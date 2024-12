live mn Milan-Stella Rossa (2-1): job done! Il Diavolo vince e ritrova il sorriso in Champions

Il Milan vince una partita che nel corso dei 90 minuti di gioco si era messa davvero male, tra infortunio ed il pareggio di Radonjic. La voglia dei cambi e la repentinità di Tammy Abraham hanno però permesso alla formazione di Paulo Fonseca di vincere la quarta partita consecutiva in Champions League, conquistando tre punti fondamentali soprattutto in ottica classifica finale. Non sarà stato il miglior Milan della stagione, ma l'importante era tornare a vincere, e così è stato.

------

90' + 4' | Recupero senza troppe emozioni a San Siro. Il Milan vince la sua partita contro la Stella Rossa e conquista tre punti fondamentali in ottica classifica.

90' | 4 minuti di recupero.

87' | GOOOOOL DEEEL MIIILAAAAAN! Abraham riporta in vantaggio il Milan. Dopo un grande intervento di Gutesa su Camarda, l'attaccante inglese ha spinto in porta un pallone pesantissimo per la storia del Diavolo in questa Champions League.

85' | Altro cambio nella Stella Rossa. Fuori Ndiaye, dentro Bruno Duarte.

84' | Appena entrato, Emerson Royal ha provato a girarla col sinistro. La conclusione del brasiliano è arrivata però un po' smorzata dalle parti di Gutesa.

82' | Doppio cambio nel Milan. Fuori Calabria e Musah, dentro Emerson Royal e Camarda.

81' | Punizione mal sfruttata dal Milan, con le conclusioni di Theo e Reijnders ribattute dal muro eretto dalla Stella Rossa, e da Abraham...

80' | Cartellino giallo anche per Djiga, che ha atterrato irregolarmente un indemoniato Rafael Leao al limite dell'area di rigore.

79' | Ammonito per proteste Fikayo Tomori. Il difensore del Milan, che si stava scaldando a bordo campo, era diffidato, e dunque salterà la prossima partita di Champions contro il Girona.

78' | Occasione Stella Rossa con Ivanic, che ha tentato una conclusione ad incrociare dopo essersi perfettamente inserito alle spalle dei due centrali del Milan.

76' | Theo Hernandez ha provato il gol olimpico come Pulisic contro il Bruges. Bravo Gutesa a non farsi trovare impreparato ed a respingere la conclusione con i pguni.

74' | Terzo cambio nella Stella Rossa. Entra Kanga al posto di Mimovic.

72' | Tentativo Milan con Thiaw, che è arrivato a saltare più in alto di tutti non trovando però la porta.

66' | GOL DELLA STELLA ROSSA! La pareggia con una grande conclusione dal limite Radonjic, che con caparbietà è andato a sdradicare la palla dai piedi di Musah per poi infililare Maignan e pareggiare i conti.

64' | Il Milan ha abbassato l'intensità in fase di non possesso, con la Stella Rossa che ne sta approfittando rendendosi pericolosa in più occasioni.

59' | Altro cambio nella Stella Rossa. Fuori Maksimovic, dentro l'ex Torino Radonjic.

58' | Proteste Milan per un presunto fallo del 21 serbo su Musah in area di rigore. Il contatto c'è stato, ma per il direttore di gara tutto regolare.

53' | Abraham spreca la palla del possibile 2 a 0 per il Milan. L'attaccante inglese, infatti, con la porta praticamente spalancata, ha colpito la schiena dell'avversario che con astuzia si è alzato di scatto per deviare in calcio d'angolo al conclusione a botta sicura del 90 rossonero.

50' | Inizio di secondo tempo a tinte biancorosse quello di San Siro. La Stella Rossa sta infatti cercando di reagire immediatamente, con la difesa del Milan decisamente in apprensione.

49' | Ancora Stella Rossa, questa volta con Silas, il cui tiro cross ha attraversato pericolosamente tutta l'area di rigore del Milan.

46' | Occasione Stella Rossa con Mimovic vicino al pareggio. Bravo Maignan a rimanere in posizione ed evitare di farsi sorprendere sul proprio palo.

45' | Si riparte a San Siro.

Cambio nella Stella Rossa. Fuori Milson, dentro Ivanic

------

Fine primo tempo a San Siro con il Milan in vantaggio 1 a 0 sulla Stella Rossa di Belgrado. Fino a questo momento decisivo il gol di Rafael Leao, che con una grande rete è riuscito a sbloccare una situazione che poteva diventare (molto) complicata per la formazione di Paulo Fonseca, che nell'arco di pochissimi minuti ha perso per infortunio prima Loftus-Cheek e poi Alvaro Morata.

------

45' + 3' | Fine primo tempo a San Siro.

45' + 2' | Grandissima giocata di Leao, che con un tocco geniale ha trovato in profondità Tammy Abraham, la cui conclusione è stata però respinta dal portiere avversario in calcio d'angolo. Dagli sviluppi del calcio d'angolo seguente, Fofana ha nuovamente sporcato i guanti di Gutesa che ha spedito la palla alta sopra la traversa.

45' | 3 minuti di recupero.

44' | Ammonizione ingenua per Theo Hernandez, punito per non aver buttato fuori dal campo il secondo pallone che era entrato irregolarmente in campo.

42' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Gol meraviglioso di Rafael Leao nella sua totalità, stop e conclusione. Nota di merito anche per l'assist di Fofana.

40' | Momento favorevole alla Stella Rossa, con il Milan che invece sembrerebbe aver accusato il doppio infortunio.

32' | Gil Manzano ha estratto un giallo per parte alla mezz'ora di gioco. Krunic per la Stella Rossa e Musah per il Milan, entrambi per proteste.

31' | Ancora Tammy Abraham, questa volta direttamente da calcio di punizione. Buon approccio quello dell'attaccante inglese alla partita.

30' | A pochi secondi dalla sua entrata in campo, Tammy Abraham si è subito reso pericoloso con un inserimento dentro l'area di rigore che l'ha visto staccare di testa non trovando però la porta avversaria.

28' | Altri problemi nel Milan. Fuori Morata, dentro Abraham.

27' | Ecco il cambio nel Milan. Fuori Loftus-Cheek, dentro Chukwueze.

25' | Problemi nel Milan, con Loftus-Cheek costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Al suo poto pronto ad entrare Chukwueze.

17' | Doppia grande occasione per la Stella Rossa dopo una serie di errori nell'area di rigore. Pericoloso il 17enne Maksimovic, la cui conclusione si è stampata sulal traversa della porta difesa da Maignan.

13' | Gutesa nega il gol del vantaggio a Rafael Leao. Intervento miracoloso quello dell'estremo difensore serbo sul 10 rossonero, che dopo una falcata delle sue ha cercato di superare l'avversario incrociando la conclusione sul palo lontano.

8' | Il primo tiro della partita è del Milan. Reijnders, particolarmente ispirato in questo inizio di stagione, ci ha provato dalla trequarti con un tiro potente ma centrale, bloccato da Gutesa senza troppi problemi.

7' | Tentativo coraggioso di Spajic che ha lasciato partire una conclusione di destro dopo una leggerezza del Milan in fase di costruzione.

6' | Ottima costruzione del Milan da sinistro verso destra, con Calabria che indisturbato al limite dell'area di rigore serba ha provato una conclusione che si è però spenta alta sopra la traversa.

1' | È cominciata Milan-Stella Rossa.

------

È tempo di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo la polemica sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A Enilive, il Diavolo cercherà di rialzare la testa già a partire da questa sera contro i serbi della Stella Rossa per alimentare le speranze di rientrare nelle prime 8 della competizione, che significherebbe ottavi di finale diretti senza passare per i playoff.

A fronte di questo, quella di San Siro si prospetta essere una partita ricca di emozioni e colpi di scena, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Stella Rossa, 6ª giornata della League Phase di Champions League:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Silas, Maksimovic, Felicio Milson; Ndiaye. A disp. M. Ilic, Glazer, Ivanic, Kanga, Katai, Bruno Duarte, Dalcio Gomes, Rodic, Lekovic, L. Ilic, Drkusic, Radonjic. All. Vladan Milojevic.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano (Spagna).

ASSISTENTI: Barbero e Nevado (Spagna).

IV UOMO: Hernandez Maeso (Spagna).

VAR: Soto Grado (Spagna).

AVAR: Brand (Germania).