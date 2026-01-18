live mn Milan-Lecce (0-0): il Milan crea tantissimo, ma è poco concreto

vedi letture

71' Cambi anche nel Milan, fuori Pulisic e Ricci per Loftus-Cheek e Füllkrug

67' Cambi nel Lecce, fuori Stulic per Tete Morente

61' Incredibile, Falcone si esalta su Pulisic a tu per tu col portiere del Lecce, bel pallone di Leao a tagliare la difesa, il Milan non segna

56' Falcone è super su Ricci, gran parata su un sinistri defilato di Samuele

53' Primi cambi. Fuori Sottil per Banda

52' Cross di Ricci e colpo di testa di Gabbia, palla alta

51' Ancora occasione Milan! Bel cross di Estupinan, che però colpisce male il pallone al volo e il Lecce libera via.

45' Al via la ripresa!

------------

FINE PRIMO TEMPO - Primo tempo complicato per il Milan, bravo nel fare la partita e gestire i ritmi del gioco ma meno abile nel concludere concretamente a rete. Male Leao e Pulisic, leggeri e troppo poco connessi tra di loro, anche Estupinan non convince. E' molto ispirato invece Saeleamaekers, il più pericoloso tra i rossoneri. Nella ripresa servirà mettere più peso e commettere meno errori.

45' + 1

33' Ancora Milan vicino al gol! Bel taglio di Pulisic sul passaggio di Saelemaekers, Falcone para con i piedi.

27' Ancora occasione sull'asse Saelemaekers-Pulisic, palla troppo corta del belga, con Tiago Gabriel che devia su un cross defilato dalla destra.

20' Come spesso capita ormai, primo fallo e primo giallo ai danni del Milan. Ammonito De Winter.

15' Milan in gestione del gioco, Lecce tutto chiuso in difesa. Rossoneri in avanti, per ora senza trovare spazi

9' Annullato a Leao il gol dell'1-0, sul passaggio di Saelemaekers, Rafa parte in posizione di fuorigioco.

8' Dopo una prima fase di studio, è il Milan a fare la partita. Lecce chiuso in difesa.

5' Prima occasione Milan! Bel tentativo dalla sinistra di Saelemaekers, che col sinistro sfiora il gol a giro sul secondo palo

1' Inizia la partita!

---------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Oggi è di nuovo Matchday! I rossoneri di mister Massimiliano Allegri, dopo la bella vittoria di Como tornano in campo questa sera a San Siro contro il Lecce, match valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoneri si schierano con Maignan in porta, mentre in difesa ancora fiducia al trio Tomori, Gabbia e De Winter mentre a centrocampo c'è spazio per Jashari, Ricci e Rabiot. Sugli esterni ci sono Saelemaekers ed Estupinan, mentre in avanti torna la coppia Pulisic-Leao. Dalla panchina, ci sono Füllkrug e Nkunku pronti a subentrare nel reparto offensivo, oltre a Fofana, Loftus-Cheek e Modric a centrocampo, alternative utili per mister Allegri a gara in corso.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N'Dri. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.