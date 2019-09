LIVE MN - Milan Primavera-Venezia (3-2): termina il match. I rossoneri vincono meritatamente

Tre punti importanti e meritati per i ragazzi di mister Giunti che battono il Venezia 3-2. Primo tempo dominato dai rossoneri che tornano negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 grazie alle bellissime reti di Tonin e Capanni. Nella ripresa il Venezia riesce a pareggiare in pochi minuti ma poi ci pensa Brescianini dal dischetto a riportare il Milan in vantaggio. Margine che sarebbe potuto essere anche più ampio, troppe le chance sprecate dalla Primavera rossonera.

94' Termina il match! Il Milan torna a vincere al Vismara!

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' Altro errore per il Milan! Grandissima occasione sprecata da Mionic che a tu per tu con il portiere la tira alta.

87' Occasione Milan! Haidara da pochi passi la spara alta! Milan che non riesce a chiudere la partita.

86' Ammonito Caradonna per un intervento in ritardo.

85' Punizione da posizione pericolosa per il Venezia, allontana la difesa rossonera.

82' Doppio cambio per il Venezia: escono Simeoni e Meraglia, entrano De Grandi e Peresin.

79' Brescianini ci prova su punizione dalla lunga distanza: conclusione potente ma alta.

76' Doppio cambio per il Milan: fuori Borges e Capone, dentro Barazzetta e Mionic.

75' GOL DEL MILAN! 3-2! BRESCIANINI SU RIGORE! Rossoneri di nuovo in vantaggio, il centrocampista è stato glaciale dal dischetto.

73' Rigore per il Milan! Cross di Haidara, un difensore del Venezia la prende di braccio. L'arbitro fischia il rigore.

71' Ora è il Venezia ad attaccare, rossoneri in difficoltà.

68' Venezia vicino al vantaggio! Caradonna crea scimpiglio sulla destra, entra in area di rigore e tira. La sua conclusione però è stoppata da Abubakar che però era in fuorigioco.

67' Secondo cambio per il Venezia, entra Abubakar.

66' Gol del Venezia! Candic imbeccato bene in area di rigore non sbaglia, tiro di punta su cui Jungdal non può arrivare. 2-2 e gara totalmente riaperta.

65' Occasione Venezia! Rossi si inserisce bene e calcia di prima da dentro l'area, ma la sua conclusione è troppo debole.

64' Occasione Milan! Pecorino a tu per tu con il portiere avversario la piazza di sinistro ma la conclusione sfiora il palo ed esce. Milan vicino al 3-1.

60' Due cambi per il Milan: escono Capanni e Brambilla, entrano Pecorino e Brescianini.

57' Cambio per il Milan: esce l'autore del primo gol Tonin, entra Haidara.

56' Il Venezia ora ha acquisito fiducia e cerca il pareggio, squadre un po' più lunghe.

54' Salvataggio sulla linea del Venezia dopo una conclusione a botta sicura di Sala. Il Milan cerca di rispondere subito alla rete subita.

53' Gol del Venezia! Mazzoletti trova l'incornata vincente su calcio d'angolo.

52' Grande parata anche di Jungdal, che in uscita nega il gol al Venezia.

51' Azione prolungata del Milan dopo un corner. Miracolo del portiere del Venezia su colpo di testa di Merletti, poi i rossoneri non trovano la zampata decisiva.

48' Oddi crossa da posizione pericolosa, il traversone però è troppo forte e attraversa tutta l'area di rigore.

46' Ora il Venezia è schierato con il 4-3-3.

45' Sugli spalti del Vismara presenti anche Boban e Massara.

45' Tutto pronto per il secondo tempo, si ricomincia.

Cambio per il Venezia: entra Compagno, esce Camara.

Ottima prova del Milan in questo primo tempo. I rossoneri trovano due splendidi gol con Tonin e Capanni ma il punteggio sarebbe potuto essere ancora più rotondo; Rendic e un po' di imprecisione hanno evitato il terzo. Venezia mai pericoloso, i ragazzi di mister Giunti hanno gestito la partita con facilità.

46' Finisce il primo tempo, Milan che torna negli spogliatoi in vantaggio per 2-0.

42' Milan vicino al 3-0! Sala non riesce a metterla in porta da ottima posizione, palla alta di poco sopra la traversa. I rossoneri arrivano con facilità nel cuore dell'area avversaria.

40' Prima Frigerio e poi Capone ci provano da dentro l'area di rigore, tiro prima respinto e poi mandato alto dall'attaccante rossonero.

37' GOL DEL MILAN! Che gol di Capanni! Splendido pallonetto dal limite dell'area di rigore, portiere beffato e Luan Capanni trova finalmente la rete. Rossoneri che ora conducono per 2-0.

35' Spinta evidente su Capone nel cuore dell'area di rigore, l'arbitro lascia giocare.

31' Prova a farsi vedere in avanti anche il Venezia che però non riesce ad essere pericoloso.

30' Capanni si fa trovare bene in area di rigore. Il tiro dell'attaccante rossonero è deviato in angolo.

29' Tonin cerca il passaggio morbido da dentro l'area di rigore ma non trova nessuno sul secondo palo.

28' Ancora Capanni! Il numero 9 ci prova al volo da fuori area, la conclusione finisce a lato.

26' Occasionissima per Capanni! Sala recupera il pallone sulla trequarti e serve Capanni. L'attaccante rossonero spara sul portiere da ottima posizione.

24' Azione offensiva prolungata dei rossoneri che in area di rigore non riescono a trovare il varco giusto. Allontana la difesa del Venezia.

22' GOL DEL MILAN! Tonin porta in vantaggio i rossoneri! Grande azione del numero 11 rossonero che si porta la palla sul sinistro e dal limite dell'area tira forte sotto il sette.

21' Milan che si lamenta per una trattenuta sul corner, per l'arbitro non c'è nulla.

20' Tonin cerca l'azione personale in area di rigore, la sua conclusione è deviata in angolo.

18' I ragazzi di mister Giunti pressano alto, il Venezia non riesce a ripartire.

16' Conclusione di Capone molto pericolosa, la palla passa vicino all'incrocio dei pali.

15' Punizione interessante per i rossoneri, Capone sul pallone.

14' Il Milan ora spinge alla ricerca del vantaggio, bell'avvio dei rossoneri.

11' Conclusione di Frigerio dalla lunga distanza, para agevolmente Rendic.

9' Clamorosa palla gol per il Milan! Capanni di testa colpisce a botta sicura, il portiere del Venezia compie un vero e proprio miracolo!

8' Potenziale occasione per il Milan. Tonin dal lato sinistro dell'area mette in mezzo ma il suo traversone è impreciso.

7' Tiro da fuori di Borges, la conclusione del terzino rossonero è però centrale.

6' Allo stadio Vismara è presente anche Paolo Maldini.

5' Lancio lungo del Venezia in area rossonera, facile per Jungdal.

3' Prime fasi della partita poco emozionanti, le due squadre si studiano.

1’ Fischio d’inizio, si comincia. Milan in campo con la seconda divisa.

14.58 La formazione ufficiale del Venezia: Rendic, Caradonna, Mazzoletti, Fossati, Stalla, Kiichi N Da Steel, Camara, Candic, Meraglia, Rossi, Simeoni. A disposizione: Fabbian, Compagno, Quieto, Galiani, De Grandi, Finotto, Barbato, Antinoro, Abubakar, Bossi, Peresin, Crescente. All. Marangon.

14.55 La formazione ufficiale dei rossoneri: Jungdal; Borges, Merletti, Tahar, Oddi; Sala, Brambilla, Frigerio; Capone, Tonin, Capanni. A disposizione: Soncin, Moleri; Barazzetta, Potop, Stanga; Brescianini, Michelis, Mionic, Olzer; Haidara, Pecorino. All. Federico GIunti. Arbitro: Petrelli di Viterbo

14.50 Amici ed Amiche di MilanNews.it benvenuti al LIVE testuale di Milan-Venezia, partita valida per il terzo turno del Campionato Primavera 2. I rossoneri giocheranno al Vismara. I ragazzi di mister Giunti sono alla ricerca della seconda vittoria in campionato dopo quella ottenuta con il Pordenone nel turno precedente.