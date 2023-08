live mn - Milan-Novara (4-2): successo nell'ultima amichevole prima del Bologna, bene Chukwueze

vedi letture

Termina con un successo l'ultima amichevole dei rossoneri prima dell'inizio del campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta. Un 4-2 che offre molti spunti: c'è da registrare una confusione in difesa; due gol subiti ingenuamente. Bene in attacco, con Chukwueze e Okafor che stanno entrano sempre di più in forma.

92' Finisce qui.

90' Due minuti di recupero.

88' GOOOOL DEL MILAN! Bellissimo gol al volo di Lorenzo Colombo, che buca le mani al portiere del Novara.

86' Cambio nel Milan: fuori Chukwueze, Kjaer e Musah, dentro Chaka Traore, Simic e Zeroli.

81' Gol del Novara. Cross di Donadio, Pobega interviene ma lascia il pallone a disposizione di Prinelli che da due passi segna. 3-2!

78' Punizione di Florenzi, palla deviata dalla barriera in corner.

77' Grande giocata di Lorenzo Colombo sul limite dell'area, guadagnando una punizione da ottima posizione.

75' Mancino di Romero da buona posizione, conclusione altissima.

73' Cambio nel Novara: dentro Prinelli, Gervino, Valenti e Scappini.

69' Destro di Adli dal limite, conclusione che termina ampiamente a lato.

65' Ritmi che si sono abbassati notevolmente.

59' Chukuweze palleggia al limite dell'area, destro secco e parata di Boscolo che devia sulla sua sinistra.

58' Cambio nel Novara: dentro Boscolo, fuori Desjardins.

54' GOOOOL DEL MILAN! Slalom tra due giocatori di Calabria, mancino da fuori area e palla che finisce in rete. 3-1!

49' Occasione del Novara con Corti, conclusione fuori da ottima posizione.

47' Corner Milan, Florenzi trova Romero sul secondo palo che colpisce al volo ma non inquadra la porta.

45' Si riparte! Primi cambi nel Milan: fuori Mirante e Okafor, dentro Lapo Nava e Colombo.

Buoni segnali in attacco, soprattutto da Chukwueze e Okafor che segnano la loro prima rete con la maglia del Milan. Meno bene in difesa, dove in occasione del gol si trovano a marcare tre uomini in due, non aiutati anche dal liscio di Kjaer.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Bell'imbucata di Bartesaghi per Okafor, che a tu per tu con il portiere mette fuori

41' Dribbling secco di Chukwueze che passa in mezzo a due, ma il mancino termina fuori di molto.

37' Discesa del Milan con Romero, che perde il tempo di tirare e torna indietro dopo l'ingresso in area di rigore.

33' Accelerazione di Musah sulla destra, cross deviato, Florenzi riceve fuori area, scarica il destro ma conclude altissimo sopra la traversa.

31' Gol del Novara. Errore di Kjaer sul cross dalla destra di Buric, Corti tutto solo in area trafigge Mirante e accorcia le distanze.

28' Ora il Novara gira palla, Milan che rincorre gli avversari.

25' Cooling break per le due squadre.

21' Corner Milan, sempre Florenzi dalla bandierina. Desjardins con i pugni allontana.

18' OCCASIONE MILAN! Il pericolo arriva sempre da Chukwueze: cross per Pobega, colpo di testa e super parata di Desjardins.

15' GOOOOL DEL MILAN! Cross dalla sinistra di Romero, Chukwueze prova il tap-in davanti a Desjardins che para, sulla ribattuta arriva Okafor che di destro non sbaglia. 2-0!

11' Croner Milan, sempre con Florenzi: Kjaer colpisce di testa, Desjardins blocca.

9' GOOOOL DEL MILAN! Altro recupero palla del Milan in area Novara, Chukwueze salta Desjardins e a porta vuota insacca in rete. 1-0 Milan!

6' Recupera palla il Milan con Pobega, verticalizzazione per Okafor che cerca Chukueze ma chiude bene la difesa del Novara.

4' Altra occasione per il Milan. Corner Milan, Pobega spizza di testa e Kjaer mette incredibilmente fuori da pochi passi.

3' Mancino di Chuwkueze dal limite, deviazione e conclusione che termina in corner.

2' OCCASIONISSIMA MILAN! Bellissimo pallone di Chukwueze che mette Romero a tu per tu con Desjardins che ferma l'occasione dell'argentino.

1' Si parte!

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Okafor, Romero. A disp.: Sportiello, Nava, Colombo, Saelemaekers, Traorè, Jimenez, Eletu, Simic, Nsiala, Zeroli. All. Pioli

NOVARA: Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi, Scaringi, Fragomeni, Bagatti, Rossetti, Buric, Corti. A disp.: Boscolo, Menegaldo, Saidi, Martinazzo, Khailoti, Ranieri, Bertoncini, Gerbino, Prinelli, Scappini, Gerardini, Donadio, Valenti, Catania, Boccia. All. Buzzegoli

Ultima amichevole per il Milan di Stefano Pioli, che affronterà il Novara prima dell'esordio in campionato a Bologna. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.