LIVE MN - Milan-Roma (0-0): c'è solo una squadra in campo, e non è il Diavolo

Milan-Roma (0-0): c'è solo una squadra in campo, e non è il Diavolo
28' | Bello schema della Roma su calcio piazzato che però non è stato ben eseguito da Soulé.
28' | Punizione per la Roma da una posizione invitante per il mancino di Dybala.
26' | In un momento non semplicissimo Leao ha provato a prendersi sulle spalle il Milan con un'azione delle sue. Bravo Mancini a seguirlo fino in fondo.
25' | Dopo l'ennesimo errore in uscita di Bartesaghi la Roma è arrivata ancora una volta a concludere in porta con El Ayanoui, anche se in maniera piuttosto precaria.
19' | Partita a senso unico fino a questo momento. Solo la Roma in campo.
17' | Altra occasione clamorosa per la Roma, questa volta con Dybala, che di esterno ha provato a sfruttare nel migliore dei modi il buco di De Winter.
15' | I due tempi Maignan blocca l'ennesima iniziativa offensiva della Roma, arrivata questa volta a concludere con Wesley.
11' | Grande chiusura di N'Dicka che ha intercettato un bel passaggio di Fofana indirizzato verso Leao.
10' | Roma ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di N'Dicka da dentro l'area di rigore. Milan praticamente mai sceso in campo.
6' | Ancora Roma, questa volta con El Ayanoui, che ha lasciato partire una conclusione telefonata dal limite dell'area che Maignan ha bloccato in due tempi.
5' | Palla geniale di Soulé per Dybala, che entrato in area di rigore è stato contrastato da un buon De Winter che ha evitato guai peggiori.
4' | De Winter prova ad innescare in profondità Fofana. Bravo Hermoso in chiusura sul francese.
3' | Meglio la Roma in questo avvio di partita.
1' | Subito Roma pericolosa con una conclusione dal limite dell'area di Cristante. Tutto è cominciato con l'errore di Maignan in fase di costruzione.
1' | Si parte a San Siro. È cominciata Milan-Roma.
Prima del fischio d'inizio le due squadre osserveranno un minuti di silenzio in memoria di Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri fra le altre cose, scomparso oggi all'età di 84 anni.
------
Amici ed amiche di MilanNews benvenuti a tutti a San Siro, dove fra poco meno di un quarto d'ora il Milan scenderà in campo contro la Roma di Gian Piero Gasperini per la decima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Partita importante, difficile, contro un avversario in fiducia ma che la formazione di Massimiliano Allegri deve provare a vincere per ritrovare i 3 punti dopo i due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta. A fronte di questo, e del valore assoluto degli avversari, si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ROMA
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan