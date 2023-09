live mn - Milan-Newcastle (0-0): pareggio che lascia l'amaro in bocca, troppe palle gol sprecate

Partita che termina 0-0 tra Milan e Newcastle alla prima a San Siro in Champions League. Un punto sicuramente che lascia l'amaro in bocca: i rossoneri hanno creato tantissime palle gol senza mai essere cinici e freddi sotto porta.

95' Finisce qui. Pareggio a reti bianche.

94' Conclusione di Longstaff dal limite dell'area, ottimo intervento di Sportiello che devia in corner.

92' Conclusione di Reijnders da fuori area, palla alta.

91' Cinque minuti di recupero.

90' Cambio nel Newcastle: fuori Isak, dentro Barnes.

88' Ammonito Krunic.

86' Giroud porta avanti l'azione dei rossoneri in accelerazione, arriva al limite dell'area e calcia in porta; blocca Pope.

82' Ammonito anche Giroud.

80' Ammonito Musah.

79' Non c'è pace per il Milan. Problema muscolare per Maignan, al suo posto Sportiello.

74' Ancora Milan! Bell'iniziativa di Musah, palla per Pulisic che mette in mezzo per Theo ma Almiron anticipa e mette in corner.

72' OCCASIONE MILAN! Cross di Florenzi per Leao, colpo di testa del portoghese che sfiora la traversa!

71' Cambio nel Newcastle: finisce la partita di Tonali, dentro Anderson.

70' Infortunio per Loftus-Cheek. L'inglese lascia il posto a Musah.

64' Bell'azione personale di Reijnders che arriva fino al limite dell'area ma conclude centralmente.

62' Doppio cambio anche nel Newcastle: fuori Gordon e Murphy, dentro Almiron e Wilson.

60' Doppio cambio nel Milan: fuori Chukwueze e Pobega, dentro Pulisic e Reijnders.

55' Cross di Krunic da buona posizione, respinge la difesa del Newcastle.

52' Inserimento di Florenzi in mezzo al campo, arriva fino al limite dell'area e calcia, ma il mancino termina sul fondo.

50' Conclusione di Murphy da fuori, palla alta.

48' Giallo anche nel Newcastle: ammonito Schar.

45' Inizia la ripresa. Cambio nel Milan: fuori Calabria, dentro Florenzi.

Un super primo tempo del Milan ma che incredibilmente vede i rossoneri ancora inchiodati sul risultato di 0-0 contro un Newcastle sicuramente impaurito. Nella ripresa sicuramente servirà più freddezza sotto porta per sbloccare la gara.

45' Fine primo tempo.

40' Conclusione di Murphy da fuori area, palla che vola alta sopra la traversa.

39' Ammonito Calabria per proteste.

36' Altra occasione Milan, ora iniziano a diventare troppe le azioni non concluse. Cross di Chukwueze, Leao fa da torre per Giroud che cerca una rovescita impossibile, arriva ancora il nigeriano che di testa spara alto.

34' Conclusione di Loftus-Cheekl sullo svolgimento dell'azione precedente, Pope para senza problemi.

32' OCCASIONE MILAN! Serprentina di Leao in area del Newcastle, il portoghese arriva davanti a Pope ma cerca un colpo di tacco impossibile inciampando su se stesso. L'azione continua con Pobega che calcia ma Schar salva sulla linea.

29' Cross di Theo dalla sinistra, Giroud prova la deviazione di prima ma non trova la porta. Rossoneri sempre più propositivi.

24' Ora i rossoneri respirano e provano a far girare palla in attesa di un buco nella difesa avversaria.

20' Milan in continuo pressing, sono già otto i tiri rossoneri tentati, di cui sei nello specchio della porta.

18' Terzo corner consecutivo per i rossoneri, questa volta la difesa del Newcastle allontana definitvamente.

16' ALTRA CHANCE IMPORTANTE! Corner di Krunic, Giroud gira di testa ma Pope devia ancora in corner con un incredibile riflesso.

13' Altra chance per il Milan! Giroud fa a sportellate con il difensore in area, supera Botman e prova lo scavetto su Pope che senza problemi devia in corner.

12' DOPPIA CHANCE MILAN! Conclusione di Theo da fuori area, Pope para sulla sua destra. Pobega, poi, mette un traversone interessante sul quale arriva Chukwueze ma di testa colpisce Pope.

8' Partita fin qui in possesso del Milan, che deve cercare spazi nella difesa avversaria con un lungo possesso palla.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a tutti alla diretta testuale di Milan-Newcastle, gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League. I rossoneri vogliono rifarsi dopo la pesante sconfitta nel derby, per questo oggi vorranno portare a casa tre punti importanti per iniziare bene il girone. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kjaer, Florenzi, Musah, Reijnders, Adli, Pulisic, Jovic, Okafor.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno, Longstaff, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. Allenatore: Howe. A disposizione: Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Wilson, Targett, Barnes, Hall, Livramento, Almiron, Anderson, Miley.