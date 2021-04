LIVE MN - Milan-Genoa (2-1): autogol di Scamacca, rossoneri di nuovo in vantaggio

79' il Milan prova ad abbassare il ritmo ma il Genoa è ancora in partita. Rossoneri un po' stanchi.

77' Pjaca! Il croato ci prova a giro sul secondo palo dal limite dell'area, palla alta non di troppo.

75' Rebic! Cross dalla destra di Calahnoglu, Rebic prova un colpo volante alla Ibrahimovic in area, blocca Perin.

74' Doppio cambio per il Genoa: fuori Scamacca e Cassata, dentro Shomurodov e Pandev.

73' Cambio per il Milan: esce Bennacer, entra Tonali.

72' Possesso palla rossonero, il Milan prova a controllare.

70' Partita rimessa in carreggiata, ora bisognerà vedere se ci sarà la reazione del Genoa.

67' GGGOOOLLLLLLL GGGGOOLLLL GOOOOOOLL DEL MILAN! ROSSONERI DI NUOVO IN VANTAGGIO!!!! Angolo battuto da Calhanoglu, Mandzukic liscia da due passi e Scamacca inavvertitamente la insacca!! Autogol di Scamacca!!! 2-1 Milan!

66' Batte Calhanoglu, palla direttamente tra le mani di Perin.

65' Ci prova Bennacer dalla distanza, tiro deviato in corner.

63' Ancora un errore sciocco di Calhanoglu che sbaglia un semplice appoggio per Dalot libero sulla destra.

62' Triplo cambio per il Milan: fuori Leao, Kalulu e Saelemaekers, dentro Mandzukic, Dalot e Diaz.

61' Milan ad un passo dal 2-1. Angolo di Calhanoglu, stacco di testa di Kjaer e palla che sibila vicino al palo.

60' Azione in velocità per il Genoa, fortunatamente Scamacca si intestardisce nella conclusione da lontanissimo invece che cercare il compagno libero a sinistra. Palla ampiamente fuori.

59' Ancora una volta i rossoneri peccano nell'ultimo passaggio, questa volta c'è un malinteso fra Kessie e Saelemaekers che in area di rigore si ostacolano a vicenda.

58' Calhanoglu serve Leao sulla corsa, il portoghese controlla, rientra sul sinistro e prova il tiro da fuori: ribattuto.

57' Azione personale di Pjaca molto pericolosa: finta e controfinta, si libera e tenta il tiro a giro da fuori. Palla al lato.

56' Cambio per il Genoa: fuori Ghiglione e Destro e dentro Biraschi e Pjaca.

55' Kessie prova la conclusione da fuori, palla ampiamente al lato.

54' Ancora Milan pericoloso! Imbucata di Calhanoglu per il taglio di Saelemaekers, il belga restituisce il favore di tacco e Hakan prova la botta di prima: alta.

53' Altra occasion sprecata da Leao. Il portoghese viene servito in area sulla corsa, non tira e si fa recuperare. Fin qui prova non sufficiente dell'ex Lille.

52' Punizione dalla trequarti per il Milan, il cross di Calhanoglu però è dimenticabile a dir poco. Turco fin qui davvero poco preciso e incisivo.

51' Tomori prova a sfondare centralmente dopo l'1-2 con Calhanoglu ma viene abbattuto. Per il signor Calvarese non c'è nulla.

50' Punizione potente di Calhanoglu dalla distanza, il turco colpisce in pieno Zajc che finisce a terra. Calvarese ferma il gioco.

48' Che occasione per il Milan! Un gol letteralmente già fatto sbagliato da Ante Rebic. Azione meravigliosa con diversi scambi fra Saelemaekers e Kalulu, con il francese che arriva sul fondo e mette in mezzo: la palla arriva a Rebic che da ottima posizione e a porta spalancata la spara alle stelle. Incredibile.

47' Calhanoglu prova subito l'imbucata per Rebic, Ghiglione chiude bene.

46' Fischia Calvarese, comincia la ripresa. Primo pallone giocato dal Milan.

Il primo tempo di Milan-Genoa termina sul risultato di 1-1, per ora decidono le reti di Ante Rebic e Mattia Destro. Un risultato beffardo per i rossoneri, che partono bene trovando il gol in avvio con Rebic: gran botta al volo, irraggiungibile per Perin. Il Milan poi controlla e ha anche un'occasione clamorosa per il raddoppio, ma Leao spreca tutto sparando addosso al portiere da ottima posizione. Leao che, per movimenti e posizionamento, sembra ancora una volta spaesato nel ruolo di prima punta. Al 36' arriva il pareggio genoano in modo quasi casuale, con Tomori che si perde incredibilmente Destro nel cuore dell'area di rigore: l'attaccante, ex della sfida, sfrutta il corner e insacca indisturbato di testa. Tutto da rifare quindi, ma ci sono ancora 45 minuti.

46' Fine primo tempo.

44' Milan vicino al gol! Saelemaekers si libera ottimamente al limite e prova il tiro a giro: la conclusione, deviata, esce di poco. Poi sul corner nulla di fatto.

44' Ci sarà un minuto di recupero.

42' Un po' di confusione in area del Genoa con i tentativi di Rebic e Theo rimpallati dalla difesa avversaria.

40' Continua a spingere il Milan cercando il cross vincente per Leao, il portoghese però è in difficoltà e non riesce mai a prendere tempo e posizione sui difensori avversari.

38' Prova a reagire subito il Milan. Kalulu crossa dalla destra, Kessie tenta la conclusione al volo ma non trova la porta.

36' Gol del Genoa con Mattia Destro. Su corner il centravanti dei liguri anticipa nettamente Tomori, malissimo l'inglese qui, e di testa non lascia scampo a Donnarumma. 1-1 a San Siro.

34' Scambio stretto fra Saelemaekers e Calhanoglu al limite, il turco scodella in mezzo per Leao che prova un controllo volante evidentemente non nelle sue corde visto il risultato non positivo.

33' Altra ripartenza velocissima e pericolosa dei rossoneri: Donnarumma serve Calhanoglu, il turco lancia Rebic sulla sinistra, Ante si accentra e mette in mezzo per Leao che però viene anticipato da Masiello. Portoghese un po' pigro nel movimento in questa occasione.

32' Lancio lungo per Destro, ottimo intervento di Theo che recupera palla e mette fuori gioco il centravanti genoano.

31' Occasione Genoa. Cross dalla sinistra che Theo mette fuori, arriva Badelj in corsa e prova il tiro al volo: parabola strana che non sorvola la traversa.

30' Il Milan recupera palla sulla trequarti con Bennacer e prova il contropiede lampo, Calhanoglu prova a concludere l'azione con un tiro da furoi ma viene murato.

28' Destro scappa sulla destra sorprendendo la difesa rossonera, va sul fondo e prova a bucare Donnarumma: il portiere rossonero è attento e respinge.

27' Si rialza Bennacer e riprende il gioco.

26' Ammonito Goldaniga per un un brutto intervento su Bennacer. Fallo davvero pericoloso, da dietro, l'algerino infatti rimane a terra.

25' Il Milan spinge ancora. Rebic crossa per Leao, allontana il Genoa. La palla arriva a Kessie che scarica su Calhanoglu: il turco prova a liberarsi al limite dell'area per la conclusione ma non ci riesce.

24' Ancora Milan in avanti. Leao scappa sulla fascia e punta Radovanovic, entra in area ma al momento del tiro si incarta. Nulla di fatto.

23' Possibile ripartenza Milan in contropiede ma Saelemaekers sbaglia il lancio, piuttosto facile, per Leao.

22' Destro prova l'azione personale sulla destra, bravi Kalulu e Kjaer a chiuderlo in modo pulito.

18' Milan vicinissimo al raddoppio con Leao. Azione veloce tra Saelemaekers e Calhanoglu, con il turco che serve Leao in area di rigore. Il portoghese, tutto solo e da ottima posizione, spara su Perin. Occasione sprecata. Urlaccio di Donnarumma per il compagno: "Fai gol".

16' Genoa che prova a reagire dopo il gol subito, i liguri non sembrano aver accusato troppo il colpo.

13' GGGOOOOLLLLLLL GGGGGOOLLLLLL GGGOOOOLLLLLL DEL MILAN!! CHE SBERLA DI ANTE REBIC!!! LA SBLOCCA IL CROATO! Theo batte la punizione che viene ribattuta dalla barriera, allontana la difesa e Rebic dal volo, in torsione, fa partire un missile imparabile per Perin! 1-0 Milan, gol bellissimo!

12' Saelemaekers punta Badelj e subisce fallo. Punizione decentrata sulla destra ma la distanza è favorevole ai rossoneri.

11' Lancio lungo di Tomori per l'ottimo taglio interno in area di Saelemaekers, il belga non controlla per centimetri.

9' Calhanoglu si abbassa e prova a fare il regista lanciando in avanti, il suo passaggio però è assolutamente impreciso.

8' Contropiede veloce del Milan con Kessie che lancia Theo, il terzino viene fermato fallosamente a centrocampo.

7' Anche il Genoa prova ad attaccare in modo corale, si difende bene il Milan.

4' Primo squillo Milan. Palla lunga di Kjaer per Calhanoglu che scappa sulla destra e mette in mezzo. In area non trova nessuno, la palla arriva a Theo che dal limite controlla e prova la conclusione: larga.

2' Scontro aereo tra Rebic e Ghiglione, ha la peggio il croato. Il numero 12 rossonero si rialza dopo qualche secondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Calvarese: si parte. Possesso per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca da trasferta per il Genoa.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Oggi il Milan sfida il Genoa di Ballardini in un match assolutamente da approcciare nel modo giusto per tornare a conquistare i tre punti in casa. Mancano ormai davvero poche giornate al termine della Serie A e la lotta per un posto Champions si fa sempre più serrata: i rossoneri sono padroni del loro destino. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp.: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Dalot, Tonali, Meite, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Masiello, Radovanovic; Ghiglione, Zajc, Strootman, Badelj, Cassata; Destro, Scamacca. A disp.: Paleari, Zapata, Behrami, Biraschi, Portanova, Pandev, Melegoni, Onguene, Pjaca, Shomurodov, Rovella, Czyborra. All.: Ballardini.