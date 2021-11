LIVE MN - Milan-Sassuolo (1-3): fine partita. Sconfitta meritata per i rossoneri

FINE PARTITA | MILAN 1-3 SASSUOLO (21' Romagnoli - 24' Scamacca, 33' aut. Kjaer, 66' Berardi)

Brutta prestazione del Milan e meritata vittoria del Sassuolo: finisce 1-3 il match di San Siro con i rossoneri che incappano nella seconda sconfitta stagionale in campionato, la prima tra le mura amiche. Ibrahimovic e compagni sono stati troppo superficiali: nel primo tempo, infatti, sono state tante le occasioni potenziali gettate al vento, con il Sassuolo che ne ha appprofittato giocando la sua onesta partita; nel secondo, poi, non si è vista la reazione che ci si attendeva dalla squadra. E il risultato non poteva che essere questo.

94' | Termina il match a San Siro: brutta sconfitta per i rossoneri di Piolil

90' | Quattro minuti di recupero.

80' | Altri cambi: Traoré per Berardi, Harroui per Frattesi, Henrique per Toljan, Saelemaekers per Kalulu,

76' | Espulso Romagnoli! Il capitano rossonero viene saltato secco in 1 vs 1 da Defrel in campo aperto: espulsione corretta.

74' | Azione in velocità del Milan con Ibrahimovic che serve Messias in area: sinistro e parata in bello stile di Consigli.

72' | Ammoniti prima Tonali per fallo tattico su Frattesi, poi Kjaer per fallo su Berardi.

70' | Cambio nel Milan: entra Pellegri per Florenzi, con Saelemaekers che scala nel ruolo di terzino destro.

66' | GOAL DEL SASSUOLO! Doppio errore in sequenza di Kessie col pallone che finisce a Berardi: 1 vs 1 contro Romagnoli che scivola e palla in rete sotto le gambe di Maignan. MILAN 1-3 SASSUOLO

62' | Milan ancora troppo poco pericoloso dopo quasi venti minuti di ripresa. I presupposti per il goal si creano ma i rossoneri sono sempre troppo imprecisi o poco convinti.

60' | Terzo cambio nel Milan: fuori Bennacer per Tonali.

58' | Primo cambio nel Sassuolo: entra Defrel per Scamacca.

55' | Grande occasione per il Milan in contropiede con Leao, il quale, però, spreca l'occasione calciando a giro a lato di Consigli.

55' | Ammonito anche Theo Hernandez per fallo tattico su uno scatenato Frattesi.

53' | Ammonito Bennacer nel Milan dopo aver bloccato fallosamente Frattesi.

46' | Subito due cambi nel Milan: fuori Diaz e Bakayoko per Messias e Kessie. Saelemaekers va a sinistra con l'ex Crotone a destra, Leao al centro dietro Ibrahimovic.

INIZIO SECONDO TEMPO | MILAN 1-2 SASSUOLO (21' Romagnoli - 24' Scamacca, 33' aut. Kjaer)

----

FINE PRIMO TEMPO | MILAN 1-2 SASSUOLO (21' Romagnoli - 24' Scamacca, 33' aut. Kjaer)

Si chiude il primo tempo di Milan-Sassuolo a San Siro con i rossoneri in svantaggio: tante le occasioni sprecate da Ibrahimovic e compagni, soprattutto per una superficialità che non può e non deve essere propria di una squadra candidata allo Scudetto; bravo il Sassuolo, dal canto suo, ad approfittarne. Può pesare sul match il mancato rosso a Raspadori per un brutto fallo con piede alto e a martello sullo stinco di Bennacer.

46' | Termina il primo tempo dopo un minuto di recupero.

38' | Ammonito Raspadori nel Sassuolo.

36' | Vicino al terzo goal il Sassuolo con Raspadori, il cui tiro viene respinto ottimamente da Maignan.

33' | GOAL DEL SASSUOLO! Corner di Berardi con Theo che salva sulla linea. Il pallone finisce tra i piedi che Scamacca che calcia in porta trovando la grandissima risposta di Maignan; la palla, però, sbatte su Kjaer e rientra in porta. MILAN 1-2 SASSUOLO (21' Romagnoli - 24' Scamacca, 33' aut. Kjaer)

30' | Altra occasionissima potenziale per il Milan con Leao che, dopo aver saltato brillantemente un uomo in area di rigore, mette in mezzo con troppa superficialità.

28' | Primo ammonito del match è Maxime Lopez, reo di un fallo tattico su Saelemaekers e conseguenti proteste nei confronti del direttore di gara.

24' | GOAL DEL SASSUOLO! Errore in fase di impostazione di Bakayoko e gran goal di Scamacca, che calcia all'incrocio dal limite dell'area. MILAN 1-1 SASSUOLO (21' Romagnoli - 24' Scamacca)

21' | GOOOOOOOOOOOAAAAAAAALLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAN! Calcio d'angolo di Theo per lo stacco di testa di Romagnoli e palla in rete! MILAN 1-0 SASSUOLO (21' Romagnoli)

16' | Errore di Saelemaekers in mezzo al campo e contropiede Sassuolo con Maxime Lopez che crossa in mezzo per Scamacca: risolve Kjaer non in bello stile, ma efficace.

13' | Se ne va Ibrahimovic in una insolita posizione da ala destra: assist in mezzo per Diaz che, però, non aggancia tutto solo.

12' | Si fa vedere anche il Sassuolo con Kyriakopoulos prima con un cross, deviato da Theo verso la fascia laterale, e con un tiro, deviato in rimessa da Kjaer.

10' | Occasionissima per il Milan in contropiede sull'asse Leao-Theo-Ibra: salva tutto Ferrari con un intervento prodigioso. C'era, però, fuorigioco del 19 rossonero: tutto inutile.

9' | Cross di Saelemaekers per Ibrahimovic, il quale stoppa di petto e gira verso la porta: respinge Ayhan in marcatura.

7' | Verticalizzazione di Diaz per Ibrahimovic lanciato da solo verso Consigli, ma in posizione irregolare.

5' | Altra occasione per il Milan: cross di Florenzi per Diaz anticipato; il pallone finisce al limter per Bennacer, che calcia di prima trovando la respinta di Ferrari. Qualche secondo dopo, Bakayoko si crea lo spazio per calciare dal limite: palla a lato di pochissimo.

3' | Cambio di gioco di Florenzi per Theo, il quale, di prima, crossa in mezzo per il liberissimo Ibrahimovic. Lo svedese, però, non trova il pallone: prima occasione del match.

1' | Comincia il match!

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Kalulu; Kessie, Krunić, Messias, Tonali; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus, Frattesi; Berardi, Maxime Lopez, Raspadori; Scamacca. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Toljan; Harroui, Magnanelli, Traorè; Defrel. All.: Dionisi.

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio da San Siro!

Alle 15:00 comincerà la sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A. Segui il matchin diretta con il live testuale su MilanNews.it. Buona partita a tutti!