LIVE MN - Milan, Pioli: "A livello mentale non siamo entrati subito in gara. Poco lucidi e precisi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa dopo il match contro la Sampdoria. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live su MilanNews.it

Ore 14.50 inizia la conferenza di Pioli

Cosa non ha funzionato? “Il Milan si è complicata la vita da solo perché non abbiamo approcciato bene alla gara, quando a livello mentale non riesci subito ad entrare in partita poi le difficoltà delle gara aumentano”.

Problema a livello mentale o fisico dovuto agli impegni delle nazionali? “L’approccio della gara è stato difficile per noi, poi a livello tecnico e scelte di gioco siamo stati meno precisi”.

Perché in casa la squadra non ha l’atteggiamento giusto? “Oggi è stato cosi, non è una cosa generale perché ad esempio col Manchester United in casa abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ma oggi non ci siamo riusciti e abbiamo pagato a caro prezzo perché non abbiamo vinto”.

Come spiega poca brillantezza negli ultimi metri? “Siamo stati poco luci nelle scelte e poco precisi tecnicamente per far male l’avversario, la Samp si è schierata molto bene”.

Ore 14.55 finisce la conferenza di Pioli