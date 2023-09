live mn - Milan-Newcastle, le ufficiali. Cardinale e Ibrahimovic a San Siro

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Newcastle, prima giornata di Champions League:



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kjaer, Florenzi, Musah, Reijnders, Adli, Pulisic, Jovic, Okafor.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno, Longstaff, Tonali; Murphy, Isak, Gordon. Allenatore: Howe. A disposizione: Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Wilson, Targett, Barnes, Hall, Livramento, Almiron, Anderson, Miley.

16.45 - Dopo la visita di ieri a Milanello durante l'allenamento e l'incontro questa mattina di Ibrahimovic con Cardinale, Zlatan assisterà anche all'esordio stagionale in Champions del Milan nella sfida contro il Newcastle. L'ex attaccante svedese, come riportato da Sky Sport, siederà vicino all'ad rossonero Giorgio Furlani.

15.59 - Sono attesi 65 mila spettatori - nonostante l'orario delle ore 18.45 di un giorno feriale - a San Siro per il debutto stagionale del Milan in Champions League. Il pubblico rossonero risponde ancora una volta presente e farà sentire tutta la passione alla squadra. Saranno circa 7000 i milanisti dall’estero, provenienti da oltre 100 Paesi da tutto il mondo tra cui Gran Bretagna, USA, Arabia Saudita, Australia e molti altri. Settecento ospiti in Club 1899 con 10 experience premium a disposizione dei tifosi rossoneri. Sold out anche la “Historical Tram Experience”, in collaborazione con ATM, un tour tra alcuni dei quartieri più iconici di Milano, tra cui Piazza Castello, Brera, il Quadrilatero della Moda, le sedi storiche di AC Milan, Porta Garibaldi, City Life per poi dirigersi verso lo Stadio San Siro. Per celebrare il 20° anniversario della vittoria della Champions League 2002/03, AC Milan sarà lieto di presentare un nuovo speciale font che in questa stagione accompagnerà la squadra di Stefano Pioli in tutte le notti europee del Club. AC Milan adotterà per la prima volta un font dedicato a una singola competizione sull’intero matchwear stagionale – che si tratti di maglie Home, Away o Third. Per la seconda stagione consecutiva, il logo di Fondazione Milan apparirà sul retro della maglia in tutte le partite di UEFA Champions League, a ricordare i numerosi progetti realizzati nei primi 20 anni di attività della charity rossonera.

15.41 - Questa sera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per Milan-Newcastle, primo match stagione dei rossoneri in Champions League: a San Siro, dove sono attesi circa 65 mila spettatori, ci sarà una coreografia che non riguarderà solo il secondo anello blu, ma tutto lo stadio. Il profilo Instagram della Curva Sud Milano riporta queste indicazioni: "Al conto della rovescia dello speaker, aprire il foglio di plastica colorata legato al vostro seggiolino, tenendolo teso con due mani. Mettete in tasca i telefoni e tenere alzati i fogli fino al termine dell'inno della Champions".

15.34 - Milan-Newcastle sarà in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Manuele Baiocchini, Gianluca Di Marzio e Peppe Distefano. Diretta Gol di Federico Zancan.

15.13 - Sarà lo spagnolo Josè Maria Sanchez a dirigere l'incontro di questa sera a San Siro. Per il direttore di gara iberico sarà una prima volta con il Milan: i destini del fischietto e dei rossoneri non si sono mai incontrati in precedenza in nessuna competizione europea. Lo stesso discorso vale per il Newcastle.

14.53 - E' terminato poco fa il pranzo UEFA tra Milan e Newcastle in vista del match di stasera a San Siro alle 18.45. CLICCA QUI per vedere il video girato dall'inviato di Milannews.it dell'uscita dal ristorante di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, e di Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, che si sono anche intrattenuti con un tifoso per fare dei selfie:

14.48 - Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com e sul derby di Milano ha dichiarato: "Cosa direi alla squadra rossonera? Non ho la bacchetta magica, ma alla squadra direi che è il momento di ricompattarsi e non far chiacchiere. Bisogna stare in silenzio, allenarsi e lasciar parlare il campo. Il Newcastle incombe, sarà una partita importante e internazionale. La Champions è nel DNA di questo club: serve superare lo shock del derby ed essere pronti mentalmente. Vincere è facile, perdere è difficile: le squadre forti dimostrano il loro vero valore quando le cose non girano".

14.23 - Dopo aver presenziato in tutte le prime quattro gare di campionato, Gerry Cardinale non si vuole perdere neanche la prima gara di Champions League contro il Newcastle: il numero uno rossonero, infatti, è atteso questa sera a San Siro per l'esordio europeo della squadra di Stefano Pioli.

13.51 - La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la prima partita del girone tra Milan e Newcastle, in programma stasera alle 18.45 a San Siro:

Referee: José María Sánchez ESP

Assistant referees: Raúl Cabañero ESP - Iñigo Prieto ESP

Fourth official: Cesar Soto Grado ESP

Video Assistant Referee: Alejandro Hernández ESP

Assistant Video Assistant Referee: Marco Fritz GER

13.22 - In vista del match di Champions League di questa sera tra Milan e Newcastle, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, ha scelto di ospitare al ristorante in Galleria “da Cracco” Amanda Staveley, figura di riferimento del fondo dell'Arabia Saudita PIF, uno dei più grandi fondi sovrani del mondo che è proprietario del club inglese (con lei anche altri rappresentanti del fondo arabo). In rappresentanza della società rossonera, oltre al manager americano e diversi membri del direttivo di RedBird, ci sono l'amministratore delegato Furlani, il presidente Scaroni e il Chief Financial Officer Cocirio. Presente al pranzo anche un delegato della UEFA. Clicca QUI per vedere il video girato dagli inviati di Milannews.it!!!

12.49 - Ecco la probabile formazione del Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon.

12.27 - Milan-Newcastle, gara valida per la prima giornata dei gironi di Champions League e in programma stasera alle ore 18.45 a San Siro, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Sky Sport e Infinity+ e in live web testuale su MilanNews.it.

12.00 - Stasera sono attese tre novità di formazione nel Milan rispetto a sabato. La prima è in difesa dove ci sarà il ritorno dal primo minuto di Fikayo Tomori che ha saltato il derby per squalifica: il difensore inglese prenderà il posto di Simon Kjaer e tornerà titolare al fianco di Malick Thiaw al centro della retroguardia milanista. Novità importante anche in mezzo al campo dove Stefano Pioli darà un turno di riposo a Tijjani Reijnders, uno dei più impiegati finora: insieme a Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek, ci sarà infatti Tommaso Pobega. L'ultimo cambio è in attacco dove Samuel Chukwueze avrà finalmente la sua chance dal primo minuto. A fargli posto sarà Christian Pulisic, sicuramente uno dei giocatori rossoneri più positivi in questo avvio di stagione, ma apparso un po' stanco nel derby dopo gli impegni negli Stati Uniti con la propria nazionale. Per il nigeriano, che finora non ha mai convinto entrando nel secondo tempo, si tratta di un'opportunità importante per iniziare a far vedere le sue qualità sulla fascia destra.

11.30 - "Milan, accendi le stelle. Assalto al Newcastle per cancellare il derby: servono i veri Theo e Leao": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo la figuraccia contro l'Inter, la squadra rossonera deve provare a rialzarsi subito nella competizione che sente più sua, vale a dire la Champions League. Ieri a Milanello è arrivato anche Zlatan Ibrahimovic per spronare la formazione di Stefano Pioli, il quale si affiderà alle sue stelle Theo Hernandez e Rafael Leao, ma farà anche tre cambi rispetto a sabato: fuori Kjaer, Reijnders e Pulisic, dentro Tomori, Pobega e Chukwueze. L'avversario di stasera sarà il Newcastle: a guidare gli inglesi c'è sarà il grande ex Sandro Tonali.

11.00 - “Torna la Champions. Il Milan sfida Tonali”. Il Corriere della Sera, in taglio alto nella sua prima pagina, dedica questo titolo ai rossoneri. Ricomincia la Champions League e la squadra di Pioli ritrova subito il grande ex di turno. Alle 18:45 il Newcastle scende in campo a San Siro: Tonali contro il suo passato, il Milan per riscattare lo scivolone nel derby.

Amici e amiche di Milannews.it, si avvicina sempre di più l'esordio stagionale in Champions League del Milan che stasera ospiterà a San Siro il Newcastle del grande ex Sandro Tonali. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno in queste ore dal ritiro dei rossoneri. Restate con noi!!!