LIVE MN - Milan-Udinese (2-2): pareggio di Lasagna

87' Cambio per l'Udinese: esce Sema, entra Ter Avest.

85' GOL DELL'UDINESE, 2-2. Conti si perde Lasagna, che sul cross dalla destra di Stryger Larsen si inarca e segna un gran gol di testa. Nulla da fare per Donnarumma.

84' Incredibile errore di Ibrahimovic, che lanciato in porta da Leão spara alto.

82' Tutto ok per l'algerino, si può riprendere il gioco.

81' A terra Bennacer dopo uno scontro aereo con un avversario.

79' Ammonito Zlatan Ibrahimovic per un intervento in ritardo su Becao.

77' Cambio per l'Udinese: esce Nuytinck, entra Nestorovski.

76' Esce Samu Castillejo, entra Rade Krunic. Standing ovation per lo spagnolo.

73' Ora San Siro è una bolgia, il Milan continua ad attaccare sulle ali dell'entusiasmo.

71' GOOOOOOOOOOLLL GOOOOOOOOOOOLLLLL GOOOOOOOOOOOLL GOOOOOOOOOOOOOLLLLL THEO HERNANDEZ DA URLO. 2-1 MILAN!!!!! La difesa friulana allontana il corner battuto da Bennacer, la palla arriva a Theo Hernandez che lascia partire una conclusione al volo stratosferica. Nulla da fare per Musso, Milan in vantaggio.

69' Ibra prova la botta da fuori, la concclusione dello svedese è potente ma esce a lato.

67' Leao si libera bene del difensore sulla sinistra, crossa in area per ibrahimovic che anticipa bene tutti ma non riesce a dare potenza al pallone da ottima posizione.

64' Giocata clamorosa di Samu Castillejo che manda al bar due avversari a centrocampo. Sullo sviluppo dell'azione Leão calcia a botta sicura dal limite dell'area, Musso si ritrova il pallone addosso senza sapere come.

63' Rebic prova a fare tutto da solo: salta due avversari sulla sinistra ma il suo cross è impreciso.

62' Ammonito Andrea Conti.

61' Leão dalla sinistra mette in mezzo un cross molto pericoloso, Castillejo in spaccata non ci arriva per un soffio.

60' Spinge molto l'Udinese negli ultimi minuti, il Milan fa molta fatica a ripartire.

57' Ancora pericolo per il Milan. Questa volta è Kjær a liberare un pallone pericoloso che vagava nell'area piccola.

56' Altra grande parata di Donnarumma che si distende bene in tuffo su una conclusione al volo di Okaka.

55' Ancora un'altra parata fondamentale di Gigio Donnarumma che rimane in piedi e ipnotizza Mandragora, tutto solo nell'area piccola. Miracolo!

54' Il Milan è rientrato in campo con l'atteggiamento giusto: i rossoneri lottano su ogni pallone e sembrano molto più in partita rispetto ai primi 45 minuti.

53' Miracolo di Donnarumma su Lasagna, ancora una volta lanciato a rete. Tutto inutile però, il gioco era fermo.

52' Girata di Ibra al volo in area di rigore, lo svedese chiede il calcio di rigore. Nel frattempo ammonito Pioli per proteste.

49' Altra occasione Udinese. Lasagna scappa sulla sinistra, mette in mezzo per Okaka ma l'attaccante svirgola clamorosamente da ottima posizione.

47' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DEL MILAN! ANTE REBIC FA 1-1. Leão serve sulla destra Andrea Conti, che è bravissimo a metterla in mezzo per Rebic. Il croato non sbaglia da pochi passi e la spara in rete.

46' Udinese subito pericolosa: Lasagna brucia in velocità Kjær e si presenta a tu per tu con Donnarumma. Questa volta il portiere rossonero è bravissimo e nega il raddoppio ai bianconeri.

46' Tutto pronto per la seconda frazione di gioco. Fischia Pairetto, palla al Mllan: comincia la ripresa.

- Cambio per il Milan: esce Bonaventura, entra Rebic.

Nonostante Ibrahimovic è il solito Milan che a San Siro si dimostra lento, timoroso e con poca personalità, oltre che con poche idee. Gli ospiti passano in vantaggio con Stryger Larsen a causa di una lettura totalmente sbagliata di Donnarumma. Da lì in poi l'Udinese non ha problemi in fase difensiva e quando riparte dimostra di poter essere pericolosa. Nella seconda frazione di gioco i rossoneri sono chiamati ad offrire una prestazione totalmente differente, a partire dall'atteggiamento.

45' Non c'è recupero, termina qui il primo tempo.

44' Ibra è bravissimo a fare una sponda preziosissima in area avversaria: la palla arriva a Leão che si vede respingere il proprio tiro dalla difesa degli ospiti.

42' Castillejo prova il cross a rientrare dalla destra: il colpo di testa di Ibrahimovic termina alto.

39' Ammonito Bennacer per un fallo su Fofana.

38' Kessie prova a sfondare centralmente in palleggio, bloccato al momento del tiro dalla difesa friulana.

36' Conti ferma un contropiede pericolosissimo dell'Udinese, sul ribaltamento di fronte Bonaventura perde tutti i tempi di gioco possibili e anche il possesso del pallone.

35' Grandissima azione del Milan: Ibra prova a fare tutto. Parte da centrocampo e scambiando con i compagni arriva per inserirsi in area: manca il cross di Theo per un soffio.

33' Una conclusione sporca di Theo arriva in area a Castillejo che la stoppa e prova a piazzarla sul primo palo: attento Musso.

28' Errore di Kessie che perde palla in attacco: l'Udinese parte in contropiede ma non riesce a concretizzare. Situazione potenzialmente pericolosa.

27' Altro calcio di punizione dalla trequarti per il Milan: Kjær non riesce ad indirizzare verso la porta il cross di Castillejo.

26' Ammonito Sema per una trattenuta su Samu Castillejo.

23' I rossoneri lamentano un calcio di rigore per un tocco sospetto di un giocatore dell'Udinese, per l'arbitro non c'è nulla.

22' Prova a scatenarsi Leão sulla fascia sinistra, Becao chiude in angolo.

20' Manovra del Milan lenta e prevedibile, i rossoneri si affidano fin troppo alla palla lunga.

16' Sema, libero sulla sinistra, la mette in mezzo per Lasagna: la girata del numero 15 friulano è violentissima ma non trova la porta. Udinese vicina al raddoppio.

15' Ibra ci prova ma il calcio di punizione è da dimenticare: palla lontanissima dallo specchio

13' Bennacer, sicuramente il rossonero più positivo in questo avvio, supera un paio di avversari in dribbling e guadagna un calcio di punizione dalla trequarti. Ibra sul pallone.

11' Doccia fredda per il Milan che ha accusato il colpo: è l'Udnese a fare la partita ora.

8' Colpo di testa di Theo che finisce alto in seguito ad un calcio di punizione di Castillejo.

6' GOL DELL'UDINESE. Lancio lungo per Lasagna, Donnarumma inspiegabilmente esce dall'area e si scontra con l'avversario. Il pallone rimane lì, sulla trequarti, e Stryger Larsen ne approfitta per insaccare nella porta sguarnita. Ospiti in vantaggio.

5' Leão prova il cross sul secondo palo per Castillejo, il portoghese sbaglia la misura e il pallone finisce sul fondo.

4' Ottimo recupero di Bennacer a centrocampo che lotta con diversi avversari e guadagna un calcio di punizione.

2' Il Milan prova a partire da dietro, si chiude bene l'Udinese.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pairetto: si comincia! Primo pallone del match per l'Udinese.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa bianconera per i friulani. Lunch match con 60mila spettatori, San Siro è pronto ad accendersi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Il Milan quest’oggi sfida l’Udinese di mister Gotti che sta attraversando un ottimo periodo di forma in campionato: i friulani arrivano da 3 vittorie consecutive. Ma i rossoneri non posso che puntare alla vittoria per continuare la difficile rimonta verso l'Europa: dalla loro parte ci sono i 60mila di San Siro. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Krunic, Paquetà, Suso, Piatek, Rebic. All.: Pioli

UDINESE: Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka. A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti