LIVE MN - Milan-Liverpool (0-0) - Match in equilibrio

20' Calcio d'angolo per il Liverpool: pallone in area, Konate colpisce di testa ma non inquadra la porta.

18' Partita bloccata: finora le squadre si sono annullate.

14' Romagnoli si rialza, il gioco può riprendere.

12' Gioco fermo: Romagnoli è rimasto a terra dopo un contrasto con Origi.

8' Punizione dalla trequarti-sinistra per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Tomori e pallone facile tra i guantoni di Alisson.

4' Il Liverpool ci prova da fuori con Williams, ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per impensierire Maignan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Liverpool.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo giallo per il Liverpool. Atmosfera magica a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Liverpool per l'ultima e decisiva sfida del Gruppo B di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessiè; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Saelemaekers, Maldini. All.: Stefano Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Konate, Tsimikas; Chamberlain, Morton, Salah, Minamino, Manè, Origi. A disp.: Kelleher, Davies, Fabinho, Keita, Gomez, Robertson, Matip, Dixon-Bonner, Bradley, Arnold, Norris, Woltman. All.: Jurgen Klopp.