LIVE MN - Milan-Inter (0-2): finisce il match, decidono Brozovic e Lukaku

Delude il Milan formato derby, poco convincente e mai veramente pericoloso. L'Inter non corre rischi particolari e riesce a sfruttare al meglio le occasioni create, sfiorando più volte il terzo gol.

95' Finisce qui la partita! Milan che perde un altro derby in campionato, decidono le reti di Borzovic e Lukaku.

94' Rebic scippa la palla a Godin, arriva sul fondo e mette in mezzo, la difesa dell'Inter si rifugia in angolo.

92' PALO DI CANDREVA! Candreva lanciato in contropiede entra in area e prende il palo! Forse c'è stata una deviazione di Musacchio.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

87' Ammonito Rebic che sgambetta Godin.

85' PALO DI THEO HERNANDEZ! Il terzino si insinua nell'area di rigore nerazzurra ma c'è il palo a negargli la gioia del gol.

84' Suso prova il tiro in porta, palla che finisce altissima.

83' Rebic salta Godin che lo stende, punizione da posizione pericolosa per il Milan.

82' Ultimo cambio per il Milan: esce Leao, entra Rebic.

81' Giallo per D'Ambrosio che abbatte Theo Hernandez.

80' Ultimo cambio per l'Inter: esce Barella, entra Candreva.

78' Traversa di Politano! Grande tiro dalla distanza dell'esterno nerazzurro che scheggia la traversa.

77' GOL DELL'INTER! 2-0 di Lukaku! L'attaccante belga anticipa Romagnoli e insacca di testa. Notte fonda per il Milan.

76' Altro cambio per l'Inter: esce Lautaro Martinez, entra Politano.

75' Batte Suso, Romagnoli commette fallo in attacco. Nulla di fatto.

74' Fallo su Theo Hernandez, punizione per il Milan dal lato sinistro dell'area.

74' Bell'apertura di Suso per Theo, il terzino crossa ma in area non ci arriva nessuno.

73' Giampaolo passa alla difesa a tre, Milan alla ricerca del pareggio.

72' Cambio per il Milan: esce Ricardo Rodriguez, fa il suo esordio in Serie A Theo Hernandez.

71' Primo cambio per l'Inter: entra Vecino, esce Sensi.

67' Leao prova a mettere in mezzo dal fondo, libera agilmente la difesa nerazzurra.

64' Brutto passaggio di Conti per Kessie, la palla si perde sul fondo.

63' Primo cambio per il Milan: entra Paquetá. esce Calhanoglu.

62' Cross di Conti dopo una bella serie di scambi fra i giocatori rossoneri, ma il traversone è troppo lungo per tutti.

60' Altra occasione Inter! Lautaro tira forte di sinistro da dentro l'area, respinge Donnarumma con la manona. Poi Lukaku mette fuori di testa.

58' Leao prova ad andare via in velocità sulla fascia, chiude benissimo Godin che guadagna anche una rimessa dal fondo.

57' Ci prova Brozovic dalla distanza, facile per Donnarumma.

55' I rossoneri chiedono un rigore per un presunto tocco di mano di Skriniar. Il difensore interista però non commette nessuna irregolarità.

54' Fase confusa della partita con il Milan che non riesce a rendersi pericoloso.

52' Alza il ritmo l'Inter alla ricerca del raddoppio.

50' Gol dell'Inter. Tiro di Brozovic deviato da Leao, palla in rete. L'assistente aveva alzato la bandierina per fuorigioco di Lautaro, ma il VAR ha testimoniato la regolarità del gol.

47' Ammonito Conti per un intervento irruento su Sensi.

47' Fallo di Asamoah che ferma Conti lanciato in contropiede.

46' Lukaku detta la profondità a Sensi, Donnarumma lo anticipa mandando il pallone in fallo laterale.

45' Fischio di Doveri, si ricomincia. Squadre in campo con gli stessi 11 del primo tempo.

Finisce il primo tempo sullo 0-0. Squadre ora negli spogliatoi

45'+3 Siamo entrati nell'ultimo minuto della prima frazione di gara. Spinge adesso il Milan che vuole chiudere il tempo all'attacco ma occhio all'Inter e alle sue ripartenze.

45'+2 Gioco di gambe di Leao che viene atterrato fallosamente da D'Ambrosio. Doveri arresta il gioco e comanda un calcio di punizione in favore del Milan.

45'+1 Ci saranno tre minuti di recupero.

45' Si rialza Barella. Nessun problema dunque per il centrocampista dell'Inter. Può riprendere il gioco al "Meazza". Siamo in attesa dei minuti di recupero.

44' Resta a terra dolorante Barella in seguito ad un intervento rude di Rodriguez da cui poi è scaturita l'azione che vi abbiamo appena raccontato. Doveri ha fatto proseguire.

43' PIATEK!! OCCASIONE PER IL MILAN!! Gioco di prestigio di Leao che supera D'Ambrosio sulla sinistra e crossa per il polacco. Ma il suo colpo di testa si perde alto sopra la traversa

42' I giocatori delle due squadre approfittano di questa piccola interruzione per dissetarsi. Milan e Inter si stanno affrontando a viso aperto senza risparmiarsi.

41' Intervento ruvido di Brozovic ai danni di Kessié. Resta a terra dolorante il centrocampista del Milan che viene immediatamente soccorso dallo staff sanitario.

40' Mancano cinque minuti più recupero alla conclusione della prima frazione del derby Milan-Inter con le due squadre che sono ferme sul punteggio di 0-0.

38' Che spreco di Suso! Lo spagnolo parte in contropiede in campo aperto, non serve i compagni e si fa rimontare al momento del tiro. Occasione sprecata.

35' Bellissima sforbiciata di D'Ambrosio, parata ancora più bella di Donnarrumma. Lautaro segna sulla respinta ma era in fuorigioco. Gol annullato.

34' Ancora Barella! Il centrocampista dell'Inter tenta di mettere un'altra palla in mezzo, chiude benissimo Biglia.

31' Tenta un cross dalla fascia da Barella, chiude abilmente Romagnoli.

30 'Accelerazione di Suso sulla fascia destra. Lo spagnolo cerca Leao sul lato sinistro dell'area ma Godin compie un grande intervento di testa anticipando l'ex Lille.

29 'Rischia molto Biglia che perde palla sulla pressione di Barella. Il centrocampista del Milan tocca il pallone con la mano frenando la ripartenza. Punizione per l'Inter.

28 'Fa girare il pallone con calma il Milan con i giocatori dell'Inter che stanno aspettando all'interno della propria metà campo cercando di chiudere tutti i varchi.

27 'De Vrij anticipa Piatek sulla trequarti ma con un fallo secondo il direttore di gara. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan di Marco Giampaolo.

26 'Conti effettua una bella giocata sulla fascia destra e prova un cross morbido verso il centro dell'area. La difesa dell'Inter però riesce ad allontanare il pallone.

25' Ci prova dalla distanza Calhanoglu, Godin devia in calcio d'angolo.

23' Gol annullato al Milan! Hakan tira e segna, ma il gol viene annullato per un tocco di mano di Kessie avvenuto in precedenza.

23' Dopo un inizio di gara tranquillo il derby si è ora scatenato. Le squadre si stanno allungando e la partita sta diventando più divertente.

21' OCCASIONE INTER! Donnarumma respinge un tiro di Lautaro, arriva sulla respinta D'Ambrosio che a porta vuota prende il palo.

19' GRANDE PARATA DI DONNARUMMA! Lukaku arriva a tu per tu col portierone rossonero, che con un grande intervento salva la porta.



10' SVARIONE DI RODRIGUEZ CHE QUASI COSTA UN AUTOGOL AL MILAN! Retropassaggio spericolato dello svizzero, Donnarumma manda in calcio d'angolo.

6' Buona partenza per entrambe le squadre, siamo ancora in fase di studio.

1' Fischio di inizio! Comincia il Derby della Madonnina.

Ci siamo! Le squadre sono scese in campo. Tra pochissimi istanti il calcio di inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma G., Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Leão, Piatek. All: Giampaolo.

A disposizione: Donnarumma A., Reina; Duarte, Gabbia, Hernández; Bennacer, Bonaventura, Krunić, Paquetá; Borini, Castillejo, Rebić.

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte.

A disposizione: Padelli, Ranocchia, Dimarco, Bastoni; Gagliardini, Vecino, Lazaro, Borja Valero, Biraghi, Candreva; Sanchez, Politano.



20.40 Amici ed Amiche di MilanNews.it benvenuti al LIVE testuale di Milan-Inter. Tra pochi minuti ci sarà il calcio di inizio del Derby della Madonnina.