live mn Milan Futuro-Pineto (0-2): un'altra serata amara per i rossoneri

FINE PARTITA - Ancora una sconfitta per Milan Futuro, rossoneri che chiudono la gara in 10 per un fallo da ultimo uomo di Coubis. Partita sfortunata ma giocata male dai ragazzi di Bonera, colpevoli di aver indirizzato la partita già nel primo tempo con un calcio di rigore ingenuo. Nella ripresa qualche timido segnale di coraggio arriva, ma il Pineto ha più esperienza e cattiveria agonistica, risultato che suona giusto per quanto visto questa sera. Milan Futuro che resta in zona bassa, al 17esimo posto a quota 9 punti in 11 partite.

91' Espulso Coubis, fallo da ultimo uomo e Milan in 10, i rossoneri sono la squadra con più cartellini rossi del campionato

90 + 5 di recupero

89' Occasione per Camarda! Palla altra sopra la traversa

88' Ancora una punta per Bonera, dentro Turco per Malaspina

87' Gara che si avvia verso un triste epilogo, con il Milan ancora sotto di due reti

76' Ancora cambi nel Milan, entrano Omoregbe e Sia per Jimenez e Longo

75' Ammonito Jimenez, rossoneri in difficoltà

73' Notte fonda per Milan Futuro, che va sotto di 2 gol al 73' con Schirone. Rossoneri davvero poco fortunati, la rete è arrivata dopo un rimpallo flipper in area di rigore, imparabile per Raveyre.

68' Rossoneri a fatica verso il pareggio, il Pineto si difende a oltranza e i ragazzi di Bonera faticano a trovare spazi

62' Angolo per il Milan, tiro deviato da Fall e deviazione di Tinti in corner

56' Bonera opta per Camarda e Vos, escono Magni e Liberali

55' Primi cambi nel Pineto, dentro Del Sole e Fabrizi per Chakir e Gambale

51' Milan in cerca del pareggio, ma manca sempre il guizzo finale

46' Zeroli sciupa la palla del pareggio! Assist di Longo e piatto troppo poco preciso del capitano che dal limite dell'area calcia male

45' Si riparte!

FINE PRIMO TEMPO - I rossoneri vengono traditi dal proprio portiere sull'ultima giocata del primo tempo, è arrivato quindi il rigore trasformato da Bruzzaniti. Milan che nonostante tutto aveva creato delle buone trame di gioco con Jimenez e Longo, senza però trovar fortuna. Nella ripresa servirà una reazione, magati anche con l'ausilio dei cambi dalla panchina.

45' Proprio sul finale di tempo, il Pineto passa in vantaggio. Segna su rigore Bruzzaniti. Il penalty era arrivato dopo un clamoroso errore di Raveyre, che prima regala palla a Chakir e poi commette fallo sullo stesso giocatore

35' Ancora Chakir di testa, segnali di primi pericoli per il Milan in difesa, il colpo di testa è facile per Raveyre

29' Ci prova anche Jimenez, che dopo una bella serpentina sulla trequarti calcia troppo alto sopra la traversa

27' Azione importante di Zeroli in area di rigore, controllo con la suola e contatto dubbio con De Santis, l'arbitro però non decide per il rigore

22' Il Pineto prova a farsi vedere, colpo di testa alto di Chakir da buona posizione

18' Milan vicino al gol! Bella sponda di testa di Longo e destro al volo di Bartesaghi fuori di poco alla destra di Tonti

16' Rossoneri che mantengono il possesso, ma il Pineto si difende a oltranza. Difficile trovare spazi

10' Primo giallo della partita, Lombardi viene ammonito per un fallo su Zeroli

9' Si vede anche il Pineto con un tiro di Chakir ribattuto dalla difesa rossonera

5' Prima occasione Milan! Cross dalla destra di Fall e colpo di testa alto di Longo

3' Partenza sprint del Milan che tiene il pallino del gioco, Pineto che per ora aspetta i rossoneri nella propria metà campo

1' Si comincia!

- La squadra arbitrale

Arbitro: Alessandro Recchia (Brindisi)

Assistenti: Filippo Pignatelli (Viareggio) - Gianmarco Macripo' (Siena)

IV Uomo: Alessandro Dallaga' (Rovigo)

- Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre, Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi, Zeroli, Malaspina, Jimenez, Liberali, Fall, Longo. A disp: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Camarda, Dutu, D'Alessio, Sia, Sandri, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. Allenatore: Bonera

PINETO (4-3-3): Tonti, Schirone, Gambale, Bruzzaniti, Borsoi, De Santis, Lombardi, Ingrosso, Chakir, Hadziosmanovic, Pellegrino. A disp: Marone, Barretta, Amadio, Germinario, Ienco, Dutu, Baggi, Giovannini, Fabrizi, Marafini, Marrancone, Del Sole, Villa, Nebuloso. Allenatore: Tisci

Amici ed amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti allo stadio “Felice Chinetti” Di Solbiate Arno! Tra pochi minuti prenderà il via la dodicesima giornata di campionato di Serie C - Girone B tra Milan Futuro e Pineto. La formazione di Daniele Bonera è pronta a dimostrare una prova di carattere, dopo il successo ottenuto a Perugia, che ha segnato la storica prima vittoria esterna del club nella terza divisione. Questo risultato ha infuso nuova fiducia nei rossoneri, che ora mirano a confermare il loro momento positivo.

La partita di oggi rappresenta un'opportunità per i rossoneri di consolidare la propria posizione e proseguire sulla scia delle prestazioni positive. Inoltre, quello di questa sera contro il Pineto è anche uno scontro diretto in ottica classifica, con i ragazzi di mister Tisci avanti solo 2 punti sul Milan. Per questo motivo la sfida di questo mercoledì si pronostica essere ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.