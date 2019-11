LIVE MN - Milan-Lazio (1-1) - Pareggio rossonero: autogol di Bastos

32' Calcio d'angolo per il Milan: Bennacer mette dentro, la Lazio spazza via.

28' GOL GOL GOOOLLL!!! Cross di Theo, tocco in area di Piatek e deviazione decisiva di Bastos, che batte il suo portiere: 1-1 a San Siro.

25' GOL DELLA LAZIO! Cross dalla destra e colpo di testa di Immobile, che anticipa Duarte e insacca: 1-0 per i biancocelesti.

24' Corner per il Milan: cross in mezzo, tocco di Romagnoli e fischio di Calvarese: il capitano rossonero era in fuorigioco.

23' La partita si accende. Ripartenza del Milan e sinistro potente di Castillejo: Strakosha si rifugia in angolo.

22' Dall'altra parte. Immobile entra in area, calcia a giro e colpisce la traversa.

21' Palla-gol per il Milan. Paquetà si presenta a tu per tu con Strakosha ma calcia troppo debolmente tra i guantoni del portiere biancoceleste.

17' Angolo per il Milan: pallone dentro e nulla di fatto.

16' Calcio di punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone ampiamente sul fondo.

11' Match intenso a San Siro.

7' Corner per il Milan: cross in area, la difesa Lazio allontana ala minaccia.

6' Errore di Strakosha, che regala palla al Milan. Piatek ci prova ma la sua conclusione viene sporcata in angolo.

5' Lazio a un passo dal gol. Un errore di Paquetà scatena il contropiede biancoceleste. Immobile riceve palla da Correa, entra in area e calcia: Donnarumma para. Poi Romagnoli spazza via.

4' Angolo per il Milan: pallone sul primo palo, libera la difesa della Lazio.

3' Calcio di punizione dalla destra per il Milan: cross in mezzo e deviazione in angolo di Milinkovic.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Calvarese: si comincia! Primo pallone del match per la Lazio.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca biancoceleste per la Lazio. Bella atmosfera a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. In campo Milan e Lazio per il posticipo domenicale dell'11esima giornata di Serie A. Si preannuncia una sfida scoppiettante. Sfida che, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Bonaventura, Borini, Conti, Leao, Rebic, Biglia, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Kessie. All.: Pioli

LAZIO: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric. Lukaku, Berisha, Parolo, Caicedo, CAtaldi, Adekanye, Marusic, Vavro, Jony. All.: Inzaghi