimo contropiede Milan! Con tutto il Sassuolo in avanti, Giacinti scappa via di forza ed intelligenza: dribblata anche l'ultima avversaria, arriva in porta ma calcia fuori.

72' Fortissimo forcing della squadra ospite che ormai è stabilmente nella trequarti rossonera.

67' Grandissima chance Sassuolo! Giurgiu trova l'ennesimo cross della sua partita: Cambiaghi vola di testa, Ceasar esce a vuoto ma viene graziata, palla sul fondo.

66' Enorme parata di Ceasar! Daleszczyk calcia fortissimo da fuori area e trova una deviazione: riflessi felini tra i pali della rossonera che di piede evita il gol.

64' Sassuolo in continua spinta offensiva alla ricerca del secondo gol, rossonere che faticano ad uscire della propria metà campo.

61' Giurgiu pennella per la testa di Ferrato: attentissima Ceasar in presa alta.

58' Continua a cedere la neve sul Franco Ossola, sempre più difficile giocare sul campo di Varese.

54' Enorme occasione Milan! Sabatino corre veloce e si libera per il traversone: ottimo servizio per Giacinti che stoppa, vince il duello fisico con l'avversario e giro forte in porta. Sfiora il palo.

53' Ci prova con l'ennesimo cross Cambiaghi: attenta Ceasar in presa.

50' Grandissima parata della rossonera Ceasar! Su cross di Giurgiu, Ferrato si coordina in un fazzoletto e calcia al volo: miracolosa Ceasar in tuffo basso.

49' Doppio passo di Giurgiu sulla fascia e corsa verso il fondo: ottimo intervento di Mendes che nega il traversone.

47' Giugliano crea nello stretto un corridoio per Giacinti: l'attaccante stoppa e calcia in area, subito murata.

46' Fittissima nevicata sullo stadio Ossola di Varese, campo completamente innevato.

45' Subito un cambio per il Sassuolo: Iannella subentra ad Oliviero

45' Inizia il secondo tempo di Milan-Sassuolo.

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-SASSUOLO 4-1.

45'+1' Grande tunnel di Sabatino che poi lancia in porta Giacinti: attentissima Thalmann, da libero, a spazzare.

44' Saranno 3 i minuti di recupero.

41' Ferrato inventa in profondità per Oliviero: attenta Ceasar in uscita bassa sul campo innevato.

38' Si rivede in avanti il Milan: Tucceri salta l'avversario con un controllo orientato e scarica un potento mancino in porta, brava Thalmann in presa.

34' Ancora in attacco gli ospiti, che giocano in profondità sfruttando il vantaggio numerico.

32' Spinge forte ora il Sassuolo nel tentativo di trovare subito il secondo gol.

28' GOL DEL SASSUOLO! Ferrato bravissima dagli 11 metri, Ceasar spiazzata.

27' Cambio obbligato per Morace: entra il secondo portiere Ceasar, fuori Bergamaschi.

24' Incredibile pasticcio di Korenciova tra i pali: sbaglia il rinvio, regala il pallone a Ferrato e la affossa a porta vuota. Espulsione e rigore per il Sassuolo.

23' Ci prova Tomaselli ancora dal limite dell'are: conclusione lontanissima dalla porta di Korenciova.

21' Si affaccia il Sassuolo in avanti: Ferrato si coordina dai 25 metri, sfera sugli spalti.

19' Moreno libera verso la porta Sabatino: trivela del capitano rossonero, para in tuffo Thalmann.

18' Diavolo a tratti incontenibile sul terreno nevoso del Franco Ossola: continua giropalla nel tentativo di trovare la quinta marcatura.

16' Punizione per il Sassuolo: il piazzato di Tomaselli si spegne in un nulla di fatto.

15' Bergamaschi lancia in profondità Giacinti: attenta Thalmann in uscita.

13' Il Sassuolo, travolto da un poker in tempo record, cerca di riordinare le idee con un possesso palla ragionato.

10' INCREDIBILE AL FRANCO OSSOLA! Quattro gol in quattro minuti! Nemmeno il tempo di rimettere il pallone che subito il Milan trova il poker con Sabatino: pennellato pallone al centro e colpo di testa di Sabatino!

8' MILAN DA IMPAZZIRE! Tris in tre minuti! Da traversone sulla destra, Alborghetti è solissima in piena area e sfonda la porta di Thalmann!

6' RADDOPPIO DEL MILAN! Diavolo super offensivo, che subito trova la seconda rete! Cross al centro dalla sinistra e Sabatino, in girata, fredda Thalmann!

5' GOL DEL MILAN! Subito vantaggio rossonero! Grande doppio passo di Giacinti sulla fascia sinistra, testa alta e cross al centro: traiettoria beffarda che supera Thalmann e si spegne in fondo al sacco. È sempre più bomber Giacinti!

4' Ci prova Daleszczyk da lunga distanza, facile presa per Korenciova.

1' Fischio d'inizio, parte il match!

Amici di MilanNews.it, buongiorno e benvenuti! I saluti vi giungono dallo Stadio Franco Ossola di Varese dove, tra pochi minuti, il Milan Femminile di coach Morace affronterà il Sassuolo. Un big match per la 14a giornata di Serie A, una sfida fondamentale per le rossonere che cercheranno di rimanere in scia alla Juventus capolista. Le emozioni in diretta: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Korenciova; Heroum, Carissimi, Mendes, Tucceri; Alborghetti, Moreno; Bergamaschi, Giugliano, Giacinti; Sabatino. A disp.: Ceasar, Zigic, Bellucci, Capelli, Longo, Coda. All. Morace.

SASSUOLO (3-5-2): Thalmann; Pettenuzzo, Mcsorley, Giatras; Oliviero, Tomaselli, Pondini, Daleszczyk, Giurgiu; Ferrato, Cambiaghi. A disp.: Tasselli, Wilson, Iannella, Brignoli, Orsi, Tudisco, Faragò. All. Piovani.