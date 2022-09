LIVE MN - Milan-Inter (0-0): ammonito Theo

11' Occasione Inter! Dumfries serve Brozovic al limite, Tonali devia in corner.

8' Scontro tra Theo e Dumfries, ammoniti entrambi.

3' Traversone di Theo Hernandez per Messias, pallone che termina sul fondo.

0' SI PARTE!

- Le squadre entrano in campo! Milan con la maglia rossonera, Inter in casacca nerazzurra.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Inter, match valido per la quinta giornata di campionato. Emozioni al massimo in questo pomeriggio di San Siro. Rossoneri che arrivano al derby con due vittorie e un pareggio, mentre la squadra di Inzaghi dopo tre successi e una sconfitta. Come sempre, grazie al nostro live, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Rimante con noi!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanović; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Darmian; Martínez, Correa. A disp.: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D'Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. All.: Inzaghi.