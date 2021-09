LIVE MN - Milan-Venezia (2-0): Diaz-Theo, tre punti preziosi

94' Fischio finale: il Milan vince 2-0.

92' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Venezia.

91' Gran destro da fuori di Saelemaekers e bella parata di Maenpaa, che alza il pallone sopra la traversa.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

87' Milan in controllo del match.

82' GOOOOOLLLLL!!! THEOOO!!! Saelemaekers vede l'inserimento di Theo e lo serve in area: missile col mancino e pallone all'angolino.

81' Sostituzione per il Venezia: Tessmann prende il posto di Vacca.

80' Cambio per il Milan: fuori Brahim Diaz, al suo posto Kessie.

78' Punizione dalla lunga distanza per il Milan: siluro di Theo Hernandez e bella risposta di Maenpaa.

77' Cartellino giallo per Junior Vacca.

75' Doppia sostituzione per il Venezia: Mazzocchi e Okereke prendono il posto di Ebuehi e Johnsen.

74' Cambio per il Milan: Pellegri prende il posto di Rebic.

71' Ora il Milan prova ad approfittare della situazione.

68' GOL GOL GOOOLLL!!! Lancio di Bennacer, tocco in mezzo di Theo Hernandez e tap-in facile di Brahim Diaz, che porta avanti i rossoneri.

62' Calcio d'angolo per il Venezia: cross in area, libera la difesa del Milan.

60' Tripla sostituzione per il Milan: fuori Gabbia, Ballo Touré e Florenzi, dentro Tomori, Theo Hernandez e Saelemaekers.

59' Il Venezia ci prova da fuori con Johnsen: destro potente ma altissimo sopra la traversa.

57' Corner per il Venezia: traversone in area, Romagnoli mette fuori.

55' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, ma l'azione sfuma.

53' Doppio cambio per il Venezia: fuori Forte e Perez, entrano Henry e Crnigoj.

52' Che occasione per il Milan! Rebic mette in mezzo per Diaz, che, tutto solo, non inquadra la porta con il sinistro.

50' Il Milan ci prova da fuori con Tonali, ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato.

49' Punizione da ottima posizione per il Milan: sinistro di Bennacer e pallone che sbatte sul muro.

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso Venezia.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Reti inviolate al termine del primo tempo. Partita spigolosa per il Milan, che fa tanto possesso ma fatica a entrare in area. I rossoneri hanno un paio di occasioni importanti con Kalulu e Florenzi, il Venezia ci prova con Peretz nel finale di frazione. I ragazzi di Zanetti difendono in massa, chiudendo ogni varco. Diaz e compagni dovranno giocare con maggiore velocità e imprevedibilità per riuscire a sfondare il muro ospite.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Angolo per il Venezia: pallone dentro, sponda di Forte e grande occasione per Peretz, che sbaglia il tap-in da pochi passi.

43' Calcio d'angolo per il Venezia: cross in area e nuova deviazione in corner.

39' Ancora il Milan, sempre con Leao: conclusione dal limite e pallone alto sopra la traversa.

37' Altra grande chance per il Milan. Cross dalla destra di Kalulu, colpo di testa in anticipo di Florenzi e pallone che esce di un soffio.

36' Occasionissima per il Milan. Leao sfonda in area dalla sinistra e mette in mezzo, con Florenzi che non ci arriva di un soffio.

31' Milan a un passo dal gol con Kalulu. Il francese recupera palla, triangola con Rebic e calcia di prima intenzione dal limite, sfiorando il palo.

29' Leao alza la testa e crossa sul secondo palo, Florenzi cerca il gran gol in accrobazia ma colpisce male il pallone.

25' Ammonizione per Forte.

24' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e colpo di testa di Rebic, che non inquadra la porta da ottima posizione. Era una grande chance!

23' Buon momento del Venezia, che prova ad alzare il proprio baricentro.

20' Il Venezia ci prova con Aramu, ma il suo colpo di testa su cross dalla destra finisce sul fondo.

19' Rebic riceve palla in area, si gira e lascia partire un cross che per poco non inganna il portiere avversario.

15' Il Milan attacca ma, per il momento, non trova spazi.

10' Lungo possesso palla del Milan, il muro del Venezia regge.

7' Il Venezia difende con tanti uomini.

4' Il Milan prova subito a prendere in mano le redini del match.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Pezzuto: si comincia! Primo pallone il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Casacca azzurra per il Venezia, classica maglia rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano il Venezia nella quinta giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Toure, Bennacer, Tonali, Florenzi, Diaz, Leao, Rebic. A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Theo Hernandez, Tomori, Castillejo, Kessiè, Saelemaekers, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa, Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Peretz, Vacca, Busio, Aramu, Forte, Johnsen. A disp.: Neri, Modolo, Ebuehi, Svoboda, Tessmann, Heymans, Bjarkason, Kiyine, Crnigoj, Henry, Okereke, Mazzocchi. All.: Zanetti.