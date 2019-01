LIVE MN - Milan Primavera-Fiorentina (1-2): finita. Primo ko per mister Giunti

90'+4' FINE SECONDO TEMPO: MILAN-FIORENTINA 1-2

90'+3' Diavolo che non riesce ad uscire dalla propria metà campo, lanci sballati e passaggi fuori misura facilitano gli ospiti.

90'+2' Si fa sentire la stanchezza ora al Vismara, gioco spezzettato e molti errori tecnici.

90'+1' Corner calciato malissimo, che addirittura esce sulla linea di fondo.

90' Angolo per il Milan che prova tutti in the box.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Prova a dilagare ora la Fiorentina: Vlahovic, di spalle alla prova, cerca il gol calciando di tacco. Facile per Soncin.

87' Sostituzione nel Milan: dentro Colombo per Tsadjout.

85' Gol della Fiorentina! Rete da campione di Kukovec! L'attaccante Viola stoppa e, dal lato piccolo dell'area, lascia partire un missile diretto all'incrocio. Letteralmente imparabile, ospiti in vantaggio.

84' Infortunio per il portiere Viola che si tiene la mano e chiama subito lo staff medico fiorentino.

83' Enorme occasione per Mionic: buco dei centrali della Fiorentina e sfera che schizza in area verso il rossonero, controllo sballato e salva Ghidotti in uscita bassa.

80' Cambi per Fiorentina e Milan. Nei rossoneri entrano Bellanova e Mionic, fuori Barazzetta e Maldini applauditissimo; nei Viola out Koggi per Hanuljak.

78' Brutto intervento in scivolata di Beloko su Soncin, cartellino giallo.

78' Partita vivace in questo finale, entrambe le squadre cercano il gol da tre punti.

75' Ultimo quarto d'ora di gara, il Diavolo cerca il forcing vincente.

74' Primo cartellino giallo della gara, ammonito Meli.

73' Forze fresche dunque per il Diavolo che cerca il colpo finale in questa gara equilibratissima.

72' Doppia sostituzione per il Milan che oltre a Sala, cambia anche Capanni: dentro Olzer

71' Problemi fisici per Sala, immediato il cambio di mister Giunti: dentro Frigerio.

69' Incredibile occasione Fiorentina! Barazzetta scivola in area e libera solissimo Koffi: il Viola si addormenta e calcia con due tempi di gioco in ritardo, facilitando la parata a Soncin.

68' Sala cerca la doppietta con una percussione centrale: botta al limite dell'area, tiro troppo debole.

65' Kukovec subito all'attacco: colpo di testa impreciso, sfera sul fondo.

64' Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Ferrarini e Maganjic, spazio a Simonti e Kukovec.

63' Prova a risalire il campo ora la Fiorentina dopo un inizio di secondo tempo sempre in difficoltà.

60' Doppio passo di Maldini e giocata 'alla Suso' a rientrare sul mancino: pallone diretto al sette, Beloko trova la deviazione vincente che sposta la traiettoria in corner.

57' Favolosa giocata di Daniel Maldini sulla corsia di destra che porta a scuola Koffi e Antzoulas per poi servire in profondità Sala: attento Ferrarini in copertura.

54' Da punizione laterale, mister Giunti richiama lo stesso schema del primo tempo: piazzato di Maldini e colpo di testa di Merletti, sempre attento Ghidotti fra i pali a sventare il gol.

53' Capanni schiaccia sull'acceleratore ed ubriaca Gillekens: il cross non è preciso ma trova una deviazione beffarda, bravo Ghidotti ad evitare l'autorete.

52' Si fa vedere nuovamente la Fiorentina in attacco: Meli prova l'inserimento in tuffo, colpo di testa alto sulla traversa.

50' Contropiede magistrale dei giovani Diavoli che, con una combinazione Sala-Maldini, portano Tsadjout a tu per tu col portiere: conclusione masticata, bravo Ghidotti.

49' Ancora Vlahovic, un incubo per la difesa rossonera: giocata nello stretto e ci pensa Ruggeri a salvare la situazione.

47' La Fiorentina continua l'ottimo possesso palla in zona offensiva, Diavolo rintanato nella propria area di rigore.

46' Pasticcio di Ghidotti che sbaglia completamente il rilancio e serve Maldini in zona pericolosa, bravo Ponsi a tamponare.

45' Padroni di casa che gestiscono la prima palla della ripresa.

45' Nessun cambio fra le due formazioni in campo, riparte la sfida.

45' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-FIORENTINA 1-1

45' Non riesce lo schema vincente, è bravo Soncin in presa alta.

45' Barazzetta tira giù Koffi in una zona ad alto rischio, da quella posizione la Fiorentina ha trovato il gol.

42' Splendido pallone calciato da Maldini e Merletti colpisce bene di testa: bravissimo Ghidotti a salvare.

41' Beloko stende Capanni in zona pericolosa, punizione importante per il Milan che ora preme forte.

40' Slalom sciistico di Capanni che fa sedere due avversari al limite dell'area e poi calcia: troppo debole, Ghidotti senza affanni.

36' Torrasi cerca la botta dai trenta metri: pallone alto sulla traversa.

33' Tsadjout non trova il raddoppio per centimetri! Ancora Maldini ad insegnare calcio: saltato Ponsi in velocità e cross a mezza altezza per il compagno, l'attaccante si tuffa ma sfiora solo l'impatto con la sfera.

32' Giocata da fantascienza del fiorentino Vlahovic che sembra un gigante fra i bambini: doppio passo, tunnel nello stretto e fucilata dai venticinque metri che costringe Soncin ad un miracolo sotto il sette.

31' GOL DEL MILAN! Sala trova il pari! Su splendido cross di Maldini, Tsadjout svetta e trova l'incornata: Ghidotti fa un miracolo per evitare la rete ma lascia lì il pallone, Sala imbuca col tap-in vincente.

30' Incredibile rigore non dato al Milan! Su cross di Maldini, Ponsi para con il braccio destro in maniera evidente ma per il direttore di gara è solo corner.

29' Fiorentina ad un passo dal raddoppio! Su traversone dalla destra, Barazzetta intimorito dalla presenza di Vlahovic sbaglia e giro verso la propria porta: bravo Soncin ad evitare la beffa.

28' Ci prova Maldini su punizione diretta: facile per Ghidotti.

25' Prova a scuotersi il Milan con una ripartenza di Capanni: corre centralmente e trova il varco ma, al momento di servire il pallone, l'assist per Tsadjout è impreciso e si spegne sul fondo.

22' Ora spinge forte la Fiorentina alla ricerca del secondo gol, Milan che quasi sembra essere sparito dal campo. Su cross dalla destra, vola ancora Vlahovic di testa ma non inquadra lo specchio per centimetri.

20' Da corner, Antzoulas si coordina e al volo trova una spettacolare conclusione aerea: miracolo di Soncin che si allunga e mette la manona.

18' Gol della Fiorentina! Da punizione laterale, zona calcio d'angolo, è perfetto lo schema tra Maganjic e Vlahovic: quest'ultimo salta più alto di tutti e batte Soncin in tuffo. Nel momento migliore rossonero c'è il vantaggio Viola.

16' Torrasi disegna un pallone geniale per Tsadjout, l'attaccante scatta più veloce del marcatore e prova la botta a rete: intervento strepitoso di Ghidotti fra i pali.

14' Ottima occasione per il Milan! Maldini inventa per Capanni che, mette il turbo, e brucia Ferrarini sullo scatto. Trova spazio per tirare e scarica col sinistro: bravissimo Ghidotti a sventare in tuffo.

12' Brescianini inquadra la porta ed esplode il mancino: tiro murato, corner rossonero.

11' Brutto fallo di Koffi su Tsadjout, resta a terra dolorante il rossonero.

9' Ancora Fiorentina al tiro: Beloko tenta un mancino fuori equilibrio, in scioltezza Soncin.

6' Sul ribaltamento di fronte rapidissimo, grande occasione sciupata da Tsadjout: Maldini gli serve un pallone d'oro sul dischetto di rigore, l'attaccante prova a girarsi in un fazzoletto ma perde il contatto con la sfera.

6' Prima conclusione in porta per la Fiorentina: ci prova Meli dalla lunga distanza, facile per Soncin.

5' Grande doppia giocata di Maldini che scappa in slalom stretto ma, al momento di calciare, viene fermato senza fallo da Ponsi.

2' Ancora Diavolo in avanti: Maldini porta il pallono in area e serve Tsadjout, grande botta dell'attaccante ma para in due tempi Ghidotti.

1' Partenza sprint del Milan! I giovani rossoneri conquistano subito la sfera, scappano in contropiede con Torrasi che libera Capanni: tiro vicino all'incrocio ma sul fondo.

1' Squadre in campo, inizia il match! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

Amici di MilanNews.it, buongiorno e benvenuti! I saluti vi giungono dal centro sportivo rossonero Vismara dove, tra pochi minuti, il Milan Primavera scenderà in campo contro la Fiorentina. Dopo aver sconfitto la Sampdoria nell'ultimo turno, ora i giovani Diavoli ospiteranno una Fiorentina terza in classifica e lanciatissima nelle zone di vertice. Si preannuncia un match difficile, ma ottenere punti significherebbe aver fatto un bel passo avanti per raddrizzare la stagione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Soncin, Barazzetta, Negri, Torrasi, Merletti, Ruggeri, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini, Capanni. A disp.: Zanellato, Basani, Bellanova, Martimbianco, Brambilla, Frigerio, Mionic, Haidara, Olzer, Tonin, Vigolo, Colombo. All.: Giunti

FIORENTINA: Ghidotti, Ferrarini, Ponsi, Gillekens, Antzoulas, Medja Beloko, Koffi, Lakti, Vlahovic, Maganjic, Meli. A disp.: Chiorra, E. Pierozzi, Simonti, N. Pierozzi, Fiorini, Longo, Toure Diawara, Hanuljak, Nannelli, Simic, Kukovec. All.: Bigica