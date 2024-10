live mn Milan Futuro-Legnago Salus (0-0): clamorosa occasione per gli ospiti

33' - Primo ammonito della partita, Noce del Legnago per fallo su Ballo-Touré che resta a terra e costringe i medici a intervenire.

31' - Clamorosa occasione per il Legnago: errore in uscita di Bartesaghi, Rossi dalla sinistra crossa perfettamente per Bombagi che di testa, da posizione ravvicinata, manda di poco fuori.

30' - Gioco nuovamente fermo, da uno scontro di gioco ha la peggio Zeroli che esce momentaneamente con il ghiaccio sul collo.

29' - Legnago pericoloso quando sfrutta le corsie laterali. Un altro traversone non trova il centravanti al centro dell'area ad agganciare.

26' - Squillo del Milan, iniziativa di Traoré e assist non sfruttato a dovere da Zeroli.

24' - Si torna a giocare, Raveyre recupera.

23' - Si fa male Raveyre. Sono intervenuti in campo i medici. Nel frattempo si riscalda Nava.

21' - Il Milan si fa vivo con un'iniziativa di Chaka Touré che mette in mezzo per Fall. Azione fermata per fallo in attacco.

19' - Prima occasione per il Legnago Salus, ce l'ha Alessandro Rossi, ex Lazio

15' - Fase di studio della partita, l'unico pallone toccato da un portiere è tramite retropassaggio.

12' - Il Milan conquista il primo corner della partita grazie a un affondo di Jimenez, il cui traversone è deviato.

11' - Solo panchina per Hugo Cuenca. Il paraguayano ha fin qui giocato tutte le partite, venendo schierato titolare in 7 occasioni su 8. Oggi parte dalla panchina, considerando i viaggi intercontinentali che ha dovuto affrontare. Il 19enne è stato infatti convocato dalla nazionale maggiore per le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Ecuador e Venezuela, pur non scendendo mai in campo.

10' - Spicca oggi pomeriggio il ritorno in campo di Fode Ballo-Touré. Il terzino sinistro gioca titolare col Milan Futuro nella sfida contro il Legnago Salus. Era stato messo sul mercato in estate, senza però trovare acquirenti. Assieme a Divock Origi era stato aggregato agli ordini di Daniele Bonera senza però essere mai parte integrante della squadra. La sua ultima presenza ufficiale risale al 19 maggio con la maglia del Fulham, gli ultimi 12' della sfida di Premier League contro il Luton. Limitandoci al Milan, l'ultima volta in rossonero è datata 28 maggio 2023, quando il senegalese ha preso il posto di Rafa Leao negli ultimi 8 minuti della partita contro la Juventus, vinta per 0-1 all'Allianz Stadium grazie a una rete di Olivier Giroud. 27 anni, Ballo-Touré ha raccolto complessivamente col Milan 26 presenze, segnando un gol. È arrivato in rossonero nell'estate del 2021, acquistato dal Monaco e scelto come alternativa a Theo Hernandez. Pur con qualche buona prova, su tutte una a Empoli dove ha segnato uan rete decisiva, Ballo-Touré non è riuscito a ripagare le attese e nell'ultimo giorno della finestra di mercato del 2023 è stato ceduto in prestito al Fulham, trovando però poco successo.

7' - Primo affondo sulla sinistra di Ballo-Touré che viene steso da un difensore avversario e si guadagna un calcio di punizione.

5' - Presenti al "Chinetti" anche Zlatan Ibrahimovic, Jovan Kirovski, Alberto Marangon, team manager della Prima Squadra, ed il giovane portiere Lorenzo Torriani.

3' - Il Milan fa girar palla, Ballo-Touré è già stato cercato in un paio di occasioni, perdendo un pallone e innescando il Legnago. Zeroli parte da trequartista ma arretra per poter giocare il pallone.

17.31 - SI PARTE!

17.25 - Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno! Tra pochi minuti prenderà il via la decima giornata di campionato di Serie C - Girone B tra il Milan Futuro e il Legnago Salus. I rossoneri di Daniele Bonera sono reduci da una pesante sconfitta casalinga contro la Pianese e devono rialzarsi a tutti i costi. Di fronte la squadra ultima in classifica che ha recentemente cambiato guida tecnica. La redazione di MilanNews.it, come di consueto, vi propone il live testuale del match azione per azione: rimanete con noi!

Per il resto si rivedono Camarda, Jimenez e Zeroli assenti nell'ultima partita contro la Pianese poiché convocato da Paulo Fonseca in Prima squadra. Solo panchina per Liberali, assenti per squalifica sia Coubis che Minotti, entrambi reduci da un cartellino rosso. Esordio per Damir Zukic, difensore centrale arrivato a fine agosto dagli sloveni del Primorje e che in questo inizio di stagione aveva raccolto cinque presenze nella massima divisione slovena.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Jimenez, Zukic, Bartesaghi, Ballo-Touré; Sandri, Hodzic; Fall, Zeroli, Traoré; Camarda. A disp. Nava, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Cuenca, Dutu, D'Alessio, Magni, Omoregbe. All. Daniele Bonera.

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Rigon; Noce, Zanandrea, Martic, Pelagatti; Muteba, Ibrahim, Ruggeri; Bombagi; Svidercoschi, Rossi. A disp. Toniolo, Berto, Viero, Palazzino, Demirovic, Travaglini, Ampollini, D'Amore, Maset, Ballan, Malumandsoko, Franzolini, Basso Ricci. All. Matteo Contini.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

ASSISTENTI: Fratello di Latina e Della Mea di Udine.

IV UFFICIALE: Frsynyak di Gallarate.