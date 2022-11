LIVE MN - Milan-Salisburgo (4-0): poker rossonero, il Diavolo torna agli ottavi di Champions!!!

92' Fine della partita: il Milan, dopo nove anni, torna agli ottavi di Champions League.

91' GOOOLLLLL!!! 4-0 DI MESSIAS!!! Ripartenza rossonera con Giroud che serve il brasiliano che rientra e con il sinistro a giro batte il portiere del Salisburgo.

90' Due minuti di recupero.

86' Ultima sostituzione nel Milan: fuori Kalulu, dentro Gabbia.

80' Nuova conclusione del Salisburgo, questa volta ci prova Sesko con un diagonale con il destro, Tatarusanu si distende bene sulla sua siistra e devia la conclusione del giovane attaccante.

78' Bella giocata di Sucic che si accentra dalla destra e prova il sinisto, pallone fuori di poco.

77' Doppio cambio anche di Pioli: escono Theo e Krunic, dentro Ballo-Touré e De Ketelaere.

76' Problema fisico anche per Wober che lascia il campo per Ulmer. Fuori anche Okafor e dentro Koita.

71' Tonali sbaglia un disimpegno e consegna il pallone a Kjaegaard che prova la conclusione da fuori area, pallone a lato.

69' Doppio cambio nel Milan: fuori Leao e Bennacer, dentro Messias e Pobega.

67' Il neo entrato Kameri prova a rendersi pericoloso con il sinistro dall'interno dell'area di rigore, conclusione debole che viene bloccata senza problemi da Tatarusanu.

66' Milan ad un passo dal quarto gol: cross basso dalla sinistra in area di Theo per Leao che colpisce una clamorosa traversa.

64' Problema fisico per Gourna-Douath che è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto dentro Kameri.

61' Primo cambio nel Salisburgo: fuori Adamu, dentro Sesko.

60' Cartellino giallo per Gourna-Douath.

57' GIROUDDDDDDDD!!! ANCORA GIROUD!!! Prolungata azione personale di Leao che parte dalla sinistra, si accentra, arriva sul fondo sulla corsia di destra, pallone che arriva al francese che la mette dentro.

50' Angolo per il Milan: cross di Tonali dalla destra, pallone che viene messo fuori dalla difesa e arriva sui piedi di Kalulu che prova la conclusione da lontanissimo, Kohn blocca centralmente.

46' GOOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO DI KRUNIC!!! Cross dalla destra di Rebic, sponda di testa di Giroud e colpo di testa del bosniaco che batte Kohn.

45' Al via la ripresa del match.

- Si è concluso il primo tempo di Milan-Salisburgo con il risultato di 1-0 per il Diavolo: per il momento decide il match il gol di testa su azione da calcio d'angolo di Olivier Giroud. Ritmi altissimi a San Siro con diverse occasioni da una parte e dall'altra. Da segnale anche un palo colpito da Theo Hernandez sullo 0-0.

45' Fine primo tempo.

45' Occasione per il Salisburgo: cross basso dalla sinistra per Adamu che anticipa Tomori, ma è bravissimo Tatarusanu in uscita a bloccare la sua conclusione.

44' Giallo per Okafor che ha fermato una ripartenza di Leao.

43' Corner dalla sinistra per il Salisburgo: cross in area, il pallone rimane lì a pochi metri dalla linea di porta e con qualche difficioltà viene liberato da Kjaer.

40' Ripartenza fulminea di Leao che scatta sulla fascia desta e arriva davanti al portiere del Salisburgo, ma la sua conclusione viene bloccata da Pavlovic.

39' Salisburgo pericoloso con Sucic che calcia bene di sinistro, ma Tatarusanu bravo a deviare la sua conclusione.

38' Kjaegaard ci prova con il sinistro da fuori area, conclusione ampiamente fuori.

37' Angolo per il Salisburgo dalla sinistra: cross in area, Giroud libera di testa sul primo palo.

31' Tonali controlla al limite dell'area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia, ma la sua conclusione è centrale.

26' Gol annullato al Milan per fuorigioco. Ripartenza incredibile di Theo che si fa quasi tutto il campo da solo, conclusione con il sinistro, il portiere del Salisburgo respinge male e Giroud mette dentro, ma era in offside.

23' Cross dalla trequarti di Tomori per Giroud che prova la girata con il sinistro, ma colpisce male e la palla finisce abbondantemente fuori.

22' Giroud lotta in area, il pallone arriva fuori dall'area sui piedi di Bennacer che prova il sinistro di prima intenzione, pallone alto.

17' Grande giocata di Adamu che riceva palla in area di rigore e si gira, per fortuna la sua conclusione è centrale e Tatarusanu para senza problemi.

14' GOOOOOOLLLLLLL!!! GIROUDDDDDDD!!! Calcio d'angolo di Tonali dalla sinistra e colpo di testa del centravanti francese che batte Kohn.

11' Prima azione pericolosa del Salisburgo. Il pallone arriva in area sui piedi di Kjaegaard che calcia a botta sicura ma è perfetto Tomori che in scivolata respinge la conclusione del giocatore della squadra austriaca.

9' Milan molto aggressivo in questo inizio di partita.

3' Prima occasione per il Milan: Rebic allarga bene per Theo Hernandez e prova il diagonale con il sinistro, pallone che scheggia il palo.

0' Calcio d'inizio del match: primo pallone per il Salisburgo.

- Le squadre sono appena entrate sul terreno di gioco e a breve a San Siro risuonerà l'inno della Champions League. Questa sera il Milan giocherà con la maglia rossonera e pantaloncini neri, mentre il Salisburgo scenderà in campo con divisa e calzoncini grigi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan affronterà il Salisburgo nell'ultimo match del Girone E di Champions League. Ai rossoneri basterà un pareggio per conquistare il pass per gli ottavi della massima competizione europea per club. Non perdetevi nemmeno un'emozione di questa sfida grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Salisburgo:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Tourè, Brahim Diaz, Dest, Origi, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Wober, Seiwald, Kjaegaard, Gourna-Douath, Sucic, Okafor, Adamu. A disp.: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Piatkowski, Kameri, Ulmer, Koita, Simic, Diarra, Sesko, Bernardo. All. Jaissle.