LIVE MN - Napoli-Milan (2-1) - Secondo errore di Gigio: Mertens a segno

61' Doppio cambio per il Milan: fuori Calhaoglu e Ibra, dentro Bonaventura e Leao.

60' GOL DEL NAPOLI! Callejon mette in mezzo per Mertens, che calcia debolmente ma Donnarumma commette un altro errore: pallone sotto le gambe e poi in rete.

59' Corner per il Napoli: pallone dentro, libera la difesa del Milan.

56' Angolo per il Napoli: cross in mezzo, Romagnoli allontana di testa.

52' Ripartenza del Napoli e tiro di Callejon, che ci prova dal limite: pallone alto sopra la traversa.

50' Milan più aggressivo in questo inizio di ripresa.

46' Il Milan esce bene dai blocchi. Ibrahimovic ci prova dal cuore dell'area del Napoli, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Ospina.

45' Tutto è pronto. Fischio di La Penna: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio nel Milan: Saelemekers prende il posto di Paquetà.

Donnarumma protagonista nel bene e nel male in questo primo tempo. Gigio salva i rossoneri in un paio di occasioni, ma poi combina la frittata sull'1-1 di Di Lorenzo. Meglio il Napoli sul piano del gioco e delle palle-gol, ma era stato il Milan a passare in vantaggio con Theo Hernandez, ben servito da Rebic. Padroni di casa più brillanti, ospiti un po' sottotono (da Calhanoglu e Ibrahimovic, Conti e Paquetà). Ma c'è una tutta una ripresa da giocare.

47' Fine primo tempo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

41' Nuovo tentativo dalla distanza del Napoli, stavolta con Fabian Ruiz: pallone sul fondo.

40' Ancora Napoli. Mario Rui ci prova da fuori: Donnarumma respinge in qualche modo. Milan in difficoltà.

38' Angolo per il Napoli: pallone in area, Donnarumma blocca.

35' GOL DEL NAPOLI! Punizione dalla sinistra per gli azzurri: cross in mezzo, papera di Donnarumma e tap-in facile di Di Lorenzo.

30' Cartellino giallo per Mario Rui.

29' Napoli in attacco. Mario Rui ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione, sporcata da Insigne, finisce docile tra i guantoni di Donnarumma.

27' Bel match al San Paolo tra due squadre che stanno bene.

23' Il Napoli ci prova da fuori con Zielinski: sinistro potente e pallone sul fondo.

20' GOL GOL GOOOLLL!!! THEO!!! Cross di Rebic e tiro al volo di Hernandez, ben appostato sul secondo palo: Ospina tocca ma non può evitare il gol!

19' Altra palla gol per il Napoli. Mertens mette in mezzo per Callejon, che, tutto solo, calcia addosso a Donnarumma.

17' Ancora Napoli: tiro di Insigne, deviazione di Mertens e pallone sul palo. Tutto fermo: Mertens era in fuorigioco.

16' Corner per il Napoli: pallone dentro, Theo Hernandez allontana di testa.

15' Angolo per il Napoli: tocco corto, poi Calhanoglu recupera e spazza via.

14' Napoli a un passo dal gol. Mertens prende palla sulla sinistra, salta due avversari, entra in area e calcia: Donnarumma riesce a deviare.

13' Equilibrio in campo.

9' Ammonizione per Di Lorenzo.

8' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Napoli.

5' Primi scambi del match. Napoli aggressivo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di La Penna: si comincia! Primo pallone del match per il Napoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia azzurra per il Napoli, completo nero per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio San Paolo. Manca pochissimo al fischio d'inizio del match tra Napoli e Milan, gara valida per la 32esima giornata di campionato. I rossoneri sfidano l'ex Gattuso: in palio, per la squadra di Pioli, ci sono punti importanti in chiave Europa. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All.: Gattuso

MILAN: Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanolgu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini. All.: Pioli