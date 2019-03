LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-0) - Missione terzo posto compiuta: ma che sofferenza

Un brutto Milan batte 1-0 il Sassuolo e agguanta il terzo posto in classifica. Decide l’autogol nel primo tempo di Lirola. Male, malissimo i rossoneri, spesso in balia degli avversari anche in superiorità numerica (espulso il portiere Consigli nella ripresa). Gli ospiti non creano grandi occasioni (Donnarumma è sempre attento), ma giocano con personalità mettendo spesso in crisi la squadra di Gattuso, che commette troppi errori in fase di palleggio e disimpegno. Una gara di grande sofferenza per il Milan, che in qualche modo tiene portando a casa un risultato preziosissimo.

95' Fischio finale: il Milan vince 1-0.

92' Ricardo Rodriguez perde tempo e si becca l'ammonizione.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Punizione dal limite per il Sassuolo: sinistro di Berardi e pallone alto sopra la traversa.

88' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, Castillejo allontana di testa.

84' Grande chance per Kessié, che si lancia in campo aperto: l'ivoriano entra in area, rientra sul sinistro e calcia ma spara alto.

83' Sostituzione per il Milan: Cutrone prende il posto di Piatek.

81' Lungo possesso palla del Milan, che prova a giocare con il cronometro.

77' Grande occasione per il Sassuolo. Matri calcia di forza sul primo palo: Donnarumma salva in due tempi.

76' Milan a un passo dal gol. Piatek serve in area Kessié, che calcia di prima intenzione trovando l'ottimo intervento di Pegolo.

74' Cambio per il Sassuolo: De Zerbi getta nella mischia Matri.

73' Sostituzione per il Milan: fuori Paquetà, dentro Castillejo.

69' Corner per il Milan: cross in mezzo e fallo in attacco di Romagnoli.

68' Punizione dal limite per il Milan: sinistro di Suso e pallone deviato in angolo.

67' Cambio per il Sassuolo: Pegolo in campo al posto di Magnanelli.

64' Sassuolo in dieci: Valeri consulta il VAR ed espelle Consigli. Il portiere calcola male il rimbalzo, si lascia scavalcare dal pallone e poi stende Piatek lanciato a rete.

63' Cambio per il Milan: fuori Locatelli, dentro Bourabia.

62' Assedio del Sassuolo, il Milan non riesce a uscire.

58' Angolo per il Sassuolo: cross sul secondo palo, Donnarumma allontana con i pugni.

56' Sostituzione per il Milan: Biglia in campo al posto di Bakayoko.

55' Corner per il Sassuolo: pallone in area, libera la difesa rossonera.

54' Milan in difficoltà.

51' Ammonizione per Paquetà.

49' Berardi ci prova da fuori, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

48' Punizione dalla sinistra per il Sassuolo: cross in mezzo, Kessié spazza via.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Primo tempo sofferto per il Milan, che chiude comunque in vantaggio grazie al gol di Musacchio (forse autorete di Lirola). Meglio, decisamente meglio il Sassuolo, che sbatte contro un Donnarumma super e decisivo su Djuricic. Dopo la rete milanista, gli ospiti sfiorano il pareggio con Boga, che colpisce il palo a Gigio stavolta battuto. Nel recupero, poi, il portierone rossonero disinnesca una punizione velenosa di Berardi. Il Milan commette troppi errori, soprattutto in fase di impostazione. Gattuso non può essere soddisfatto della prestazione offerta dai suoi.

47' Fine primo tempo.

47' Calcio di punizione dal limite per il Sassuolo: sinistro di Berardi e parata in due tempi di Donnarumma.

46' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la retroguardia del Sassuolo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

43' Locatelli ci prova dalla distanza ma non inquadra la porta.

42' Lancio lungo per Boga, che supera in velocità Calabria e batte Donnarumma: tutto fermo, l'attaccante del Sassuolo era in fuorigioco.

40' Sassuolo a un passo dal pareggio. Destro a giro di Boga e pallone che sbatte sul palo.

39' Angolo per il Milan: cross in mezzo, il Sassuolo recupera e riparte.

37' Cartellino giallo per Bakayoko.

35' GOL GOL GOOOLLL!!! MUSACCHIO!!! Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e colpo di testa vincente di Musacchio.

32' Punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Calhanoglu e pallone sula barriera.

30' Suso premia l'inserimento in area di Kessié, che mette subito in mezzo ma non trova nessun compagno. Si salva il Sassuolo.

27' Suso mette in mezzo, Paquetà si sgancia sul secondo palo ma impatta male: pallone facile tra i guantoni di Consigli.

26' Buon momento del Sassuolo, il Milan fatica a uscire.

24' Altro corner per il Sassuolo: pallone in area Kessié allontana di testa.

21' Angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

20' Sassuolo a un passo dal gol. Rasoterra dalla destra, deviazione di Djuricic e grande parata di Donnarumma.

19' Corner per il Sassuolo: pallone in area, Calabria mette fuori.

18' Il Sassuolo difende contanti uomini.

14' Riprende il match.

13' Il gioco si ferma al minuto 13 per ricordare Davide Astori: applausi di tutto lo stadio.

12' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Suso e fallo in attacco di Piatek

10' Il Milan ci prova con Piatek, ma il sinistro dal limite del polacco è troppo debole e centrale per impensierire Consigli.

9' Calcio di punizione dalla sinistra per il Milan: cross basso di Calhanoglu, libera la difesa del Sassuolo.

6' Il Milan prova a prendere in mano le redini del match.

3' Primi scambi del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia! Possesso per il Sassuolo.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Sassuolo. Grande entusiasmo a San Siro.

Dalla Coppa Italia al campionato, senza sosta. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Manca ormai poco al fischio d'inizio del match: i rossoneri ospitano il Sassuolo, una gara importante in chiave Champions. Una vittoria, infatti, consentirebbe alla squadra di Gattuso di scavalcare l'Inter al terzo posto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Bakayoko, Paqueta, Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Castillejo, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Biglia, Strinic, Cutrone, Laxalt. All.: Gattuso

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga. A disp.: Pegolo, Lemos, Da Silva, Matri, Scamaccia, Sernicola, Odgaard, Magnani, Khouma, Di Francesco, Bourabia, Adjapong. All.: De Zerbi