live mn Milan-Napoli (2-0): al via il secondo tempo...

vedi letture

45' Inizia la ripresa. Nessun cambio durante l'intervallo nè nel Milan, nè nel Napoli.

- Ottimo primo tempo del Milan che chiude avanti 2-0 il primo tempo contro il Napoli a San Siro. Il grande protagonista della prima frazione di gioco è stato ancora una volta Christian Pulisic, autore di un assist per il gol del vantaggio di Alexis Saelemakers (azione personale impressionante dell'americano) e della rete del raddoppio milanista. Grande intensità in campo fin dal primo minuto, con gli ospiti che hanno impegnato in un paio di occasioni Mike Maignan che però si è sempre fatto trovare pronto.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

43' Cross dalla destra di Politano che trova Anguissa, il quale colpisce male di testa dal centro dell'area di rigore milanista, pallone ampiamente fuori.

41' Gran lancio di De Bruyne che trova Di Lorenzo alle spalle di Estupinan, ma per fortuna non riesce a colpire il pallone che finisce tra le braccia di Maignan.

39' Modric trova Saelemaekers sulla fascia destra, il belga si accentra e prova il sinistro, Meret devia con i pugni la conclusione centrale del giocatore rossonero.

31' GOOOOOOLLLLLL!!! ANCORA PULISICCCCCC!!! Percussione di Pavlovic che trova Fofana in area, sponda per l'americano che di destro batte Meret.

29' Angolo per il Napoli: cross a rientrare dalla sinistra di De Bruyne, Maignan blocca in uscita alta.

27' Milan ad un passo dal 2-0: passaggio filtrante illuminante di Pulsic che lancia Fofana verso la porta del Napoli, il francese calcia con il sinistro a tu per tu con Meret, palla alta di poco sopra la traversa.

23' Corner per il Napoli: cross dalla sinistra di De Bruyne, Gimenez libera l'area rossonera.

21' Anguissa controlla al limite dell'area e prova il destro, pallone altissimo.

17' Angolo per il Milan dalla sinistra, sul pallone c'è Modric: cross in area del croato, la palla viene prolungata sul secondo palo dove Pavlovic prova la girata, palla fuori non di molto.

11' Doppia occasione Napoli: cross di Politano dalla destra e colpo di testa sul secondo palo di Gutierrez, Maignan respinge. Pochi secondi dopo il francese deve dire no anche al destro da buona posizione di McTominay.

9' Ottimo inizio di partita del Milan che sta giocando con grande intensità.

3' GOOOOOOOLLLLLLLLL!!! SAELEMAEKERSSSSSSS!!! Il belga porta avanti il Diavolo ma fa tutto Pulisic che parte sulla fascia sinistra da centrocampo, entra in area e trova Alexis sul secondo palo che deve solo appoggiare il pallone in gol. Azione straordinaria dell'americano.

0' Inizia la gara a San Siro: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono appena entrate sul terreno di gioco di San Siro: il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Napol scenderà in campo con divisa e calzoncini azzurri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Napoli di Antonio Conte che al momento è in vetta alla Serie A a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara tra rossoneri e azzurri. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napoli:

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte.

