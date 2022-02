LIVE MN - Milan-Udinese (1-1): altro errore arbitrale, dopo Serra ecco Marchetti (e il VAR)!

- Un altro errore arbitrale toglie una vittoria al Milan: dopo il famoso episidio di Serra contro lo Spezia, questa volta il direttore di gara Marchetti e il VAR non vedono un netto tocco di mano di Udogie in occasione del gol dell'1-1.

94' Giallo per Leao per proteste.

93' Maignan salva il Milan: gran destro dal limite dell'area di Deulofeu, il francese devia in angolo.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Cambio nell'Udinese: fuori Arslan, dentro Jajalo.

85' Sostituzione nel Milan: fuori Diaz, dentro Daniel Maldini.

82' Angolo per il Milan: ci prova Romagnoli di testa, Silvestri blocca senza grossi problemi.

77' Giallo anche per Success.

76' Diaz trova bene Leao in area: in portoghese salta Silvestri con un pallonetto, ma Pablo Mari libera di testa e salva la porta bianconera.

74' Rebic perde un brutto pallone e serve Pereyra che prova il destro a giro, parata di Maignan.

73' Ammonizione per Molina.

69' Cartellino giallo per Rebic.

66' PAREGGIO DELL'UDINESE!!! Gol di Udogie che in mischia batte Maignan dall'interno dell'area di rigore. Il giocatore bianconera sembra toccare il pallone con il braccio.

65' Doppio cambio nel Milan: escono Messias e Giroud, dentro Saelemaekers e Rebic. La prima punta sarà il croato.

65' Sostituzione dell'Udinese: fuori Beto, dentro Success.

64' THeo Hernandez si fa sorprendere alla spalle da Molina che entra in area e cerca Beto, ma è bravissimo Tomori ad anticipare l'attaccante bianconero.

62' Si fa vedere ancora in avanti l'Udinese con una conclusione di Becao, Maignan blocca centralmente.

61' L'Udinese ha iniziato meglio la ripresa rispetto al Milan che è in difficoltà in questo avvio di secondo tempo.

59' Punizione per l'Udinese dalla fascia destra, sul pallone Deulofeu: cross in area, Giroud libera di testa. Pallone che arriva ad Arsaln, che calcia di sinistro dal limite dell'area, fuori di poco.

55' Doppio cambio nell'Udinese: fuori Zeegelaar e Makengo, dentro Udogie e Pereyra.

49' Cartellino giallo per Becao per un brutto fallo su Leao. Il portoghese rimane ancora a terra per un colpo sul ginocchio.

45' Al via la ripresa del match! Nessun cambio nelle due squadre.

- Primo tempo molto combattuto a San Siro tra Milan e Udinese. A decidere il match per ora è Rafael Leao che, su assist di Tonali, ha battuto Silvestri al 29'. I rossoneri hanno fatto la partita, ma i friulani si sono difesi bene, lasciando pochi spazi e provando a rendersi pericolosi in ripartenza o con qualche cross per Beto.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

41' Arslan mette un bel pallone in area di rigore per Beto che salta più in alto di Tomori, Maignan blocca centralmente.

40' Dopo l'intervento dello staff medico rossonero, Leao è rientrato in campo.

39' Problema alla caviglia per Leao dopo un brutto intervento di un giocatore dell'Udinese. Pioli manda a scaldare Rebic.

34' Grande spunto di Diaz ceh salta un avversario e mette un bel pallone filtrante in area per Messias che però viene anticipato in corner al momento della conclusione.

29' GOOOOLLLLLL!!! LEAOOOOOOOO!!! Assist perfetto di Tonali per il portoghese che controlla il pallone in area di rigore, vince il duello fisico con Becao e poi batte Silvestri in uscita con un perfetto piatto destro.

27' Diaz trova Calabria in buona posizione. il terzino prova il destro dal limite dell'area, ma la sua conclusione finisce fuori alla sinistra di Silvestri.

20' Bel tocco filtrante di Diaz per Leao che prova il diagonale con il sinistro, pallone a lato non di molto. L'assistente di Marchetti alza però la bandierina per segnalare il fuorigioco del portoghese.

17' Giallo per Perez per un fallo in mezzo al campo. Forti proteste dei rossoneri con l'arbitro Marchetti che non ha concesso il vantaggio con Messias lanciato verso la porta.

15' E' il Milan che fa la partita e mantiene il possesso di palla in questa prima parte di partita, ma l'Udinese si chiude bene e riparte velocemente.

12' Deulofau riceve palla sulla destra, si accentra e prova la conclusione di destro da posizione defilata, pallone altissimo.

7' Altro spunto sulla destra dell'Udinese con Becao che cerca Beto in area di rigore, Tomori lo anticipa in scivolata in angolo.

3' Bel cross dalla destra per Beto che anticipa tutti di testa, nessun problema per Maignan che blocca senza problemi.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan!

- Il calcio d'inizio del match, inizialmente previsto alle 18.45, è stato posticipato di cinque minuti come segno di protesta contro la guerra in Ucraina. La decisione è stata presa oggi dalla FIGC.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco Milan e Salernitana scenderanno in campo per la 27^ giornata di Serie A. I rossoneri, dopo il deludente pareggio di Salerno, vogliono tornare subito alla vittoria per mantenere la vetta della classifica, mentre i friulani, reduci da una vittoria, una sconfitta e un pari nelle ultime tre gare di campionato, ricoprono il 16° posto con 25 punti (con due partite in meno). Restate quindi con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questo match!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Tourè, Castillejo, Rebic, Kalulu, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. All.: Pioli.

UDINESE: Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Gasparini, Success, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pereyra, Soppy. All.: Cioffi.