LIVE MN - Milan-Modena (4-0): Krunic di testa per il quarto gol del match

27' Un errore di Tonali in impostazione lancia il Modena in contropiede, Marotta entra in area e lascia partire un sinistro potente e angolato: Tatarusanu va subito a terra e compie una bella parata.

26' Cooling break terminato, si ricomincia.

23' Piccolo break, le squadre si rifocillano per combattere il gran caldo del pomeriggio.

18' GOL DEL MILAN! Azione avvolgente del Milan, da sinistra a destra e ritorno. Bennacer per Diaz che allarga a sinistra per Leao, il portoghese entra in area e crossa sul secondo palo: arriva Krunic in corsa che di testa appoggia facilmente in porta. 4-0 Milan!

14' Angolo calciato bene da Tonali, Romagnoli non arriva di testa per un soffio.

13' Brahim Diaz particolarmente ispirato in questi primi minuti. Con una giocata di suola manda fuori tempo tutta la difesa modenese, tenta la conclusione secca di destro ma il tiro viene sporcato: fuori di poco.

11' Milan totalmente in controllo, bell'approccio dei rossoneri all'amichevole.

9' GOL DEL MILAN! Cross di Bennacer dalla destra, stacco di Tomori e gran colpo di testa nel cuore dell'area di rigore che non lascia scampo a Gagno. 3-0 Milan!

8' Tonali prova il gol direttamente da calcio d'angolo, allontana il portiere di pugno.

7' Contropiede a valanga del Milan, ripartenza bruciante con Leao che serve Saelemaekers sulla destra, il belga mette forte in mezzo ma il difensore centrale anticipa Bennacer e la mette in angolo.

5' GOL DEL MILAN! Rafa Leao trova il raddoppio. Schema da calcio d'angolo, Brahim Diaz arriva sul fondo e di sinistro lascia partire un cross che il talentuoso portoghese deve solo spingere in rete di testa. 2-0 Milan.

4' Ancora Milan in avanti, questa volta è Gabbia ad essere pericoloso. Saelemaekers scappa sulla destra e serve Gabbia che si era portato in area avversaria, il difensore lascia partire un missile che il portiere devia in angolo.

2' GOL DEL MILAN! Brahim Diaz ci mette meno di due minuti per trovare un gran gol, il primo con la maglia numero 10 sulle spalle. Ed è un gol da 10: dribbling bruciante, 1-2 con Theo sulla sinistra (che tacco del francese), ingresso in area e tocco delizioso che non lascia scampo al portiere. Che gol di Brahim, 1-0 Milan.

1' Fischia il signor Maggio, comincia l'amichevole: primo pallone per il Modena.

- Ultimi scampoli di riscaldamento, i giocatori rossoneri indossano una maglietta per supportare l'AD Ivan Gazidis a cui è stato diagnosticato nei giorni scorsi un carcinoma alla gola: "Forza Ivan".

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Milanello. Tra pochi minuti sul campo ribassato del centro sportivo di Carnago andrà in scena la seconda amichevole estiva di questo pre stagione 21/22. Il Milan di mister Pioli, ancora in attesa dei nazionali che hanno giocato l'Europeo, affronterà il Modena. Rimanete con noi per seguire l'andamento della partita e non perdervi nulla di questo match amichevole.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli; Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A disp: Plizzari, Desplanches, Pseftis, B.Touré, Castillejo, Conti, Hauge, Pobega, Maldini, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez, Stanga, Roback. All. Pioli.

MODENA: Gagno, Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti, Gerli, Scarsella, Di Paola, Mosti, Ogunseye, Marotta. A disp: Narciso, Aimi, Ponsi, Ingegneri, Nelli, Costantino, Maggioni, Milesi, Molinaro, Duca, Castiglia. All. Tesser.

Arbitro: Maggio di Lodi.