live mn Milan-Roma (1-1): finisce qui la partita e il 2024. Dybala risponde a Reijnders

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE

22.44 - Fischia San Siro dopo una partita in cui i tifosi hanno alternato il sostegno alla squadra alla contestazione alla proprietà. Finisce 1-1 contro la Roma, il Milan rianima i giallorossi che avevano perso le ultime 4 trasferte di campionato. A Reijnders risponde Dybala, succede tutto nel primo tempo. Rossoneri che soffrono, con Dovbyk che trova il palo e nel finale di gara hanno un paio di grosse occasioni. Diavolo che però ha da recriminare per un rigore non assegnato per fallo di Pisilli su Reijnders, un'azione che ha mandato su tutte le furie Paulo Fonseca che già ammonito è stato espulso. Milan bello a tratti, che per buona parte della ripresa avrebbe potuto e dovuto segnare il 2-1 ma che evidenzia i soliti problemi con gli attaccanti: Morata non ha il killer instinct e nemmeno il subentrato Abraham. Come se non bastasse arriva un altro infortunio: per problemi muscolari deve dare forfait Chukwueze, uno dei migliori in campo fino allo stop. La buona notizia è il ritorno in campo di Ismael Bennacer dopo quattro mesi e mezzo. Finisce il 2024 del Milan con la squadra che si trova all'ottavo posto in classifica e non approfitta dei pareggi di Lazio, Fiorentina e Juventus. Anzi, potrebbe perdere ulteriore terreno nei confronti del Bologna, impegnato domani. Si chiude qui l'era Fonseca?

90'+4 - Triplice fischio.

90'+3 - Fallo tattico di Gabbia che sfonda su Shomurodov e rimedia un cartellino giallo.

90'+1 - Iniziativa di Dybala, la conclusione dell'argentino finisce di poco alta.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

89' - La Roma domina in questo finale: filtrante di Dybala per Pellegrini bravo a inserirsi in area ma sprecone a tu per tu con Maignan: il suo destro finisce fuori.

87'-Traversa di Shomurodov di testa sugli sviluppi di punizione. Ma l'uzbeko era in fuorigioco.

86' - Cambio Milan: fuori Morata, dentro Camarda.

86' - Cambio Roma: esce Dovbyk, entra Shomurodov.

85' - MAIGNAN! Gran intervento del francese su tiro di El Shaarawy. Palla in corner.

84' - RISCHIA IL MILAN! Cross dalla destra di Celik, sponda di Pellegrini per Dybala che carica il sinistro e trova la deviazione provvidenziale di Fofana.

82' - Reijnders ferma fallosamente Dybala: giallo per l'olandese.

80' - Ci prova Emerson Royal dalla distanza, ma il tiro finisce alto.

79' - Cambio Roma: esce Saelemaekers, entra El Shaarawy.

78' - Pericolo Roma con Pisilli , la cui conclusione finisce fuori.

75' - Velo di Abraham per Morata che riceve spalle alla porta, ma la difesa giallorossa ci mette una pezza.

73' - Gran numero di Abraham nell'area giallorossa, ma l'inglese non trova nessuno pronto a mandare in rete il suo suggerimento.

71' - Fallo di Celik su Theo: giallo per il turco.

70' - Maignan provvidenziale su Dovbyk lanciato a rete, ma alla fine era fuorigioco dell'ucraino.

69' - Ci prova Theo dalla distanza, palla alta.

67' - Intervento in ritardo di Paredes su Morata, giallo per l'argentino.

65' - Milan superiore alla Roma in questo secondo tempo.

64' - Ci prova Theo ma il suo tiro è murato. Poi Bennacer, ma il suo sinistro è debole.

62' - Secondo cambio per il Milan: fuori l'infortunato Chukwueze, dentro Abraham.

60' - Milan momentaneamente in dieci uomini.

59' - Niente da fare per Chukwueze, che viene accompagnato fuori dai medici. Disperato il nigeriano, problemi muscolari per lui.

57' - Problemi per Chukwueze, che sembra non essere in grado di continuare.

56' - CHUKWUEZE! Tiro a giro del nigeriano che trova l'intervento plastico di Svilar.

55' - BENNACER! Sinistro da fuori dell'algerino che costringe Svilar alla deviazione in corner.

54' - Brutta conclusione di Chukwueze dal limite dell'area. Il nigeriano spara alto.

53' - Il Milan spinge! Gran salvataggio di Paredes su traversone di Morata.

52' - Prova la conclusione Fofana dagli sviluppi di calcio d'angolo ma il tiro finisce alto.

52' - Accelerata di Jimenez che costringe Celik alla deviazione in corner.

50' - C'è il dato sugli spettatori: sono 74.283 i presenti a San Siro.

48' - Roma pericolosa con Dovbyk. L'ucraino è servito da Pellegrini, prova la conclusione e costringe Maignan alla deviazione in corner.

21.53 - SI RIPARTE!

21.52 - Cambio anche per il Milan nell'intervallo: fuori Terracciano, dentro Bennacer. L'algerino non giocava una partita ufficiale dal 17 agosto, prima giornata di campioanto contro il Torino.

21.51 - Doppio cambio per la Roma nell'intervallo: fuori Hummels e Koné, dentro Celik e Pellegrini.

21.34 - Primo tempo bellissimo, da un punto di vista neutrale. Molto meno dal punto di vista del tifoso che è salito sulle montagne russe per 45'. Ritmi alti, grande velocità e occasioni da entrambe le parti. Milan che la sblocca con Reijnders e può raddoppiare un minuto dopo. Roma che si trova spesso nell'area avversaria e dopo aver spaventato Maignan con un tiro di Dovbyk che ha colpito il palo, trova la rete con un destro al volo di Dybala su assist di tacco dell'ucraino. Animi che si sono surriscaldati nel finale della prima frazione di gara, per un rigore evidente non dato al Milan che ha portato a proteste furibonde, fino all'espulsione di Paulo Fonseca. Nella circostanza anche due ammoniti rossoneri: Theo e Morata. Tra i giocatori, partita fin qui molto positiva di Fofana e Reijnders, bene Morata e Chukkwueze e si son viste cose interessnti anche da Jimenez. Rivedibile Terraccino, specie in occasione del gol del pari giallorosso.

45'+2 - Fine primo tempo.

45'+2 - Dybala vede Maignan fuori dai pali e quasi da centrocampo prova il pallonetto: palla fuori.

45'+1 - Gran primo tempo di Chukwueze. Il nigeriano sfonda sulla destra e mette in mezzo ma non trova nessuno.

45' - Concessi due minuti di recupero.

44' - Ammonito anche Morata. Animi bollenti in campo.

44' - Espulso Fonseca per proteste!

43' - Nel prosieguo dell'azione Theo intervniene in maniera decisa su un giocatore della Roma e viene ammonito.

42' - Chukwueze per Reijnders, contrastato in area da Pisilli. Il rigore è evidente, ma l'arbitro lascia proseguire!

40' - Ammonito Fonseca per proteste.

40' - Intervento di Saelemaekers su Jimenez ritenuto corretto, la palla va a Hummels che prova la conclusione, trovando la deviazione in corner di Chukwueze.

39' - Saelemaekers trova un bel traversone dalla destra, Terracciano manda in corner per anticipare Dovbyk.

38' - Koné trova campo e mette in mezzo un pallone molto pericoloso, che attraversa tutta l'area e viene allontanato soltanto all'ultimo da Emerson Royal.

37' - Roma pericolosa con Pisilli, il fuorigioco scongiura tutto.

34' - Theo lanciato in profondità si trova a tu per tu con Svilar ed è bravissimo il portiere belga a parare mettendoci il corpo. Era però fuorigioco.

33'- L'arbitro Fabbri ha espulso nel frattempo un collaboratore di Claudio Ranieri, ossia Paolo Benetti.

32' - Chukwueze si accende! In un minuto il nigeriano prima serve Reijnders, la cui conclusione è parata facilmente da Svilar; poi si procura un calcio d'angolo con una bella azione personale.

28' - Partita fin qui apertissima e molto gradevole.

26' - Koné si fa strada nella metà campo del Milan, conquistando un calcio di punizione dopo un intervento irregolare di Fofana. Punizione interessante per la Roma.

23' - Pareggio della Roma con Paulo Dybala. Stupendo l'assist di tacco di Dovbyk che smarca l'argentino che ha tempo per coordinarsi e incrociare col destro.

21' - THEO HERNANDEZ! Chukwueze appoggia corto sul terzino, che carica il mancino da fuori area. Svilar rimane in traiettoria e riesce a neutralizzare la conclusione del francese.

20' - Milan che attacca ancora la metà campo giallorossa, prima dell'intervento di Terracciano che va a spingere eccessivamente Dybala. Punizione in favore della Roma.

19' - Thiaw cerca un lancio profondo ma trova soltanto un tocco di Koné, che colpisce il pallone con la mano. Punizione a metà campo per i rossoneri.

18' - MILAN VICINO AL RADDOPPIO! Reijnders allarga sulla sinistra per Jimenez, lo spagnolo mette in mezzo per Morata che manda fuori da pochi passi.

17' - Col gol segnato alla Roma, Tijjani Reijnders sale a quota 5 reti in campionato, 9 complessive in stagione. Stabilito un record personale, battuto quello del 2018/19 quando giocava per lo Jong AZ.

16' - Grande giocata di Fofana che avanza palla al piede e suggerisce a sinistra per Morata. Lo spagnolo restituisce il pallone al francese che vede Reijnders inserirsi a destra e lo serve. Conclusione dell'olandese sul quale Svilar non può nulla.

16' - GOL DEL MILAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TIJJANI REIJNDERS!!!!!!

14' - GABBIA! Sugli sviluppi di punizione per il Milan, svetta di testa il centrale di difesa che però trova nella sua strada Emerson Royal.

13' - Secondo ammonito per la Roma: è Hummels, per gioco falloso su Theo Hernandez.

11' - COSA RISCHIA IL MILAN! Grande azione corale della Roma, con giocate di prima che portano Dovbyk in area a provare il rasoterra: il palo salva i rossoneri!

10' - Fofana commette fallo su Dybala a centrocampo. Non c'è il giallo, punizione per la Roma.

8' - Gara dell'ex per Alexis Saelemaekers, arrivato alla Roma a fine agosto dopo aver giocato la partita inaugurale di campionato col Milan. Presente anche un obiettivo di mercato estivo del Milan, ossia Kone.

7' - Roma che si proietta in avanti, ma Maignan neutralizza un colpo di testa debole.

6' - REIJNDERS! Punizione dell'olandese, tiro secco parato in due tempi da Svilar.

5' - Dallo stadio si alza il coro contro l'attuale proprietà: "Noi non siamo americani" e "Cardinale vattene".

4' - Primo ammonito della partita: è Kone che stende Jimenez al limite dell'area.

3' - Prima conclusione in porta, è della Roma con Paulo Dybala. La conclusione dell'argentino è debole e facilmente parata da Maignan.

2' - Milan che si presenta questa sera con la terza maglia: completo grigio con bordi menta. Roma in completo bianco.

1' - SI PARTE!

- - -

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro per l'ultima partita dell'anno dei rossoneri. Arriva la Roma di Claudio Ranieri, in una sfida tra due delle grandi deluse di questo campionato. Confronto numero 200 tra le due squadre, bilancio che sorride ai rossoneri con 85 vittorie contro le 53 dei giallorossi. 61 i pareggi.

La grande novità nella formazione titolare è il ritorno di Theo Hernandez, dopo due panchine consecutive. Il francese sarà anche capitano questa sera.

Conferma da titolare per lo spagnolo Jimenez, spostato alto a sinistra in luogo di Leao, indisponibile. Ancora Terracciano in mediana assieme a Fofana, con Reijnders avanzato sulla trequarti. Gabbia-Thiaw è ancora una volta la coppia di centrali di difesa. Morata si riprende la maglia da titolare, che mancava dalla sfida contro lo Stella Rossa.

Centesima presenza in Serie A per Mike Maignan, che scenderà in campo questa sera contro la Roma. Il francese per l'occasione sarà vice-capitano. 29 anni, Maignan è arrivato nell'estate del 2021 e nelle 99 partite fin qui giocate nel massimo campionato italiano ha mantenuto la porta inviolata in 44 occasioni, subendo 92 reti e rimediando tre cartellini gialli e uno rosso.

Intanto, giunge un'incredibile indiscrezione a pochi minuti dal calcio di inizio di Milan-Roma: la posizione di mister Paulo Fonseca come allenatore del Milan sarebbe quanto mai a rischio e sarà decisiva molto probabilmente la gara di questa sera con i giallorossi. Il collega Matteo Moretto ha riportato sui suoi profili social come anche una vittoria potrebbe non bastare e che la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe già pronto il nome dell'eventuale sostituto: Sergio Conceiçao, già accostato in estate.

Tra gli assenti: Florenzi, Leao, Okafor, Pulisic, Loftus-Cheek, Musah e Jovic. Due i diffidati per questa sfida, entrambi titolari: Emerson Royal e Fofana.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disp. De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Fabbri.

ASSISTENTI: Costanzo e Vecchi.

IV UFFICIALE: Marcenaro.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.