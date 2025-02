live mn Milan-Feyenoord (1-1): assurdo harakiri, finisce qui la nostra Champions

20.41 - Il Milan butta via una qualificazione agli ottavi che era alla portata. Una partita sbloccata dopo 41 secondi con Santiago Gimenez, ma con i rossoneri colpevoli di non aver raddoppiato entro l'intervallo. Theo Hernandez rimedia due cartellini gialli: fallo completamente inutile del francese a centrocampo nel primo tempo, simulazione in area nella ripresa. Fino al rosso sventolatogli da Marciniak il Milan stava dominando e il raddoppio sembrava nell'aria. Da quel momento è subentrato lo sconforto, col Feyenoord che ha preso in mano la partita, trovando il pari al 73' con Carranza. Attacchi sterili del Milan, che si era dimostrato qualitativamente superiore ma che si è dimostrato ancora una volta incapace di ribaltare in un doppio confronto una situazione di svantaggio. L'ultima volta fu nel 2007, contro il Manchester United in semifinale. E non a caso quella fu la squadra che vinse l'ultima Champions. E pensare che questo Milan, a 90 minuti dalla fine della League Phase, aveva un piede agli ottavi di finale. Ora manda in fumo tanti soldi (la qualificazione agli ottavi di finale vale 11 milioni, più l'incasso della partita casalinga) e distrugge il ranking, fondamentale per garantire all'Italia la quinta qualificata alla prossima Champions. Un fallimento su tutti i fronti.

90 + 7 - Fine partita.

90 + 3 - Fallo di Mitchell su Pavlovic: giallo per il costaricano.

90' + 1 - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Leao gioca molti palloni, ma viene sempre chiuso dai difensori. Tanti i traversoni che non trovano nessuno.

88' - Milan totalmente riversato nell'area avversaria, Feyenoord che ha praterie davanti a sé.

87' - Cambio Feyenoord: fuori Hadj Moussa, dentro Mitchell.

86' - Feyenoord che si chiude a riccio, non si trovano spazi.

83' - Doppio cambio per il Milan: fuori Reijnders e Musah, dentro Abraham e Chukwueze.

82' - Pronti a entrare Abraham e Chukwueze.

81' - Milan che prova ad attaccare con la forza della disperazione, Feyenoord pericoloso in contropiede. Pavlovic salva su Hadj

79' - Iniziativa dalla sinistra di Leao, traversone che non trova nessuno.

78' - THIAW! Bel colpo di testa del tedesco che raccoglie la punizione di Reijnders. Para Wellenreuther.

76' - Ammonito Joao Felix, fallo su Paixao.

74' - Pareggio che era nell'aria. Il Feyenoord aveva preso in mano la partita, sfruttando l'uomo in più e la stanchezza dei rossoneri.

73' - Traversone dalla destra di Bueno, Carranza anticipa Bartesaghi e di testa colpisce.

73' - Gol del Feyenoord. Carranza.

72' - Centrocampo rinforzato, attacco sulle spalle di Joao Felix e Leao.

71' - Secondo cambio per il Milan: fuori Gimenez, dentro Fofana.

70' - Urge attingere dalla panchina, per dare maggiore equilibrio e freschezza alla squadra.

69' - Cross dalla sinistra di Bueno per Milambo, colpo di testa che finisce alto.

67' - Inevitabile sofferenza dopo l'espulsione di Theo. Il Feyenoord inizia a prendere il centrocampo, giro palla degli olandesi che costringono i rossoneri ad abbassarsi.

65' - Milambo ci prova dalla distanza, tiro alto.

64' - Cambio anche per il Feyenoord: fuori Redmond, dentro Carranza.

63' - Primo cambio per il Milan: fuori Pulisic, dentro Bartesaghi.

62' - PULISIC! L'americano ci prova dal vertice sinistro dell'area, para Wellenreuther.

61' - Punizione battuta da Reijnders, deviata in corner.

60' - Fallo di Beelen su Gimenez al limite dell'area. Punizione, ma non sanzione per il giocatore del Feyenoord.

59' - Si scalda Bartesaghi.

58' - Il Feyenoord continua a spingere sulla zona che era di competenza di Theo e guadagna un corner.

56' - Il Feyenoord prende inevitabilmente coraggio.

53' - Sergio Conceiçao al momento non cambia nulla, studia la partita e cerca di capire quale soluzione trovare.

51' - Incredibile, espulso Theo Hernandez! Per Marciniak è simulazione in area, meritevole del cartellino giallo. Era già stato ammonito nel primo tempo.

48' - DOPPIA OCCASIONE PER IL MILAN! Theo triangola con Leao e cerca Gimenez a centroarea ma Hancko anticipa il messicano. Poi ci prova Walker ma para il portiere.

46' - Stessi ventidue in campo.

19.49 - SI RIPARTE!

19.33 - Un buon Milan che dopo 41 secondi rimette in parità il doppio confronto, col più classico dei gol dell'ex: Santiago Gimenez, fino a qualche settimana fa stella del Feyenoord. Il messicano segna di testa su assist di Thiaw. Rossoneri che aggrediscono subito la partita e creano molto, con il quartetto offensivo che oltre a garantire fantasia e grandi giocate pressa alto cercando di mettere in difficoltà i difensori olandesi. Feyenoord che non è riuscito a tirare mai in porta, sebbene abbia avuto un'occasione con Redmond, finita alle stelle. Gli ospiti spingono tantissimo dalle parti di Theo Hernandez, che ha manifestato nervosismo facendosi ammonire. Era diffidato e salterà gli eventuali ottavi di finale. Allo stato attuale delle cose le due squadre andrebbero ai supplementari, servirà uno sforzo in più al Diavolo.

45' + 1 - Finisce il primo tempo.

45' - Concesso un minuto di recupero.

45' - Contrasto Walker-Bueno, pestone dell'inglese che viene richiamato dall'arbitro Marciniak.

44' - Inspiegabile fallo di Theo Hernandez su Hadji. Il francese viene ammonito. Era diffidato e salterà gli eventuali ottavi di finale.

43' - LEAO! Grande giocata di Felix che imbecca il connazionale che entra in area ma si vedere respingere per due volte la conclusione.

42' - Pulisic prova a imbeccare Gimenez, lancio troppo lungo.

41' - JOAO FELIX! Botta centrale del portoghese che trova la risposta del portiere.

40' - GIMENEZ! Grande occasione per il messicano, murato a pochi passi dalla porta. Splendido l'assist di Pulisic.

37' - Problemi per Paixao, il brasiliano a terra aspetta l'arrivo dei sanitari.

36' - Felix cerca Gimenez, Beelen salva in corner.

34' - Prima occasione per il Feyenoord, ce l'ha Redmond che spara alto. Tutte le offensive degli olandesi partono dalla destra.

33' - Pulisic imbecca Leao, il portoghese sbaglia il controllo.

31' - Un po' di dati dopo la prima mezz'ora: 62-38 di possesso palla per il Milan, 2 tiri in porta a zero, un calcio d'angolo a zero. Un cartellino giallo, per Moder del Feyenoord.

29' - Lungo giro palla del Milan, che ha portato alla verticalizzazione di Pulisic per Joao Felix. Il diagonale del portoghese finisce a lato.

27' - Bella partita. Feyenoord pericoloso sfruttando un pallone perso da Reijnders. Bene la difesa rossonera che mura e fa partire a sua volta l'offensiva con Theo Hernandez, anch'egli murato.

23' - CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Botta di Joao Felix respinta da Wellenreuther, Theo da pochi passi manda fuori.

22' - Felix imbecca Leao, Moder lo stende e rimedia un giallo. È il primo ammonito della serata.

21' - Feyenoord che punta molto sulla fascia destra, puntando Theo e affondando.

18' - JOAO FELIX! Imbeccata di sinistro di Gimenez, controllo perfetto del portoghese che tenta la conclusione che finisce alta di poco.

18' - Ripiegamento di Leao in difesa, assieme a Theo sventano un tentativo di Read.

16' - Musah prova la soluzione personale, tiro dalla distanza che finisce fuori.

13' - Conceiçao chiede ai suoi attaccanti di pressare altissimo.

12' -Ottimo approccio del Milan, aggressivo e propositivo. La rete di Gimenez è la terza segnata dal Milan di Conceiçao nel primo tempo.

10' - Hadj Mousa sfugge a Theo, ma Pavlovic lo mura. Boato di San Siro per il centrale serbo, che sta guadagnando tantissimi punti in queste ultime prestazioni.

9' - Il Milan comunica il dato degli spettatori presenti: 54.749

7' - Curiosità relativa a questa divisa del Feyenoord. E al fatto che le bandiere dei tifosi siano biancoverdi e non biancorosse: il colore bianco-verde rappresenta la città di Rotterdam.

5' - Milan finalmente con la tradizionale maglia rossonera. Feyenoord con la divisa da trasferta, biancoverde con calzoncini e calzettoni verdi.

3' - Santiago Tomas Gimenez al Milan, 3 gol in 5 partite. Due di testa e uno di sinistro. Inizio impressionante per il messicano che ha anche servito un assist.

1' - Il messicano, fino a qualche settimana fa stella del Feyenoord, non solo non esulta ma chiede scusa ai suoi vecchi tifosi.

1' - La dinamica del gol: traversone dalla destra di Pulisic che trova sull'out opposto Thiaw che di testa mette al centro area dove Gimenez di testa colpisce.

1' - Ci sono voluti appena 41 secondi per sbloccare la partita.

1' - Che partenza per il Milan! Segna Christian Gimenez, per il più classico dei gol dell'ex

1' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!! EL BEBOTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18.46 - SI PARTE!

18.44 - Ci sono diversi vuoti sugli spalti, l'orario d'ufficio non aiuta.

18.43 - Squadre in campo, parte l'inno della Champions League.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro dove il Milan si gioca l'accesso agli ottavi di finale, sfidando il Feyenoord con l'obiettivo di ribaltare il ko di Rotterdam.

Per l'occasione, Sergio Conceiçao decide di giocarsela con 4 giocatori offensivi, schierando dal primo minuto Christian Pulisic che sembrava il sacrificato della vigilia. A sorpresa solo panchina per lo stakanovista Fofana. Il tecnico portoghese lascia in panchina anche Fikayo Tomori, decidendo di affiancare Thiaw a Pavlovic, che torna così titolare dopo la panchina contro il Verona.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Stengs, Ivanusec, Carranza, Mitchell, 'T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Sliti. All. Pascal Bosschaart.

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

ASSISTENTI: Listkiewicz e Kupsik (Polonia)

IV UFFICIALE: Myc (Polonia)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

AVAR: Dingert (Germania)