LIVE MN - Milan-Napoli (0-1): sconfitta a San Siro, tanta imprecisione e Massa protagonista nel finale

Il Napoli sbanca San Siro grazie all'unico tiro in porta, il colpo di testa di Elmas al quinto minuto. Poi tanto Milan e tanta imprecisione dei rossoneri, che sfiorano il gol con Ibra e Florenzi nel primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, fino alla follia di Massa e sala VAR nel finale. Perché annullare il gol di Kessie nel recupero per una posizione totalmente influente di Giroud nell'azione è una follia. Grandissima amarezza e delusione.

96' Termina il match.

95' Punizione Milan dalla trequarti di Bennacer, allontana la difesa. Saelemaekers prova il tiro al volo, conclusione masticata che termina fuori.

94' Confusione in campo, resta l'amarezza per una decisione incomprensibile del direttore di gara. Forcing finale del Milan.

93' Massa annulla il gol, decisione incomprensibile del direttore di gara. Decisione folle.

91' On field review.

90' GGOOOLLLL GGGOOLLLL GOOOLLLL DEL MILAN! IL PRESIDENTE FRANCK KESSIEEEEEEEE! GGGOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!! Palla in mezzo di Ballo-Touré, tanti contrasti e la palla rimane lì: Kessie arriva deciso in area e di piattone batte Ospina!!! 1-1 a San Siro!!

89' Saranno 4 i minuti di recupero.

87' Ultimi scampoli del match, rossoneri che non riescono ad essere pericolosi: tante palle alte in area che però non impensieriscono la difesa avversaria.

86' Cambio per il Milan: fuori Florenzi, dentro Kalulu.

85' Cambio per il Napoli: fuori Elmas, dentro Ghoulam.

83' Che occasione sprecata da Ibra... Anguissa svirgola e serve un campanile in area per lo svedese, Ibra però non tira al volo e tenta lo stop ma non gli riesce. Occasione enorme non sfruttata.

80' Saelemaekers si gira bene sulla trequarti e scappa verso la porta: la sua conclusione sfortunatamente è bloccata dalla schiena di Ibra.

79' Che occasione per il Milan! Scambio delizioso fra Ibra e Giroud in area, miracolo in scivolata di Rrahmani.

78' Cambi anche pr il Milan: fuori Tonali e Messias, dentro Bennacer e Castillejo.

77' Cambi per il Napoli: fuori Lozano, Petagna e Zielinski, dentro Politano, Mertens ed Ounas.

75' Tiro di Petagna da ottima posizione ampiamente fuori bersaglio.

73' Azione rossonera che nasce con un tunnel di Saelemaekers su Anguissa, il fronte passa da sinistra a destra con Messias che scodella ancora in mezzo: Giroud stacca di testa, tiro debole e centrale che termina fuori.

67' Occasione Milan! Bel passaggio di Tonali che fa nascere l'offensiva rossonera, Messias riceve sulla destra e si accentra per la conclusione mancina: tiro forte ma che non trova il bersaglio di poco.

66' Malcuit scaraventa a terra Saelemaekers che correva verso la porta avversaria in contropiede, ammonito.

64' Contropiede Napoli con Malcuit sulla destra, buona chiusura di Ballo-Touré in angolo.

63' Doppio cambio per il Milan: fuori Diaz e Krunic, dentro Giroud e Saelemaekers. Ora rossoneri in campo con il 4-4-2.

62' Che recupero di Tomori al limite dell'area avversaria, poi fuorigioco di Diaz al momento del passaggio.

61' Che occasione sprecata!!! Tonali recupera palla a centrocampo e lancia Messias in contropiede: il brasiliano deve servire Ibra che ha tagliato benissimo verso la porta ma il passaggio è clamorosamente fuori misura.

60' Altro salvataggio clamoroso di Tomori che in scivolata anticipa Lozano in area piccola, decisivo l'intervento dell'inglese sul cross dalla destra.

58' I rossoneri non riescono a rendersi pericolosi in questa fase del match, squadra sgonfia e anche un po' impaurita. Tanta fretta e poca lucidità in molte giocate.

56' Kessie si libera di Malcuit con un velo sul lato sinistro dell'area avversaria, per l'arbitro è fallo.

53' Primo cambio per il Napoli: fuori Demme, dentro Lobotka.

53' Ibra spizza per Messias largo a destra, il brasiliano salta Di Lorenzo ma la sua conclusione mancina è totalmente fuori bersaglio.

52' Messias rientra sul sinistro e prova il cross morbido dalla trequarti: Ospina in uscita anticipa Ibrahimovic.

51' Grande salvataggio di Tomori in scivolata che ferma Petagna tutto solo in area di rigore.

50' Messias prova la conclusione da fuori, tiro debole e pretenzioso.

49' Miracolo di Ospina! Gran tiro di Ibra dentro l'area di rigore, Ospina si oppone con un gran riflesso.

48' Ottima chiusura di Florenzi che salva uno scivolone di Tomori.

46' Subito rossoneri in attacco, ma l'imbucata di Ibra in area si perde nel vuoto.

46' Fischia Massa, comincia la ripresa. Primo pallone per il Milan.

Milan deludente in questi primi quarantacinque minuti. Squadra disattenta sul corner che porta al gol di Elmas nei primi minuti, poi tanta imprecisione in attacco. Nessun tiro in porta, da segnalare solo due squilli: Ibra di testa e Florenzi al volo da fuori, entrambi a lato di un soffio. Poi tanta confusione e poca qualità. Napoli in vantaggio con il primo e unico tiro in porta.

45' Fine primo tempo.

43' Tocco di mano di un giocatore del Napoli in area, l'arbitro però fischia fallo in attacco per un intervento di Ibra.

42' Zielinski tira da fuori, murato: la palla torna a Lozano che prova anche lui, palla alta. Rossoneri in difficoltà.

41' Follia di Ballo-Touré che libera Lozano al limite dell'area saltando a vuoto, decisivo Tomori nel fare muro sulla conclusione del messicano.

40' Ora possesso Napoli che riesce ad alleggerire la pressione rossonera.

38' Angolo per il Milan con Messias che prova la traiettoria tagliata, troppo sul portiere: Ospina blocca facilmente.

36' Ottimo intervento in scivolata di Florenzi che ferma una scorribanda pericolosa di Di Lorenzo sulla fascia.

35' Tanti uomini in area avversaria, il cross dalla destra di Messias però è troppo lento e prevedibile. Manca ancora la precisione e la qualità giusta nell'ultimo passaggio.

34' Florenzi a millimetri dall'eurogol: conclusione al volo di sinistro da lontano che esce fuori di un niente. Peccato.

33' Giallo per Di Lorenzo che ferma di mano un passaggio pericoloso di Kessie che aveva liberato Florenzi.

31' Kessie butta al vento un ottimo contropiede sbagliando il passaggio cruciale per la corsa sulla sinistra di Ballo-Touré. Enorme occasione sprecata, male l'ivoriano.

30' Lozano si coordina bene e prova la conclusione dal limite, bravo Ballo-Touré a fare muro.

28' Fallo intenzionale di Ballo-Touré su un Malcuit pronto a ripartire in contropiede sulla fascia, l'arbitro Massa lo grazia non ammonendolo.

26' Tra i rossoneri tanta voglia e foga, ma manca la precisione nella giocata.

24' Tiro di Kessie dal limite, palla debole e larga: era una buona occasione.

23' Imbucata di Kessie per Ibra che la tocca per Diaz: lo spagnolo prova il numero al limite dell'area ma non gli riesce la magia.

19' Milan che prova a reagire, il Napoli si chiude bene e fa intensità sulla trequarti.

18' Bello scambio in area fra Diaz e Ibra, lo svedese la lascia a Kessie che però scivola.

17' Bella azione del Milan da destra a sinistra, con Ballo-Touré che arriva al cross: grande scelta di tempo di ibra che di testa sfiora il palo!

16' Angolo di Tonali che Ospina in uscita fa carambolare su Ibra, lo svedese di testa la manda fuori da posizione defilata.

13' Punizione dalla trequarti di Tonali respinta facilmente dalla difesa avversaria.

12' I rossoneri hanno accusato il colpo dopo il vantaggio improvviso del Napoli.

11' Palla in mezzo dalla destra per la sponda di Ibra, il tocco dello svedese però non trova nessun compagno libero. Allontana il Napoli.

10' Diaz va via a Demme con un gran dribbling a centrocampo, il partenopeo lo atterra ma l'arbitro non estrae il giallo.

8' Napoli vicino al raddoppio ancora su un corner. Anguissa prova a buttare in rete un pallone vagante ma non trova la porta.

5' Gol di Elmas su calcio d'angolo. Colpo di testa del macedone sul primo palo, lasciato colpevolmente solo. 0-1 per il Napoli.

4' Lozano prova il dribbling sulla destra, Krunic chiude in angolo.

3' Lancio lungo di Maignan che arriva direttamente ad Ospina, il portiere del Napoli gestisce con calma fuori dalla propria area e riparte.

2' Schema da angolo che non funziona, riconquista palla il Milan con Ballo-Touré che poi riceve un colpo al volto da Rrahmani.

1' Prova a partire forte Petagna, scontro fisico con Tomori e primo angolo conquistato.

1' Fischio di Massa, si comincia! Primo pallone del match per il Napoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa nera per il Milan, maglia azzurra per il Napoli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Nell'ultimo match casalingo del 2021 un Milan in emergenza infortuni (out Kjaer, Leao, Rebic, Calabria, Theo e Pellegri) affronta un Napoli altrettanto rimaneggiato. Sfida ad alta quota, con nessuna delle due squadre che vuole perdere il treno scudetto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Krunić; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Saelemaekers; Giroud, Maldini. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrhamani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zieliński, Elmas; Petagna. A disp.: Meret, Marfella; Ghoulam, Zanoli; Lobotka; Ounas, Mertens, Politano. All.: Spalletti.

ARBITRO: Massa.