LIVE MN - Milan-Sassuolo (2-5): ennesima umilazione, disastro dei rossoneri

Umiliazione storica a San Siro per gli uomini di Pioli, che non vince da sei partire consecutive tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. I rossoneri escono dal campo tra i fischi assordanti dello stadio, che non perdona l'ennesima umiliazione di questa stagione.

96' Finisce qui. 2-5.

95' Ammonito anche Pobega.

91' Ammoniti Giroud e Ruan.

90' Sei minuti di recupero.

86' Ammonito Gabbia.

84' Cambio nel Sassuolo: fuori un fischiatissimo Berardi, dentro Ferrari.

81' GOL MILAN! Origi si inventa un Eurogol da fuori area, 2-5.

80' Manita Sassuolo. Theo regala palla a Berardi, scarico su Henrique che di destro non sbaglia.

77' Cambio nel Sassuolo: fuori Laurentie, Defrel, Frattesi, dentro Alvarez, Henrique e Thorstveldt.

75' Iniziativa di Origi che si crea la conclusione e calcia, para Consigli.

72' Ammonito Frattesi.

70' Triplo cambio nel Mlan: fuori Krunic, Saelemaekers e Rebic, dentro Pobega, Messias e Origi

66' Milan totalmente in balia del Sassuolo.

62' Mancino di Traore da fuori area, para Tatarusanu.

61' Ammoniti Kyriakopoulos e Krunic.

59' Grande giocata di Leao sulla sinistra, cross per Rebic che da buona posizione calcia altissimo.

57' Mancino di Saelemaekers dalla distanza, Consigli blocca in due tempi.

55' GOL ANNULLATO A REBIC!

54' GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Cross di Tonali, Obiang devia verso Rebic che di destro non sbaglia. 2-4!

52' Ammonito Obiang.

47' Poker del Sassuolo a San Siro. Laurentie non sbaglia dagli undici metri.

46' Rigore per il Sassuolo dopo 30 secondi. Calabria affonda Laurentie in area, ammonito il terzino.

45' Inizia il secondo tempo. Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere, dentro Leao. Cambio anche nel Sassuolo: fuori Marchizza, dentro Kyriakopoulos.

-

Da 4 gare di fila il Milan subisce almeno due gol nei primi 45 minuti di gioco. Un'incredibile fragilità difensiva che sta compromettendo la stagione. Sassuolo micidiale, rossoneri totalmente fuori dal match.

49' Fine primo tempo.

48' Assurdità di Giua. Rogerio trattine vistosamente Rebic, che per liberarsi sbraccia sul brasiliano ma l'arbitro fischia fallo contro il rossonero e lo ammonisce

45' Quattro minuti di recupero.

44' Cross di Calabria dalla destra, palla che arriva a Rebic dalla parte opposto ma la conclusione è troppo lenta.

39' Cross di Theo, Giroud gira di testa ma la conclusione termina fuori.

37' Ammonito Tonali per proteste.

35' Occasione Milan. Cross di Saelemaekers, Giroud spizza il pallone per Rebic che sfiora e basta.

32' Ci prova Rebic dal limite dell'area, ma calcia male. Palla che termina sul fondo.

29' Tris del Sassuolo. Corner di Laurentie, Berardi anticipa tutti di testa e realizza la rete del 3-1. Milan totalmente sconnesso.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! ACCORCIA IL MILAN!!!!!!! Cross di Saeleamekers, incornata di Giroud che gira sul palo opposto. 2-1!

21' Raddoppio del Sassuolo. Bell'azione della squadra di Dionisi, Frattesi si inserisce e calcia sul palo di Tatarusanu che buca l'intervento.

19' Gol del Sassuolo. Era nell'aria e alla fine è arrivato. Altra ripartenza dei neroverdi con Berardi, cross per Laurentie che deve solo appoggiare in porta.

17' Occasione Sassuolo. Laurentie punta Calabria, converge verso il centro e calcia sul palo del portiere. Bravo Tatarusanu a respingere.

15' Ripartenza del Sassuolo, ma Theo recupera con una facilità impressionante. Applausi di San Siro.

12' Infortunio per Berardi, che si rialza dopo qualche minuto.

9' GOL ANNULLATO! Dopo un minuti di check al VAR, l'arbitro annulla il gol di Giroud per fuorigioco.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! ECCOLOOOOOOOOO OLI!!!!!! De Ketelaere apre per Theo, cross perfetto per Giroud che di mancino non sbaglia. 1-0 Milan!

6' Grande intensità da parte del Milan in questo inizio di gara.

4' Saelemaekera a terra da un paio di minuti dopo un brutto scontro di gioco con Krunic.

2' Occasione anche per il Milan! Rebic, da posizione defilata, va vicino al gol. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco nonostante la buona posizione del croato.

1' Kalulu sbaglia il rilnacio dal calcio d'inizio, ripartenza Sassuolo che non ne approfitta.

0' SI PARTE! Primo pallone per il Milan!

- Un minuti di silenzio in ricordo di Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC.

- Charles De Ketelaere torna a giocare un match di Serie A, riporta Opta, dal 1’ ben 120 giorni dopo l’ultima volta (Empoli-Milan, l’1/10/2022). In quell'occasione il Milan vinse 4-2.

- L'arbitro Antonio Giua è stato designato per arbitrare il match tra Milan e Sassuolo. Egli dirigerà per la quinta volta in carriera il Sassuolo: quattro i precedenti (tre in casa) con una vittoria, due pareggi e una sconfitta, mentre c'è un solo precedente con il Milan (vs Salernitana, 2-0 a San Siro).

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Sassuolo, match che apre il girone di ritorno del campionato di Serie A. Tra poco le due squadre scenderanno in campo per dare battaglia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo:

MILAN 4-2-3-1: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Brahim, Leao, Origi, Kjaer, Thiaw, Messias, Pobega, Vranckx. All. Pioli.

Sassuolo: Consigli, Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Obiang, Frattesi, Traore, Berardi, Defrel, Laurentie. A disposizione: Pegolo, Russo, Henrique, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D'andrea. All. Dionisi.