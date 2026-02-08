live mn Milan Futuro-Virtus Ciserano (0-0): fine primo tempo

vedi letture

Prima frazione di gioco poco emozionante, ma ci sono state comunque grandi occasioni: due per il Milan, un palo ed un miracolo, e due per la Virtus, un tiro fuori di un soffio e un miracolo di Torriani. Terreno di gioco inguardabile che non aiuta lo spettacolo, ma le due squadre provano comunque a proporre del gioco offensivo.

45' Fine primo tempo.

44' Miracolo di Cavalieri! Grande giocata di Chaka che dal fondo mette in mezzo, Sala va col piattone a botta sicura ma trova la gran risposta del portiere della Virtus!

39' Paratona di Torriani su una conclusione ravvicinata di Marin: grande intervento del portiere rossonero.

38' Collo fortissimo di Eletu che scheggia il palo alla destra del portiere. Punizione battuta molto bene dal numero 4 rossonero, peccato!

37' Fallo su Asanji dal limite, l'arbitro fischia. Punizione interessante per il Milan Futuro.

33' Poche emozioni in questa prima mezz'ora complice anche il campo non perfetto.

30' Traore, Ossola e Borsani scambiano bene a sinistra. Cross dal fondo del terzino, Asanji prova la giocata alla Henry ma si allunga troppo palla, che finisce tra i guanti del portiere.

28' Rischio Milan con la palla che carambola sul braccio di Vladimirov in area: per l'arbitro non c'è nulla, si prosegue tra le proteste degli ospiti.

23' Tiro estemporaneo di Asanji che dal lato destro dell'area prova un tiro di collo-esterno al volo: palla alta.

20' Virtus ad un centimetro dal gol: cross da sinistra e Adenyo che da un metro la spara clamorosamente fuori schiacciando per terra di testa.

17' Virtus che gioca in area rossonera, tuffo di un attaccante abbastanza clamoroso: l'arbitro lo riprende ma non lo ammonisce.

12' Milan Futuro vicino al gol! Bel corner di Eletu e Zukic, da due passi, di coscia la spara alta.

10' Punizione battuta malissima, palla sulla barriera rossonera.

9' Virtus che guadagna un calcio di punizione dal limite. Zona pericolosa.

8' Viscardi semina il panico tra le maglie della difesa rossonera, Vladimirov sbroglia la matassa rifugiandosi in angolo.

7' Oggi il terreno di gioco del Chinetti è tutt'altro che perfetto: manto erboso pieno di difetti e zolle. Difficile giocare palla a terra così.

6' Ossola di destro dal limite, palla imprecisa che termina fuori.

4' Cross da un esterno all'altro della Virtus, traversone impreciso di poco. Primo rischio per il Milan Futuro.

1' Si comincia, inizia il match!

- Ingresso in campo della due squadre. Divisa bianca per il Milan Futuro, maglietta blu scuro per gli avversari.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A brevissimo il Milan Futuro scenderà in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno per affrontare la Virtus Ciserano Bergamo in un match valido per la 23esima giornata del Girone B di Serie D. Rossoneri che vogliono tornare alla vittoria per non perdere contatto con la zona Play Off. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Borsani; Sardo, Eletu, Sala; Ossola, Asanji, Traore. A disposizione: Longoni, karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo

VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti

Arbitro: Alessandro Dallagà