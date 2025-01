live mn Milan Futuro-Torres (1-5): finisce con una terribile umiliazione. Rossoneri inguardabili

14.27 - La prestazione più brutta del Milan Futuro dalla sua nascita, una partita dove i rossoneri sono stati umiliati per i primi 45' e risparmiati per i successivi 45', pur riuscendo a trovare all'ultimo istante il gol. Partita chiusa all'8', con un uno-due dal quale i ragazzi di Bonera non si sono mai ripresi. Errori incredibili, uniti a un gioco brillante di un avversario che arrivava nell'area avversaria con irrisoria facilità. 0-4 dopo il primo tempo con risultato persino stretto alla Torres, secondo tempo di pura accademia. Unica nota positiva per i rossoneri, l'esordio di Maximilian Ibrahimovic che è entrato al 72' e ha subito servito un assist per il primo gol di Magrassi. Per il resto tutto da dimenticare. E come se non bastasse si è fatto male Chaka Traoré. La classifica fa sempre più paura e fra sette giorni si va ad Ascoli Piceno.

90'+3 - Triplice fischio.

90'+3 - Liviero affonda sulla sinistra e mette in mezzo per Casini che deve solo appoggiare in rete.

90'+3 - Quinto gol della Torres, proprio negli ultimi istanti

90' - Concessi tre minuti di recupero.

88' - Primo gol in campionato per il nuovo acquisto rossonero, arrivato in questa finestra di mercato dal Cittadella.

87' - Bellissimo il gol rossonero nato da un'iniziativa di Maximilian Ibrahimovic che triangola con Fall e mette un pallone al volo a centroarea, dove trova Magrassi in acrobazia che supera Zaccagno.

86' - Il Milan trova il gol della bandiera con Magrassi.

85' - Prova la conclusione Maximilian Ibrahimovic, ottiene un corner.

82' - Seconda presenza stagionale per Antonio Gala, che non giocava dallo scorso 25 agosto, 6 minuti finali nella partita d'esordio di Serie C contro l'Entella.

80' - Cambio per il Milan, fuori Stalmach e dentro Gala.

77' - Prossimi impegni di gennaio del Milan: fra sette giorni in trasferta ad Ascoli, il 26 in casa contro il Rimini.

75' - Doppio cambio per la Torres: fuori Mercadente e Brentan, dentro Coccolo e Casini

72' - Esordio tra i professionisti di Maximilian Ibrahimovic, che prende il posto di Sia

65' - Pur a giri bassi la Torres gestisce facilmente le velleità del Milan Futuro, nemmeno i cambi hanno portato a una reale reazione. Zaccagno mai realmente impegnato.

61' - Primi cambi per la Torres: fuori Mastinu e Guiebre, dentro Nanni e Liviero.

51' - Ritmi inevitabilmente più bassi con la Torres che può permettersi di gestire l'ampio vantaggio. Milan fin qui incapace di reagire.

46' - Due cambi per Daniele Bonera nell'intervallo: fuori Magni e Sandri, dentro D'Alessio e Malaspina.

46' - Si riparte.

13.21 - Il peggior Milan Futuro della stagione, un primo tempo inaccettabile da parte dei rossoneri fin qui umiliati e persino graziati. Perché lo 0-4 potrebbe essere ben più rotondo se solo i giocatori della Torres avessero aggiustato la mira. Avversari che arrivano alla conclusione con irrisoria facilità, Milan che ha subito un uno-due tra il 7' e l'8' e da allora non si è più ripreso, concedendo il fianco all'avversario e facendo di tutto per farsi umiliare. Come se non bastasse si è infortunato Chaka Traoré dopo poco meno di mezz'ora. Tutto quel che poteva andare male sta andando male.

45'+2 - Finisce il primo tempo, partita virtualmente chiusa con lo 0-4 che sta persino stretto alla Torres.

45'+1 - Bella azione personale di Sia con conclusione parata facilmente da Zaccagno. È la prima vera occasione degna di nota del Milan Futuro in questo indegno primo tempo.

45' - Concessi due minuti di recupero.

40' - È un tiro al bersaglio: tiro a giro di Djamanca, Nava salva in corner.

39' - Ci prova Mastinu da fuori area, pallone a lato.

36' - La Torres entra nell'area rossonera con una facilità irrisoria. Ci prova Guiebre, mandando però alto.

34' - Sfortunato Chaka Traoré, che aveva già saltato per infortunio tre partite, oltre a quella contro il Carpi di domenica scorsa. Ora un nuovo stop.

32' - Situazione fantozziana: appena entrato. Hodzic perde maldestramente il pallone, pur non essendo pressato, al limite dell'area. Mastinu ringrazia e firma la doppietta.

32' - Quarto gol per la Torres, ancora Mastinu.

31'- Chaka Traoré non ce la fa. L'ivoriano viene sostituito, al suo posto Hodzic.

29' - Riprende il gioco ma l'ivoriano è uscito momentaneamente dal campo zoppicante.

28' - Chaka Traoré per terra dolorante. Il gioco si ferma.

27' - Bonera manda a scaldare intanto diversi giocatori. Urgono modifiche.

25' - Milan incapace di rendersi pericoloso anche nelle sortite offensive: cross dalla destra di Magni che Zaccagno disinnesca in presa alta.

24' - Coubis ferma fallosamente Fischnaller a centrocampo. Punizione per i sardi.

23' - Da sottolineare una folta rappresentanza di tifosi sardi a Solbiate Arno.

21' - Torres vicino al poker con Fischnaller, la palla finisce a lato.

17' - Partita a senso unico, la Torres abbassa il ritmo ma dà l'impressione di poter arrivare alla conclusione ogni volta che vuole.

14'- Sembra un allenamento per la Torres che gioca semplice, veloce e trova la porta con allarmante facilità. Grande azione corale, tutta di prima dei sardi, con Mastinu che si ritrova liberissimo in area a colpire.

14' - Terzo gol della Torres, Mastinu.

13' - Situazione di classifica preoccupante. Con la vittoria del Pontedera la zona salvezza dista sette punti.

10' - Gol della Torres, ma questa volta è annullato per fuorigioco.

8' - Due gol in due minuti per i sardi, il raddoppio è firmato Varela Djamanca. L'attaccante riceve pallone al limite dell'area, si infila tra le maglie dei difensori rossoneri e vincendo anche un rimpallo ha l'occasione per trovarsi a tu per tu con Nava, superandolo con un rasoterra. Milan Futuro stordito.

8' - Raddoppio della Torres.

7' - Milan Futuro già sotto. Azione sviluppata sulla corsia destra con l'attaccante dei sardi lanciato in profondità e bravo a entrare in area e superare Nava con un tiro secco.

7' - Torres avanti, gol di Fischnaller.

4' - Torres che risponde con una bella incursione di Zecca, interviene sicuro Nava.

2' - La prima iniziativa è dei rossoneri con Chaka Traoré: la sua conclusione termina a lato.

1' - Partiti!

12.25 - Amici di MilanNews.it benvenuti dal "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove alle 12.30 scenderà in campo il Milan Futuro. Partita complicata contro la Torres, quarta in classifica nel torneo. Rossoneri reduci da un pari a Carpi e che sono distanziati dalla zona salvezza. Partita complicata oggi, ma la Torres è stata superata proprio dal Milan Futuro in Coppa Italia mentre in campionato, nella partita d'andata, fu 0-0. Ilt ecnico Daniele Bonera deve fare a meno dei tanti impegnati in prima squadra: Camarda, Zeroli, Jimenez, Bartesaghi e Omoregbe.Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Stalmach; Traorè, Sia, Fall; Magrassi. A disp.: Pittarella, Raveyre, Hodzic, Malaspina, Longo, Dutu, D'Alessio, Gala, Ibrahimovic. All.: Bonera

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Brentan, Giorico, Guiebre; Mastinu, Varela; Fischnaller. A disp.: Petriccione, Dametto, Zambataro, Fabriani, Coccolo, Liviero, Casini, Fiori, Fois, Diakite, Nanni. All.: Greco