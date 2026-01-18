LIVE MN - Milan-Lecce (0-0): Milan in gestione, il Lecce aspetta chiuso dietro

Milan-Lecce (0-0): Milan in gestione, il Lecce aspetta chiuso dietro
15' Milan in gestione del gioco, Lecce tutto chiuso in difesa. Rossoneri in avanti, per ora senza trovare spazi
9' Annullato a Leao il gol dell'1-0, sul passaggio di Saelemaekers, Rafa parte in posizione di fuorigioco.
8' Dopo una prima fase di studio, è il Milan a fare la partita. Lecce chiuso in difesa.
5' Prima occasione Milan! Bel tentativo dalla sinistra di Saelemaekers, che col sinistro sfiora il gol a giro sul secondo palo
1' Inizia la partita!
---------------
Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Oggi è di nuovo Matchday! I rossoneri di mister Massimiliano Allegri, dopo la bella vittoria di Como tornano in campo questa sera a San Siro contro il Lecce, match valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoneri si schierano con Maignan in porta, mentre in difesa ancora fiducia al trio Tomori, Gabbia e De Winter mentre a centrocampo c'è spazio per Jashari, Ricci e Rabiot. Sugli esterni ci sono Saelemaekers ed Estupinan, mentre in avanti torna la coppia Pulisic-Leao. Dalla panchina, ci sono Füllkrug e Nkunku pronti a subentrare nel reparto offensivo, oltre a Fofana, Loftus-Cheek e Modric a centrocampo, alternative utili per mister Allegri a gara in corso.
Non perderti il live testuale del match e resta collegato su MilanNews.it per tutti gli aggiornamenti della partita in tempo reale!!!
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N'Dri. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan