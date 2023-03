LIVE MN - Milan-Salernitana (1-1): Giroud non basta, deludente pareggio per il Diavolo

61' PAREGGIO DELLA SALERNITANA!!! Cross rasoterra di Bradaric in area per Dia che tutto solo batte Maignan.

70' La Penna fischia un rigore per il Milan per un fallo su Bennacer. Interviene però il VAR che richiama l'arbitro, il quale cambia la sua decisione.

76' Che occasione per il Milan: cross dalla destra di Saelemaekers, Ibra la spizza di testa per Origi che da due passi non riesce a dare forza alla sua conclusione e Ochoa respinge.

94' Giallo per Tomori per proteste.

- Il Milan ha chiuso il primo tempo in vantaggio per un 1-0 grazie ad un gol di testa su angolo di Olivier Giroud all'ultimo minuto. Partita non semplice per il Diavolo che ha trovato pochi spazi in avanti e ha rischiato anche di andare sotto al 43', ma Maignan è stato strepitoso in uscita su Dia. Da segnalare che il numero 9 rossonero è andato vicino al gol anche al 29' con una splendida rovesciata, ma la sua conclusione è finita di poco alta sopra la traversa.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' GOOOOOLLLLLLL!!! GIROUDDDDD!!! Angolo di Bennacer dalla destra e il francese batte Ochoa di testa.

43' Errore di Thaiw che si rubare il pallone da Dia: l'attaccante della Salernitana si invola verso la porta rossonera e prova a superare Maignan in uscita, ma il portiere del Milan lo ferma con un perfetto intervento con il piede.

40' Anche Theo Hernandez, servito dal Saelemaekers, prova la conclusione da fuori area, ma svirgola e la palla finisce ampiamente a lato.

39' Bel cross dalla destra di Saelemaekers per Giroud che prova a girarla di testa, ma non colpisce bene e la palla finisce altissima sopra la traversa.

37' Diaz tocca per Leao che prova il destro a giro, Gyomber devia in angolo.

33' Errore difensivo del Milan, Kastanos si ritrova a calciare da ottima posizione in area, per fortuna Krunic in scivolata devia la conclusione in angolo.

32' Punizione per la Salernitana dalla fascia sinistra: cross in area di Candreva, Giroud ben appostato libera di testa.

28' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area e bellissima rovesciata di Giroud al centro dell'area, pallone alto di poco.

23' Grande occasione per il Milan: Leao controlla in area, se la sposta sul sinistro e prova il diagonale che per poco non si trasforma un assist per Diaz, pallone sul fondo.

20' Incursione centrale di Leao, tocco per Giroud che prova a calciare dal limite dell'area, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa dei campani.

13' Calcio di punizione per il Milan dal limite dell'area: Bennacer prova il sinistro a giro, la barriera devia in angolo.

12' Ritmi piuttosto alti in questo avvio di partita.

10' Ripatenza veloce del Milan con Leao che prova il destro da fuori area, ma il suo tiro viene respinto da Gyomber.

9' Corner per la Salernitana: cross in area di Candreva, Tomori libera di testa.

7' Mazzocchi si accentra dalla destra, supera Leao e prova il sinistro, conclusione respinta da un giocatore del Milan.

5' Il primo angolo della partita è per il Milan: cross dalla sinistra di Bennacer che prova a cercare Theo al limite dell'area, ma la difesa della Salernitana non si fa sorprendere e libera.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Prima del fischio d'inizio del match, viene osservato un minuto di silenzio per il naufragio di Cutro.

- Le squadre sono schierate a centrocampo: il Milan scenderà in campo con la consueta maglia rossonera e i calzoncini neri, mentre la Salernitana giocherà con divisa e pantaloncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan affronterà la Salernitana nel match valido per la 26^ giornata di Serie A. Grazie al nostro consueto live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida tra rossoneri e campani. Restate con noi!!!

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo; Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Florenzi, Kjaer, Ballo-Tourè, Gabbia, Tonali, Vranckx, Adli, Pobega, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Lovato, Sambia, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Crnigoj, Vilhena, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Piatek. All. Paulo Sousa