live mn Milan-Monza (1-1): la sblocca Saelemaekers, pareggia Maldini

37' Ancora Monza pericolosissimo, ancora sulla fascia di Terracciano che questa volta non riesce a tenere Pereira: cross in mezzo per Maric che prova la deviazione ma non inquadra di poco la porta

34' GOL MONZA. Pareggio dei brianzoli: Terracciano fuori posizione apre il campo per Vignato che si invola sulla destra e crossa a rimorchio per Daniel Maldini che con un rigore in movimento buca Maignan.

32' VICINO AL RADDOPPIO IL MILAN! Gran giocata di Calabria che dopo aver crossato si butta in area e sfrutta un rimpallo: sombrero per smarcarsi e tiro di prima intenzione da pochi passi. Gran riflesso di Pizzignacco con il piede in angolo

30' Doppio calcio d'angolo per il Monza: i brianzoli non incidono

28' Bella azione del Milan che si conclude con un cross di Calabria per Morata che non riesce a impattare bene il pallone

25' Cooling break a San Siro

23' Ancora Leao pericoloso: il portoghese rientra sul destro e trova una conclusione potente ma centrale. Pizzignacco si salva in qualche modo

22' Primo cambio del match: Sensi infortunato dopo un contrasto con Calabria. Al suo posto entra Pessina, ex rossonero

17' Pericoloso il Milan! Bel cross di Saelemaekers dalla destra per Leao che taglia dentro l'area e schiaccia di testa: il pallone fa la barba al palo

14' Ci prova l'ex di turno Daniel Maldini: il suo tiro da venti metri vola altissimo sopra la traversa

11' GOL DEL MILAAAAN! Calabria recupera palla e verticalizza subito per Loftus-Cheek che appoggia dietro per Saelemaekers che tira di rabona. La conclusione viene deviata da Carboni e finisce in rete. 1-0 Milan!

8' Si fa vedere anche il Monza con Vignato che si infila dalla destra seminando Adli: il passaggio a rimorchio, per fortuna dei rossoneri, è sballato

6' Leao prova ad accendere la partita con due accelerate: nulla di fatto

1' Si parte!

- Prepartita intenso con la performance di Fausto Leali e del giovane Daniel Musa. Poi alcuni bambini in campo con lo striscione: "Due squadre. Un presidente per sempre nel cuore"

- Arbitra la partita il signor Giua della sezione di Olbia

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Terracciano; Musah, Adli; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Raveyre, Torriani, Bennacer, Jovic, Reijnders, Okafor, Zeroli, Theo, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Liberali, Pavlovic, Pogeba, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Vignato; Marić. A disp.: Mazza, Sorrentino; Bettella, Birindelli, Caldirola; D'Alessandro, Gagliardini, Machín, Pessina, Valoti; Diaw, Marras, Mota Carvalho, Petagna. All.: Nesta.

--------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e benvenuti a San Siro! Tra pochi minuti comincerà l'ultimo test amichevole del Milan in questo precampionato. I rossoneri sfideranno il Monza dell'ex Alessandro Nesta a margine della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in memoria del grande Presidente rossonero e della squadra brianzola scomparso poco più di un anno fa. Prova generale per il Milan e per i suoi nuovi acquisti: sabato comincia il campionato contro il Torino. Segui il live testuale per non perderti neanche un'azione della sfida!