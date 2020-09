LIVE MN - Milan-Novara 4-2: vittoria in rimonta per la squadra di Pioli nella prima amichevole rossonera

FULL TIME - Termina la prima amichevole stagionale del Milan con il Novara sul risultato di 4-2 per i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli, dopo uno svantaggio di due gol, trova la rimonta grazie alla doppietta di Paquetà e alle reti di Laxalt e Calabria. Buon ritmo partita per molti rossoneri e alcuni dettagli da migliorare nella formazione messa in campo quest'oggi dall'allenatore del Milan. Tra i più positivi si segnala il neo-acquisto Roback che ha mostrato ottimi spunti tattici e grande personalità.

57' GOL DEL MILAN! Paquetà trova il 4-2 con un tiro al volo dentro l'area dopo un ottimo pallone di Laxalt dalla sinistra.

55' Gol annullato al Milan! Ottima palla di Bennacer che dopo un inserimento dentro l'area trova Roback in fuorigioco che mette il pallone in rete. Gol annulato.

50' Ottima azione personale di Roback che salta tre giocatori, entra dentro l'area e dal fondo mette un bel pallone che serve un ottimo pallone rasoterra ca su cui nessun giocatore del Milan si avventa.

47 GOL DEL MILAN! Ottima conclusione da fuori area di Paquetà chd colpisce il palo. Sul tap-in si avventa Calabria che di piatto mette il pallone in rete per il gol del 3-2.

45' Kessie ha ereditato la fascia di capitano da Ibrahimovic

43' OCCASIONE MILAN! Paquetà prova il tiro dal limite dell'area. Conclusione deviata e calcio d'angolo per il Milan

40' INIZIA LA TERZA FRAZIONE DI GIOCO!

Altri cambi per il Milan con Bennacer al posto di Kalulu e Capanni al posto di Ibrahimovic

FINE SECONDO TEMPO - Termina la seconda delle tre frazioni di gioco dell'amichevole con il Novara. I rossoneri, nei secondi venti minuti, trovano il pareggio nella sfida grazie ai gol di Paquetà e Laxalt

34' OCCASIONE MILAN! Bella discesa di Kalulu che serve rasoterra Ibrahimovic che, di tacco, prova a piazzare il pallone nell'angolino. Palla fuori di poco.

31' GOL DEL MILAN! Bella azione personale del giovane Roback che entra dentro l'area, arriva sul fondo e serve rasoterra Laxalt che in corsa mette il pallone alle spalle del portiere del Novara. 2-2!

29' Bel lancio di Calabria all'altezza della metà campo che trova Ibrahimovic che, di testa, prova a servire Laxlat sulla corsa. L'uruguaiano viene anticipato prima della conclusione

25' GOL DEL MILAN! Bella azione della squadra di Pioli con Paquetà che dialoga con Ibrahimovic con lo svedese che serve dentro l'area il brasiliano. Paquetà dopo un controllo con il sinistro, piazza di destro nell'angolino basso il primo gol rossonero.

22' OCCASIONE MILAN! Ottimo cross di Kalulu dalla destra che trova l'inserimento di Laxalt. L'uruguiano colpisce al volo e manda il pallone a lato della porta del Novara.

20' INIZIA IL SECONDO TEMPO! Al via la ripresa dell'amichevole.

Primi cambi per il Milan con l'ingresso di Bellodi al posto di Halilovic e Robach al posto di Tonin.

FINE PRIMO TEMPO - Termina il primo dei tre tempi da 20 minuti. Piemontesi in vantaggio per 0-2 ma la squadra di Pioli ha mostrato un buon ritmo.

18' Punizione dalla destra di Halilovic verso la testa di Ibrahimovic ma lo svedese manca l'impatto con il pallone per pochi centimetri.

15' Il Milan prova a reagire con azioni manovrate con Ibrahimovic in vesti di regista avanzato.

13' Raddoppio del Novara. La formazione piemontese si porta sullo 0-2 ancora con Bellicchi bravo a girarsi dentro l'area e a piazzare il pallone alle spalle di Donnarumma.

10' Gol Novara. La formazione ospite passa in vantaggio con Bellichi che, su calcio d'angolo, spinge il pallone in rete di testa dopo la sponda aerea di un compagno. Nulla da fare per Antonio Donnarumma

9' OCCASIONE MILAN! Ottima azione personale di Ibrahimovic che entra in area palla al piede. Al momento del tiro, tuttavia, lo svedese viene anticipato da un difensore del Novara.

7' Ritmo elevato nella prima amichevole stagionale rossonera. Sin qui il Milan ha collezionato 3 calci d'angolo.

3' Milan molto vivace che sin da subito ha creato alcuni pericoli verso la porta di Marrichi.

1' SI INIZIA! Al via la sfida tra Milan e Novara

16.56- Questa la formazione ufficiale dei rossoneri:

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Kalulu, Duarte; Theo; Laxalt; Kessie, Calabria; Halilović, Paquetá, Tonin; Ibrahimović. All. Pioli A disp: Moleri, Jungdal, Michelis, Capanni, Capone, Bennacer, Mionic, Roback, Sala, Stanga, Bellodi.

NOVARA (4-2-3-1): Marrichi; Pagani; Cagnano; Collorel; Bove; Bellichi; Nardi; Schiavi; Bortolussi; Zunno; Gonzalez. All. Bancheri A disp: Spada; Pallavicini; Baldi; Gisco; NrNac; Pinotti; Piscitella; Rusconi; Tordini

Amici e amiche di MilanNews.it, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Novara, prima amichevole per i rossoneri della neo-nata stagione 2020/21. La squadra di Pioli si confronterà con la compagine piemontese per testare le prime settimane di allenamento e mettere minuti nelle gambe in vista degli impegni ufficiali. Ricordiamo che la partita si dispueterà in 3 tempi da 20 minuti l'uno. Sarà un match tutto da vivere, che potete seguire, minuto per minuto, sul nostro sito. Buona partita!