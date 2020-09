LIVE MN - Milan-Monza (4-1) - Poker rossonero: buon test per la squadra di Pioli

Poker rossonero contro il Monza. Dopo i due gol messi a segno nel primo tempo (Calabria e Maldini, in mezzo il momentaneo pareggio di Finotto), il Milan arrotonda il risultato nel finale grazie alle reti di Kalulu e Colombo. Un buon test per i ragazzi di Pioli, contro un avversario valido come la squadra allenata dall'ex Brocchi.

93' Fischio finale: il Milan batte il Monza 4-1.

91' PRODEZZA DI COLOMBO!!! Sinistro a giro del giovane attaccante rossonero e pallone in rete: 4-1 per il Milan.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' GOL DEL MILAN! KALULU! Sugli sviluppi di un corner il pallone arriva al giovane terzino, che dal limite lascia partire un destro imparabile.

82' Angolo per il Monza: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

73' Bella giocata di Machin, che controlla in area, si gira e calcia: pallone fuori di un soffio.

72' Serie di da una parte e dall’altra. Nel Milan entrano Castillejo, Pobega, Brahim Diaz, Laxalt, Kalulu e Colombo. Nel Monza in campo Anastasio, Rigoni e Mosti.

69' Ancora Milan. Cross dalla destra di Calabria e tocco al volo di Maldini, che non trova la porta da ottima posizione.

68' Angolo per il Milan: cross in area, la difesa del Monza allontana la minaccia.

67' Bell'azione del Milan, con Daniel Maldini che premia l'inserimento in area di Theo Hernandez: rasoterra del francese e pallone che finisce a lato.

62' Quattro cambi per il Monza: fuori Belusci, Barberis, D’Errico e Finotto: entrano Scaglia, Fossati, Barillà e Gliozzi.

61' Calcio d'angolo per il Monza: pallone dentro, Daniel Maldini spazza via.

60' Armerllino ci riprova dalla distanza, ma il suo destro si spegne sul fondo.

58' Carner per il Monza: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

57' Il Monza ci prova da fuori con Armellino: botta da fuori e tocco in angolo di Donnarumma.

51' Si gioca a un buon ritmo.

45' Tutto è pronto. Fischio del di Scozza: si riparte! Possesso per il Monza.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio in porta per il Monza: Di Gregorio al posto di Lamanna. Escono anche Lepore e Chiricò: entrano Donati e Machin. Nel Milan fuori Bennacer e dentro Krunic.

Bel primo tempo a San Siro. Conduce il Milan per 2-1 grazie ai gol di Calabria e Daniel Maldini. In mezzo il pareggio di Finotto. Match gradevole, giocato a buoni ritmi da entrambe le squadre.

45' Fine primo tempo.

44' Corner per il Monza: cross sul secondo palo, Paletta ci prova in scivolata ma non trova la porta.

40' GOL DEL MILAN! Triangolo Maldini-Paquetà-Maldini e gran destro di Daniel, che non lascia scampo a Lamanna. Gran gol!

36' Buona occasione per Ibrahimovic, che sbaglia la conclusione dal limite.

34' Punizione da ottima posizione per il Milan: sinistro di Bennacer e pallone alto sopra la traversa.

29' Maldini ci prova da fuori con il destro: nessun problema per Lamanna.

23' PAREGGIO DEL MONZA. Finotto scatta sul filo del fuorigioco, supera Antonio Donnarumma e insacca.

19' Buona chance per Daniel Maldini, che ci prova dal limite ma colpisce male: pallone sul fondo.

18' Match gradevole a San Siro: le due squadre si affrontano a viso aperto.

13' Buona occasione per il Monza con Lepore, che trova sulla sua strada un reattivo Donnarumma.

12' Corner per il Milan: pallone dentro e colpo di testa sul fondo di Ibra.

10' Calcio d'angolo per il Monza: cross in mezzo e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

9' Palla-gol per Ibrahimovic, ben servito in area da Maldini: destro potente di Zlatan e bella parata di Lamanna.

6' MILAN IN VANTAGGIO! Gran gol di Davide Calabria. Botta dalla lunga distanza e pallone all'angolino.

5' Primi scambi del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Scozza: si comincia. Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Monza.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro, teatro dell'amichevole tra Milan e Monza. Secondo test in pochi giorni per la squadra di Stefano Pioli, anche oggi orfana di tanti titolari. Grazie alla nostra diretta testuale, vi terremo aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Bellodi, Hernandez, Bennacer, Kessié, Maldini, Paquetà, Roback, Ibrahimovic. All.: Pioli

MONZA (4-3-1-2): Lamanna, Sampirisi, Paletta, Bellusci, D'Errico, Barberis, Finotto, Chiricò, Armellino, Maric, Lepore. All.: Brocchi