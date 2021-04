LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-2) - Calha segna, Raspadori firma la rimonta

Una brutta sconfitta, inaspettata, improvvisa. E che fa malissimo. Perché il Milan stava tenendo bene il campo dopo il vantaggio di Calhanoglu nel primo tempo e aveva avuto tante occasioni per raddoppiare nella ripresa. Ma l’uno-due di Raspadori nel giro di pochi minuti ha tagliato le gambe ai rossoneri, complicando maledettamente la corsa Champions. Perché ora arrivano gli scontri diretti, a cominciare dalla sfida dell’Olimpico con la Lazio. Comincia la salita per il Milan.

93' Fischio finale: il Sassuolo vince 2-1 a San Siro.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Calcio dangolo per il Milan: cross in mezzo, Consigli esce e fa suo il pallone.

88' Punizione da dentro l'area del Sassuolo per il Milan: tiro di Krunic e deviazione in angolo.

86' Doppio cambio per il Milan: Kalulu, Castillejo e Diaz prendono il posto di Calabria, Saelemaekers e Meite.

85' Angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, Mandzukic allontana di testa.

84' Il Sassuolo va vicino al terzo gol, ma stavolta Donnarumma riesce a salvare.

83' GOL DEL SASSUOLO! Ancora Raspadori: controllo, tiro e pallone che si insacca dopo aver colpito il palo.

82' Sostituzione per il Sassuolo: Boga lascia il campo ad Haraslin.

76' GOL DEL SASSUOLO! Azione prolungata degli ospiti, con il pallone che arriva a Raspadori: tocco facile e Donnarumma battuto.

75' Ripartenza del Sassuolo con Toljan, che si fa tutto il campo ma poi sbaglia la conclusione dal limite: pallone ampiamente sul fondo.

73' Doppio cambio per il Milan: Krunic e Mandzukic prendono il posto di Calhanoglu e Rebic.

72' Sostituzione per il Sassuolo: Lopez prende il posto di Obiang.

69' Leao calcia dalla distanza: turo debole e centrale, nessun problema per Consigli.

68' Ancora il Milan, stavolta con Dalot: conclusione dal limite e pallone alto sopra la traversa.

67' Leao si sgancia sulla destra e mette in area per Saelemaekers, che non riece a impattare bene il pallone. Si salva il Sassuolo.

66' Ripartenza pericolosa del Sassuolo con Raspasori, che premia l'inserimento di Traore: tiro di prima intenzione e pallone sul fondo.

64' Triplo cambio per il Sassuolo: entrano Raspadori, Toljan e Traore, escono Defrel, Muldur e Djuricic.

61' Calhanoglu ci prova con il destro da fuori, ma Consigli è attento e riesce a deviare alla sua destra.

60' ammonizione per Djuricic.

59' Angolo per il Milan: pallone in area e fallo in attacco di Kessie.

55' Buona chance dal limite per Saelemaekers, che calcia forte ma centrale: Consigli riesce a deviare.

54' Corner per il Sassuolo: cross in mezzo, colpo di testa di Ferrari e pallone che finisce a lato.

52' Defrel ci prova da fuori, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Donnarumma.

51' Sassuolo aggressivo in questo avvio di ripresa.

49' Calcio d'angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, Rebic spazza via.

45' Tutto è pronto. Fischio di Sacchi: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Milan in vantaggio 1-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco: decide, per il momento, il gol di Calhanoglu, che supera Consigli con un destro a giro tanto bello quanto preciso. Squadre a viso aperto sul rettangolo di San Siro: il Sassuolo ha avuto almeno due occasioni importanti (con Boga e Berardi), ma i rossoneri hanno fatto la partita, presentandosi spesso nell’area nero-verde. Insomma, un bel primo tempo.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Calcio d'angolo per il Sassuolo: traversone in area, Rebic allontana di testa.

42' Grande occasione per il Sassuolo con Berardi, che calcia a botta sicura a pochi passi da Donnarumma ma trova sulla strada il muro di Dalot, che si oppone alla conclusione.

40' Lungo possesso palla del Milan, che prova a far correre il pallone.

36' Angolo per il Sassuolo: pallone in mezzo, il Milan spazza via.

35' Ci sono spazi per la ripartenza del Milan. Il Sassuolo attacca con tanti uomini.

29' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Gran gol del numero dieci rossonero: destro a giro e pallone all'incrocio.

27' Corner per il Milan: pallone in mezzo, serie di batti e ribatti, poi la difesa del Sassuolo spazza via.

26' Dalot vede e serve Leao in area: l'attaccante rossonero controlla e calcia, ma viene chiuso in angolo.

24' Punizione dal limite per il Sassuolo: sinistro di Berardi e pallone ampiamente sopra la traversa.

19' Match in equilibrio a San Siro.

16' Kjaer si rialza e la partita può riprendere.

15' Gioco fermo: Kjaer resta a terra dopo un contrasto con il compago di squadra Donnarumma.

14' Calcio d'angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

13' Palla gol pr Boga, che si presenta a tu per tu con Donnarumma ma spara sul corpo del portiere rossonero.

11' Azione personale di Dalot, che fa tutto bene ma poi calcia debolmente e direttamente tra le braccia di Consigli.

8' Fase di studio in campo.

4' Il Milan ci prova da fuori con Calhanoglu: destro debole e centrale, nessun problema per Consigli.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Sacchi: si comincia! Primo pallone del match per il Sassuolo.

- Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo blu per il Sassuolo.

Amici di MilanNews.it. benvenuti a San Siro. I rossoneri affrontano il Sassuolo nella 32esima giornata del campionato di Serie A. Un altro passaggio importante della stagione: dopo le vittorie contro Parma e Genoa, Donnarumma e compagni vogliono confermarsi anche oggi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp.: Jungdal, Tatarusanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Diaz, Hauge, Krunic, Tonali; Mandzukic. All.: Pioli.

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. A disp.: Pegolo, Magnanelli, Rogerio, Loprz, Raspadori, Chiriches, Toljan, Traoré, Haraslin, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi.