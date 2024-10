live mn Milan-Napoli (0-2): la decidono Lukaku e Kvara, Diavolo a -11 dalla vetta a fine ottobre

- Al Napoli bastano due gol nel primo tempo per avere la meglio sul Milan e portare a casa i tre punti. A decidere la gara sono state le reti di Lulaku al 5' e di Kvaratskhelia al 43'. Dopo una buona prima frazione di gioco, i rossoneri non hanno fatto bene nella ripresa, nemmeno dopo l'ingresso in campo di Leao e Pulisic.

95' Fine della partita.

94' Ultimi due cambi nel Napoli: fuori Olivera e Gilmour, dentro Zerbin e Folorunsho.

93' Neres tocca in area per McTominay che calcia con il sinistro, Maignan blocca in due tempi.

92' Spunto personali di Pulisic che entra in area e prov il destro, Meret blocca centralmente.

90' Cinque minuti di recupero.

87' Fonseca inserisce anche Camarda in questi minuti finali. Esce Loftus-Cheek.

85' Chukwueze salta Olivera e tocca all'indietro per Pulisic che calcia di prima intenzione, ma non colpisce bene e la palla va alta sopra la traversa.

83' Rinvio di Maignan, la palla arriva a Leao che rientra e calcia forte con il destro, ma è bravissimo Meret ad alzare il pallone sopra la traversa.

80' Tentativo dal limite dell'area di Anguissa che prova il diagonale con il destro, pallone fuori non di molto.

77' Altri due cambi nel Napoli con Conte che toglie sia Kvaratskhelia che Lukaku. Al loro posto dentro Neres e Simeone.

73' Giallo per Olivera per perdita di tempo.

68' Prima sostituzione nel Napoli: esce Politano, entra Mazzocchi.

62' Primi due cambi di Fonseca che inserisce sia Leao che Pulisic. Fuori Emerson Royal e Okafor. Con l'uscita del brasiliano sarà Musah a fare il terzino destro.

60' Occasione sprecata dal Napoli in ripartenza: Kvara tocca per McTominay che calcia con il destro da ottima posizione, pallone a lato.

56' Kvara tocca in area per Olivera, passaggio all'indietro per Lukaku che calcia di prima intenzione, pallone alto.

53' Grande progressione di Loftus-Cheek che arriva fino in area di rigore, ma poi non trova nè Morata, nè Okafor e così sfuma una grande chance per il Diavolo.

51' Angolo per il Milan dalla destra: cross in area di Chukwueze, Meret allontana il pallone in uscita alta con i pugni.

47' Cross dalla destra di Chukwueze e colpo di testa di Morata che batte Meret. Il Milan esulta, ma poco dopo arriva l'intervento del VAR che annulla la rete ai rossoneri.

45' Inizia la ripresa senza cambi nelle due squadre.

- Il primo tempo del match di San Siro si è chiuso con il Napoli avanti 2-0. Gli azzurri hanno iniziato meglio la partita e sono passati in vantaggio al 5' con Lukaku. Poi però molto meglio il Milan che ha avuto alcune occasioni da gol e avrebbe certamente meritato il pareggio. Ma al 43' ecco il colpo del campione con Kvaratskhelia che trova la rete del 2-0 con un bel destro dalla distanza (Maignan poteva fare certamente meglio). Prestazione con diversi alti e bassi dei rossoneri che hanno alternato buone giocate ad errori piuttosto clamorosi. L'impegno e la grinta non sono certamente mancati alla squadra di Fonseca, ma nella ripresa servirà certamente maggiore qualità.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' RADDOPPIO DEL NAPOLI!!! Kvaratskhelia si accentra dalla sinistra, destro potente che si insacca alla sinistra di Maignan che poteva fare sicuramente meglio.

38' Anche McTominay ci prova da lontano, Maignan si distende e para.

37' Fofana ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è prevedibile e centrale e Meret blocca senza problemi.

36' Si rivede in avanti il Napoli: prima c'è un tiro-cross di Di Lorenzo che per poco non sorprende Maignan, poi, dopo un controllo sbagliato in area da Musah, Politano ci prova con il sinistro, palla fuori.

33' Combinazione tra Morata e Okafor, lo spagnolo entra in area e dal fondo cerca sul secondo palo Chukwueze. Il nigeriano controlla dopo il tocco di testa di Olivera, cross per Loftus-Cheek che salta più in alto di tutti, Meret blocca a terra il colpo di testa dell'inglese.

30' Che giocata di Morata: cross in area di Okafor e colpo di tacco volante dello spagnolo per Musah che viene anticipato da Olivera poco prima di calciare in porta.

28' Altra occasione ghiotta per il Milan di pareggiare: errore del Napoli in impostazione, la palla arriva a Musah che però non controlla bene in area e prima di servire Morata viene fermato in uscita bassa da Meret.

27' Okafor punta Di Lorenzo e Politano, si accentra e prova il destro, ma colpisce male e la palla finisce ampiamente fuori.

23' Tiro-cross dalla destra di Emerson Royal, Meret controlla il pallone che si spegne sul fondo.

20' Bello spunto di Chukwueze che si accentra dalla destra e prova la conclusione con il sinistro dalla distanza, Meret si distende sulla sua destra e respinge.

18' Milan vicino al pari: errore del Napoli in fase di impostazione, Loftus-Cheek trova in area Musah che rientra sul destro e calcia sul secondo palo a giro, pallone che sfiora il palo.

12' Calcio di punizione concquistato da Chukwueze dalla fascia destra. Cross in area di Okafor, un difensore del Napoli libera di testa, la palla arriva a Terracciano al limite dell'areache controlla e calcia con il sinistro, Lukaku respinge la conclusione del terzino milanista.

5' GOL NAPOL!!! Palla filtrante per Lukaku che resiste a Pavlovic e batte Maignan con il sinistro.

3' Punizione per il Napoli dalla fascia destra. Gli azzurri battono velocemente e sorprendono il Milan, cross in area arretrato per McTominay che calcia di prima intenzione, ma c'è Lukaku sulla traiettoria che ha murato il tiro del compagno di squadra.

0' Inizia la sfida: primo pallone per il Napoli.

- Le squadre sono in campo pronte per iniziare questa super sfida: Milan in campo con la maglia rossonera e i pantaloncini bianchi, mentre il Napoli giocherà con divisa e calzoncini azzurri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo contro il Napoli nella sfida valida per la 10^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. All. Antonio Conte.