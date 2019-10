LIVE MN - Milan-Lecce (1-0) - Calhanoglu sblocca il match

28' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu, Gabriel esce e fa suo il pallone.

24' Lecce in grandissima difficoltà. Milan padrone del campo.

20' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Prodezza di Calhanoglu, ben servito in area da Biglia: controllo, conclusione da posizione defilata e pallone in rete!

17' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Paquetà e pallone sul muro giallorosso.

14' Ancora un tiro da fuori, stavolta di Paquetà: conclusione col sinistro e pallone alto sopra la traversa.

13' Milan a un passo dal gol. Sinistro potente di Calhanoglu e pallone fuori di un soffio.

12' Milan pericolosissimo con Biglia. L'argentino si inserisce in area, salta il portiere e mette in mezzo, ma il Lecce riesce a salvarsi.

11' Ancora Milan. Suso vede e premia l'inserimento in area di Calhanoglu: pallone per il turco, che incrocia di prima intenzione ma non inquadra la porta.

10' Il Milan fa la partita. Il Lecce difende e riparte.

7' Punizione dalla sinistra per il Lecce, siamo vicinissimi all'area rossonera: tiro violento e pallone contro la barriera.

3' Altra occasionissima per il Milan. Calhanoglu serve in verticale Leao, che entra in area, calcia con il sinistro ma non inquadra la porta.

2' Milan a un passo dal gol! Leao sfonda in area e calcia con il destro, ma Gabrial è bravo a deviare. Poi Paquetà non riesce a ribattere in rete.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Lecce.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Lecce.

Dopo la sosta per le Nazionali, torna il campionato. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. C'è grande attesa e curiosità per il debutto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Una gara, quella contro il Lecce di Liverani, da non sbagliare. In palio, infatti, ci sono punti preziosissimi per la classifica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Bennacer, Piatek, Borini, Rebic, Krunic, Duarte, Gabbia, Rodriguez, Brescianini. All.: Pioli

LECCE: Gabriel; Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. A disp.: Vigorito, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Lapadula, Shakhov, Farias, La Mantia, Rispoli, Lo Faso, Dell'Orco. All.: Liverani