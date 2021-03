LIVE MN - Milan-Napoli (0-1) - Theo da fuori: pallone a lato

83' Theo Hernandez ci prova da fuori, ma la sua conclusione col mancino finisce a lato.

80' Doppia sostituzione per il Milan: Mario Rui e Bakayoko prendono il posto di Politano e Demme.

79' Cambio per il Milan: si fa male Leao, al suo posto Hauge.

77' Corner per il Milan: traversone in mezzo, Rebic calcia al volo ma il pallone sbatte su Gabbia e si spegne sul fondo.

75' Cambio per il Napoli: Elmas prende il posto di Zienlinski.

74' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Napoli.

70' Occasione per il Milan sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra: cross in mezzo, deviazione di Rebic e parata d'istinto di Ospina.

69' Ammonizione per Di Lorenzo.

67' Sostituzione per il Milan: Meite prende il posto di Kessie.

66' Il Milan ci riprova. Destro di Rebic dal limite e pallone che finisce in curva. Brutto tiro!

65' Grande occasione per Leao. Rebic mette in mezzo un pallone al bacio per il portoghese, che, a due passi da Ospina, colpisce malamente.

61' Il Napoli ci prova con Insigne: conclusione a giro e pallone che passa sopra la traversa.

60' Tripla sostituzione per il Milan: escono Krunic, Castillejo e Calhanoglu, entrano Rebic, Saelemaekers e Diaz.

59' Cambio per il Napoli: fuori Mertens, al suo posto Osimhen.

58' Napoli vicino al raddoppio. Donnarumma tiene in piedi il Milan con una grande parata su Fabian Ruiz.

55' Punizione dalla sinistra per il Milan: cross di Calhanoglu ma fuorimisura. Riparte il Napoli.

49' GOL DEL NAPOLI. Un errore in uscita di Dalot innesca il contropiede del Napoli, che arriva al tiro con Politano: destro sporco ma efficace.

48' Calcio d'angolo per il Milan: pallone fuori per Castillejo, che calcia con il sinistro ma colpisce male.

45' Tutto è pronto. Fischio di Pasqua: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Reti inviolate a San Siro dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Meglio il Napoli sul piano del palleggio: Zielinski ha l'occasione più ghiotta poco prima della mezzora, ma la sciupa. Il Milan ci prova con Leao e Calhanoglu, ma senza fortuna né tanta convinzione. Poche idee nella squadra di Pioli, ma gli avversari sono organizzati e veloci. Il primo tempo è stato comunque equilibrato.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

43' Il Napoli ci prova con Mertens: destro dal loimite e pallone sul fondo.

41' Calcio d'angolo per il Napoli: traversone in mezzo, il Milan recupera palla e parte in contropiede. Leao, però, spreca tutto regalando il possesso agli avversari.

39' Il Napoli prova a fare la partita, con il Milan che difende e riparte.

35' Ancora il Milan, stavolta con Calhanoglu: sinistro da fuori e pallone in curva.

33' Leao ha una buona chance dal limite, ma la sua conclusione con il destro è troppo centrale per impensierire Ospina.

28' Napoli a un passo dal gol. Insigne apparecchia per Zielinski, che da ottima posizione non inquadra la porta. Che brivido!

29' La manovra del Milan non è fluida, i rossoneri faticano a creare gioco.

25' Ammonizione per Maksimovic.

24' Le due squadre si affrontano a viso aperto.

20' Lancio lungo di Calhanoglu per Leao: il portoghese mette giù e ci prova con il destro, ma la sua conclusione dal limite finisce a lato.

19' Ritmi alti in campo.

16' Buona occasione per il Napoli. Zielinski riceve palla in area, controlla e calcia: Donnarumma para in due tempi.

14' Il Napoli ci prova con Insigne: classico tiro a giro dell'attaccante del Napoli e pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

11' Bell'azione del Milan. Triangolo Calhanoglu-Theo-Calhanoglu, destro a giro del turco e pallone alto sopra la traversa.

10' Mertens ci prova dalla distanza ma colpisce male: nesun problema per Donnarumma.

8' Partita molto spezzettata in questo avvio.

4' Pallone in verticale per Leao, che entra in area e tocca il pallone sull'uscita di Ospina: bravo il portiere del Napoli a opporsi.

3' Calcio d'angolo per il Napoli: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

2' Angolo per il Napoli: traversone in area, Dalot concede un altro tiro dalla bandierina agli ospiti.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Napoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca biancazzurra per il Napoli.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri affrontano il Napoli nella 27esima giornata del campionato di Serie A. È uno scontro diretto in chiave Champions: in palio ci sono punti preziosissimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Diaz, Hauge, Meite, Saelemaekers, Rebic. All.: Pioli.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi. All.: Gattuso.