live mn Monza-Milan (0-1): vince il Milan e questa era la cosa più importante

FINE PARTITA - Monza-Milan 0-1. Il Milan si porta a casa i tre punti dalla vicina trasferta in Brianza. Ai rossoneri basta un gol di Tijjani Reijnders arrivato in chiusura di un primo tempo non eccelso, anzi. Difesa in difficoltà di fronte alle offensive del Monza e attacco ingolfato: poco prima del duplice fischio il contropiede giusto finalizzato dal colpo di testa dell’olandese. Nella riprese Fonseca sistema la squadra arretrando Pulisic quasi in posizione di mezzala e i rossoneri trovano più equilibrio. Monza meno arrembante, tranne qualche spunto nel finale, e Milan che si mangia un paio di occasioni importanti, soprattutto con Leao. Alla fine quello che contava erano i tre punti e i tre punti sono arrivati.

93' Ingenuità di Morata che perde una palla sanguinosa, il Monza manovra e porta Maldini al tiro: conclusione alta

90' Cinque minuti di recupero

90' LEAO IN CURVA! Musah scende sulla destra e la mette a rimorchio, Leao anticipa anche Morata e dal limite calcia con forza ma altissimo!

89' Terzo e quarto cambio nel Milan: escono Pulisic e Terracciano, entrano Musah e Calabria

87' Esce Bondo, meritevole di un secondo giallo per trattenuta da Pulisic ma graziato da Feliciani, ed entra Valoti nel Monza

85' LEAO TRAVOLGENTE! Il 10 parte in velocità e salta due avversari, vincendo anche un contrasto. Si ritrova da solo davanti a Turati ma con il pallone un po' troppo avanti: prova lo scavino ma trova la risposta del portiere brianzolo

84' Punizione: Theo crossa per la testa di Morata che impatta male il pallone e anticipa anche Loftus

83' Morata steso mentre puntava l'area: ammonito Bondo

82' Altro rischio per il Diavolo: pallone dentro per Maric che ha spazio ma colpisce male da buona posizione. Thiaw devia in angolo

81' Ed ecco il secondo cambio del Milan: fuori Chukwueze e dentro Loftus

80' Pasticcio di Terracciano che fa ripartire Caprari: il cross arriva dalle parti di Vignato sul secondo palo che prova la battuta al volo. Buona coordinazione ma non c'è precisione. Ma il Monza stsa tornando dalle parti di Maignan

78' Doppio cambio Monza: entrano Maric e Caprari, escono Djuric e Carboni. Trazione offensiva per Nesta

78' Uscita scriteriata di Pavlovic che apre il campo alla ripartenza del Monza che però non sfrutta l'occasione

77' Recupero di Pulisic che fa partire il contropiede di Chukwueze che, però, crossa troppo su Turati

74' Theo provvidenziale con la diagonale difensiva: il francese anticipa con la testa l'inserimento di D'Ambrosio che, probabilmente, commette anche fallo anche se l'arbitro non fischia

72' Si rivede il Monza con Bondo che ci prova da fuori ma il pallone vola in curva

70' Il pallone balla pericolosamente davanti a Turati in una situazione da calcio d'angolo per il Milan. Il Monza si salva in qualche modo

67' SUPER THEO! Accelera il treno Hernandez sulla sinistra dopo un triangolo nello stretto con Reijnders: arriva fino al limite dell'area e calcia forte. Turati si decve rifugiare in angolo

64' Risponde Nesta con un doppio cambio: entrano Vignato e D'Ambrosio, escono Dany Mota e Pedro Pereira

64' SUBITO LEAO! Palla per il numero 10 che imbuca bene per Reijnders: l'olandese gliela restituisce ma da buona posizione Rafa calcia male

63' E' il momento di Rafael Leao: esce Okafor

62' Ci prova Theo dalla sinistra: il cross è respinto sui piedi di Fofana che tira ma è sbilanciato e il pallone finisce altissimo

61' Rischia il Milan dall'altra parte: Dany Mota non aggancia un pallone pericoloso in area e Maignan controlla

60' OCCASIONE MILAN! Ci prova Reijnders di prima intenzione sugli sviluppi del corner: il tiro è sporcato da Okafor ma Turati non si fa sorprendere

59' Si vede il Milan in avanti per la prima volta in questa ripresa: Chukwueze crossa dalla destra ma Marì anticipa tutti in corner

55' Espulso Thiago Leal, collaboratore di Fonseca. Proteste del portoghese che voleva un cartellino per Pablo Marì reo di un intervento ruvido su Pulisic che, effettivamente, meritava la sanzione disciplinare

52' Buono spunto di Okafor che se ne va in mezzo a tre e viene steso da Djuric che viene ammonito

49' Punizione invitante per il Monza: Maldini sul pallone calcia alto

47' Primo giallo del match: ammonito Morata

45' Si ricomincia! Nessun cambio per Nesta e Fonseca

FINE PRIMO TEMPO - Il Milan, nonostante un primo tempo di tanta confusione a livello di gioco e soprattutto in difesa, chiude lo prima frazione di gioco in vantaggio di un gol. I rossoneri la sbloccano al 43' grazie al colpo di testa di Reijnders dopo una bella ripartenza orchestrata da Chukwueze e Pulisic. Nei minuti iniziali annullato un gol al Monza che ha poi creato due o tre nitide palle gol, specialmente con Maldini: in una l'ex Milan si è mangiato la rete e nell'altra ha trovato la risposta Maignan. Il portiere francese protagonista anche con un miracolo su Pedro Pereira. Rossoneri compassati in attacco e in bambila difensivamente, però in vantaggio e questo può bastare.

46' Coast to coast di Reijnders che si fa tutto il campo e poi prova la conclusione che sbatte sulla difesa. Poi Fofana alimenta l'azione ma senza successo

45' Due minuti di recupero

43' GOOOL DEL MILAAAAN!!! Segna Reijnders!!! Ripartenza rapida del Milan con Chukwueze che fa correre Pulisic sulla destra: il cross dell'americano pesca Morata in mezzo all'area che colpisce di testa ma centra Izzo. Sul rimbalzo Reijnders è solo e sempre con la testa può solo spingere in rete. Il Milan è in vantaggio 1-0 nonostante diverse difficoltà

37' Senza idee, Fofana prova la conclusione dalla distanza che, grazie a una deviazione, diventa pericolosa e si spegne in angolo

34' Ancora il Milan preso alla sprovvista in contropiede con Pavlovic e Thiaw che fanno confusione. Maldini e Dany Mota non riescono a capitalizzare con il portoghese che commette fallo

30' Il fuorigioco di Djuric vanifica l'azione personale di Maldini che aveva messo a sedere due difensori del Milan e aveva scheggiato il palo a Maignan battuto. Come balla il Milan dietro

29' SUPER PARATA DI MAIGNAN! Traversone dalla sinistra che trova l'inserimento di Pedro Pereira che tutto solo può colpire di testa indisturbato: serve una super risposta di Mike Maignan

28' Cross dalla destra di Chukwueze che pesca Morata dimenticato dagli avversari in area di rigore: il colpo di testa dello spagnolo, però, è completamente sballato

25' Break del Monza ancora con Maldini che si fa trovare tra le linee e prova a piazzarla nell'angolino da fuori: Maignan si distende bene in corner

22' Ancora Okafor imperfetto! Prima grande cavalcata di Theo Hernandez sulla sinistra che spacca l'out di sinistra del Monza e a fondo campo mette a rimorchio per Okafor che colpisce male, ancora, da buona posizione

20' OKAFOR SI MANGIA UNA GRANDE OCCASIONE! Recupero palla alto del Milan che gioca alla mano con Morata che apre per lo svizzero che da buona posizione sciupa tutto tirando centrale. Almeno si rivedono i rossoneri!

15' COSA SI MANGIA MALDINI! Difesa rossonera ancora disorganizzata: cross dalla destra per Maldini che solissimo in mezzo all'area, come per un rigore in movimento, calcia incredibilmente fuori. Graziato ancora il Milan, opra scomparso dal campo

13' Maldini colpisce la barriera su punizione, sulla respinta ci prova Kyriakopoulos ma il suo tiro fischia a lato di Maignan

12' Il Milan in bambola dopo il gol annullato ai brianzoli. Il Monza ha preso coraggio e Maldini ha guadagnato un fallo al limite dell'area dopo un intervento in ritardo e goffo di Pavlovic

7' ANNULLATO UN GOL AL MONZA! Segna Dany Mota ma Feliciani annulla. Il Milan perde due rimpalli a centrocampo e il Monza alla prima occasione trova la difesa rossonera scoperta: sponda di Djuric per il portoghese che trafigge Maignan. L'arbitro fischia subito per un fallo di Bondo su Theo Hernandez avvenuto in precedenza. Graziati i rossoneri qui

4' Che peccato! Il Milan esce benissimo sull'asse Morata-Theo: il francese vede un invitante corridoio che porterebbe Pulisic davanti a Turati ma sbaglia il tempo del passaggio

3' Prima iniziativa rossonera con Chukwueze che si accentra e prova il destro: conclusione debole e deviata, dunque innocua

2' Chiarissimo fin da subito il canovaccio tattico: Monza raccolto nella sua metà campo ad aspettare il Milan che imposta

1' Si comincia!

- La squadra arbitrale:

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: BERCIGLI – PERROTTI

IV uomo: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

- Le formazioni ufficiali della sfida:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Tutto pronto all'U-Power Stadium dove tra pochi minuti comincerà la partita tra Monza e Milan, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano all'appuntamento con un clima non semplicissimo: la sconfitta contro il Napoli che ha allontanato la testa della classifica e le esclusioni eccellenti si fanno sentire. Oggi la squadra di Fonseca deve rilanciarsi in campionato, dove non si possono più perdere punti, e prepararsi in vista della trasferta contro il Real Madrid. Segui il live testuale di MilanNews.it per non perderti neanche un'azione!