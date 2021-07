LIVE MN - Milan-Modena (5-0): termina il match, buona prova dei rossoneri

Buona prova dei rossoneri nell'amichevole pomeridiana contro il Modena, soprattutto con i titolari schierati nel primo tempo. E infatti nei primi 45 minuti i gol sono 5: Diaz, Leao, Tomori, Krunic e Theo Hernandez. Nel secondo tempo tantissimi cambi con parecchi primavera in campo, ma il Milan è comunque andato vicino al gol più volte con Castillejo, Colombo e Maldini. Il migliore di giornata è senza dubbio Brahim Diaz.

91' Termina qui il match.

90' Recupero clamoroso di Hauge che si fa tutto il campo e recupera un attaccante del Modena lanciato a rete.

88' Dopo un contrasto aereo Ballo-Touré rimane a terra, è necessario l'intervento dello staff medico rossonero. Dopo le medicazioni il senegalese si rialza e può continuare a giocare.

84' Cambio per il Milan: fuori Robotti, dentro Capone.

83' Castillejo prova a sorprendere tutti calciando sotto la barriera, spazza sulla linea un difensore.

82' Dribbling secco di Daniel Maldini al limite dell'area, il numero 27 viene ancora una volta atterrato dai difensori modenesi che non l'hanno mai visto. Punizione da zona pericolosa.

80' Ci prova Di Gesù col piazzato di sinistro, conclusione troppo debole che non sorprende Narciso.

76' Grande giocata di Maldini nello stretto, Silvestri lo abbatte. Punizione dalla trequarti per i rossoneri. Batte Hauge, colpo di nuca di Colombo e palla ampiamente fuori.

72' Castillejo prova il sinistro potente da fuori, palla sull'esterno della rete.

70' Daniel Maldini tira dal lato destro dell'area, Narciso devia in angolo.

68' Stop orientato e gran tiro di Colombo dal limite: palla alta.

65' Ci prova Hauge da fuori col sinistro, blocca sicuro Narciso.

63' Ballo-Touré prova lo scatto sulla sinistra, il senegalese è chiuso in angolo.

62' Modena molto combattivo in questo secondo tempo.

60' Doppio cambio per il Milan: escono Tonali e Gabbia ed entrano Di Gesù e Stanga.

57' Azione personale di Hauge che dalla sinistra mette in mezzo, velo intelligente di Daniel Maldini e palla a Castillejo. Il numero 7 rossonero però da ottima posizione aspetta troppo e si fa murare il tiro dalla difesa. Gol mangiato dallo spagnolo.

55' Colombo prende palla sul lato destra dell'area avversaria e prova a premiare l'inserimento di B.Torué. Il cross della punta però è totalmente fuori misura.

53' Colombo prova l'azione personale partendo da centrocampo, viene chiuso e fermato dai modenesi.

51' Punizione da lontano per il Modena, ci prova Duca con il detro: Tatarusanu blocca con sicurezza.

48' Errore grossolano di Caldara che in area controlla male e regala palla al Modena: l'attaccante degli emiliani non ne approfitta e spara a lato.

47' Maldini prova il destro dalla distanza, fuori di molto.

46' Comincia la ripresa, primo pallone per il Milan.

Diversi cambi tra i rossoneri tra primo e secondo tempo: entrano Colombo, Hauge, Castillejo, Maldini, Robotti, Conti, Caldara, Plizzari e Ballo-Touré, esordio per il senegalese. Fuori Leao, Diaz, Krunic, Bennacer, Saelemaekers, Tomori e Romagnoli e Tatarusanu.

Primi quarantacinque minuti dei rossoneri davvero di buon livello, sempre comunque tenendo conto della caratura minore dell'avversario che comunque sta cercando di giocarsela al meglio delle proprie possibilità. Prova davvero convincente di Brahim Diaz, sia tecnica che fisica. Segnali incoraggianti anche da parte di Theo, Bennacer, Leao e Tomori.

45' Fine primo tempo.

44' Leao salta un avversario in area e viene atterrato, l'arbitro, anche visto il risultato, preferisce non concedere il penalty ai rossoneri.

42' GOL DEL MILAN! Bomba incredibile di Theo Hernandez dalla lunga distanza dopo uno schema su punizione. Tiro dall'effetto stranissimo che non lascia scampo al portiere, la cosiddetta "knuckleball". 5-0 Milan.

41' Punizione per il Milan dalla trequarti.

38' Altro spunto di Leao, che sulla sinistra punta due avversari e cerca di sfondare in area. Il dribbling riesce, ma all'ultimo rinviene un difensore che sporca in angolo. Sul corner altro schema e cross per Tomori, l'inglese però spara alto di testa.

35' Prova a farsi vedere il Modena in attacco, Saelemaekers chiude bene in angolo in scivolata. Sugli sviluppi del corner Scarsella scappa a Krunic e colpisce di testa a botta sicura, palla fuori di poco. Tatarusanu comunque ha dato l'impressione di esserci.

34' Intervento in scivolata di Marotta su Tomori inutile e potenzialmente pericoloso. Il difensore rossonero si rialza senza problemi.

32' Pressing altissimo dei rossoneri, con Diaz che recupera palla, la smista dietro e se la fa ridare per avviare l'azione offensiva. Lo spagnolo si è presentato a Milanello in gran condizione fisica.

30' Fiammata di Leao che scappa sul centro sinistra, punta l'uomo ed entra in area: il portoghese arriva sul fondo ma il cross per i compagni al centro è mal calibrato. Bello spunto di Rafa.

29' Altra azione del Milan che passa dai piedi di Brahim, con il 10 sollecitato e cercato spesso dai compagni. Diaz allarga sulla destra per Saelemaekers, il belga crossa ma il suo traversone è troppo sul portiere.

28' Lo schieramento dei rossoneri ora è chiaro: in campo sono schierati con un 3-4-2-1 molto fluido.

27' Un errore di Tonali in impostazione lancia il Modena in contropiede, Marotta entra in area e lascia partire un sinistro potente e angolato: Tatarusanu va subito a terra e compie una bella parata.

26' Cooling break terminato, si ricomincia.

23' Piccolo break, le squadre si rifocillano per combattere il gran caldo del pomeriggio.

18' GOL DEL MILAN! Azione avvolgente del Milan, da sinistra a destra e ritorno. Bennacer per Diaz che allarga a sinistra per Leao, il portoghese entra in area e crossa sul secondo palo: arriva Krunic in corsa che di testa appoggia facilmente in porta. 4-0 Milan!

14' Angolo calciato bene da Tonali, Romagnoli non arriva di testa per un soffio.

13' Brahim Diaz particolarmente ispirato in questi primi minuti. Con una giocata di suola manda fuori tempo tutta la difesa modenese, tenta la conclusione secca di destro ma il tiro viene sporcato: fuori di poco.

11' Milan totalmente in controllo, bell'approccio dei rossoneri all'amichevole.

9' GOL DEL MILAN! Cross di Bennacer dalla destra, stacco di Tomori e gran colpo di testa nel cuore dell'area di rigore che non lascia scampo a Gagno. 3-0 Milan!

8' Tonali prova il gol direttamente da calcio d'angolo, allontana il portiere di pugno.

7' Contropiede a valanga del Milan, ripartenza bruciante con Leao che serve Saelemaekers sulla destra, il belga mette forte in mezzo ma il difensore centrale anticipa Bennacer e la mette in angolo.

5' GOL DEL MILAN! Rafa Leao trova il raddoppio. Schema da calcio d'angolo, Brahim Diaz arriva sul fondo e di sinistro lascia partire un cross che il talentuoso portoghese deve solo spingere in rete di testa. 2-0 Milan.

4' Ancora Milan in avanti, questa volta è Gabbia ad essere pericoloso. Saelemaekers scappa sulla destra e serve Gabbia che si era portato in area avversaria, il difensore lascia partire un missile che il portiere devia in angolo.

2' GOL DEL MILAN! Brahim Diaz ci mette meno di due minuti per trovare un gran gol, il primo con la maglia numero 10 sulle spalle. Ed è un gol da 10: dribbling bruciante, 1-2 con Theo sulla sinistra (che tacco del francese), ingresso in area e tocco delizioso che non lascia scampo al portiere. Che gol di Brahim, 1-0 Milan.

1' Fischia il signor Maggio, comincia l'amichevole: primo pallone per il Modena.

- Ultimi scampoli di riscaldamento, i giocatori rossoneri indossano una maglietta per supportare l'AD Ivan Gazidis a cui è stato diagnosticato nei giorni scorsi un carcinoma alla gola: "Forza Ivan".

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Milanello. Tra pochi minuti sul campo ribassato del centro sportivo di Carnago andrà in scena la seconda amichevole estiva di questo pre stagione 21/22. Il Milan di mister Pioli, ancora in attesa dei nazionali che hanno giocato l'Europeo, affronterà il Modena. Rimanete con noi per seguire l'andamento della partita e non perdervi nulla di questo match amichevole.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli; Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A disp: Plizzari, Desplanches, Pseftis, B.Touré, Castillejo, Conti, Hauge, Pobega, Maldini, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez, Stanga, Roback. All. Pioli.

MODENA: Gagno, Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti, Gerli, Scarsella, Di Paola, Mosti, Ogunseye, Marotta. A disp: Narciso, Aimi, Ponsi, Ingegneri, Nelli, Costantino, Maggioni, Milesi, Molinaro, Duca, Castiglia. All. Tesser.

Arbitro: Maggio di Lodi.