live mn Parma-Milan (1-1): pareggia Pulisic, grande azione di Leao

75' Due cambi per il Parma: fuori Man e dentro Almqvist e Cyprien.

72' Altra azione sulla sinistra, questa volta è Reijnders a seminare il panico: il cross all'indietro dell'olandese però non trova nessuno.

70' Cambio per il Parma: fuori Mihăilă, dentro Del Prato.

69' Cooling break.

68' Contropiede Milan, cambio di gioco di Pulisic per Leao che conduce e poi la spara alle stelle...

67' Doppio cambio Milan: escono Calabria e Musah, dentro Emerson e Fofana.

66' GOOOOLLL GOOOLLL GOOOOLLL DEL MILAAAN! GOOOOOOOLL! CHRIS PULISIC. Tutto nasce dal solito Leao, che scambia con Theo e dribbla mezza difesa crociata: arriva sul fondo e la mette in mezzo per il numero 11, che a porta sguarnita la mette dentro facilmente.

61' Ennesima follia di una partita da manicomio. Una punizione per il Milan da posizione pericolosissima che si trasforma in un attimo in una ripartenza mortale del Parma. Il destro a giro di Man fortunatamente non trova la porta.

60' Gol annullato a Bonny, fuorigioco evidente.

59' Cambio per il Parma: fuori Sohm, dentro Cancellieri.

58' Okafor riceve in area, si gira e da ottima posizione la spara fuori. Che occasione sprecata.

56' Ottimo recupero di Pavlovic su Man, bella prova del rossonero finora.

55' Leao sfonda sulla sinistra ma si perde sul più bello. Prestazione del portoghese altalenante.

53' Reijnders libero per vie centrali attende il taglio di Leao, che non arriva. Occasione potenziale non sfruttata, poi bravo Calabria ad interrompere il contropiede avversario.

52' Reijnders serve bene Leao sulla corsa, il portoghese perde tempi di gioco e si fa intercettare il cross.

50' Pulisic prova la botta al volo da fuori dopo un rimpallo, Suzuki respinge con sicurezza. Leao prova la botta sul prosieguo dell'azione, palla altissima.

49' Altra follia difensiva di Calabria, Pavlovic risolve tutto in scivolata. Buona prova del serbo.

49' Ottimo cross di Calabria, palla al bacio per Okafor che prova la conclusione al volo: palla alta da ottimo posizione. Milan entrato in campo con un altro piglio.

48' Ottima combinazione Leao-Theo, il portoghese va per vie centrali e prova il tiro da fuori: largo.

47' Botta terrificante di Reijnders da fuori: traversa. Milan sfortunato.

45' Comincia la ripresa, Fonseca non effettua sostituzioni. Primo pallone per il Milan.

Primi quarantacinque minuti sinceramente imbarazzanti per atteggiamento, disposizione tattica e pochezza tecnica della squadra. Parma padrone della partita e più volte vicino al raddoppio: Pavlovic e Maignan tengono a galla i rossoneri.

48' Fine primo tempo.

47' Miracolo di Maignan su Mihăilă, ancora una volta solo in contropiede. Atteggiamento difensivo dei rossoneri imbarazzante.

45' Tre minuti di recupero.

45' Miracolo incredibile di Pavlovic su Man lanciato a rete. Intervento strepitoso del serbo che salva un gol quasi fatto.

44' Fase di pressing pessima del Milan. Squadra disorganizzata e spaccata, Fonseca non è per niente contento.

43' Contropiede pericolosissimo del Parma in 3 contro 2. I crociati arrivano al tiro con Sohm che però da ottima posizione in area spara al lato. Ma quanto ha rischiato il Milan qui: i rossoneri continuano ad essere una squadra con poco equilibrio.

40' Theo prova ad imbucare per Leao che si era inserito bene, il lancio del francese è però fuori misura. Milan povero tecnicamente fin qua.

38' Estevez prova il gol della vita da lontanissimo, Maignan gestisce con serenità.

37' Pavlovic vicino al gol su corner, colpo di testa che sfiora il palo.

36' Spinge il Milan sulle fasce, ma con Okafor schierato da centravanti evidentemente i cross in mezzo non sono la soluzione migliore.

34' Ammonito Pavlovic per un fallo tattico nella metà campo del Parma.

33' Ottima apertura di Pavlovic sulla destra, palla a Calabria che da ottima posizione sbaglia totlamente il cross.

32' Azione strepitosa di Reijnders che in area fa venire il mal di testa all'avversario, poi crossa forte in mezzo: due giocatori rossoneri quasi sulla linea non riescono a fare tap in. Milan che spinge.

30' Suzuki nega il gol ad Okafor! Solita azione personale di Leao che se ne beve due, palla in mezzo per Okafor che a botta sicura trova il grande intervento del portiere giapponese.

29' Inizia a farsi vedere la squadra di Fonseca, provando a tenere palla in attesa del varco giusto.

27' Dopo tre minuti di pausa riprende il gioco.

24' Cooling break. Al Tardini fa veramente caldo e c'è bisogno di una pausa ristoratrice. Fonseca ne approfitta per dare una strigliata alla squadra.

23' Musah prova il sinistro da fuori, tiro deviato in angolo. Il Milan prova, timidamente, a reagire.

21' Theo ci prova al volo dopo una respinta da corner, tiro debole e impreciso.

19' Prestazione scialba di tutta la squadra, in grande difficoltà sia in pressing che in possesso.

17' Altro contropiede micidiale del Parma, Calabria in questi primi minuti saltato sempre come un birillo: il cross dal fondo fortunatamente non trova nessuno in area.

16' Il Milan prova a dare una sterzata alla partita, il Parma è ben messo e si chiude senza problemi.

13' Valeri salta Calabria con troppa facilità, il numero 2 del Milan lo abbatte. Punizione interessante per il Parma che però i crociati non sfruttano.

12' Tantissimi errori tecnici in uscita del Milan, per ora male assortita la coppia Musah-Reijnders.

9' Ancora una sfuriata del Parma che attrae Calabria e Tomori fuori e poi cambia lato in modo veloce. I crociati guadagnano un corner, atteggiamento horror della squadra di Fonseca.

6' Due corner di fila per il Milan mal sfruttati: Loftus attacca il primo palo ma non riesce a colpire.

4' Partenza shock del Milan. Fonseca ha chiesto equilibrio e aggressività, i giocatori sono entrati mosci e poco attenti.

2' Gol del Parma. Dormita solita della squadra, classico cambio di gioco che manda in tilt tutta la linea difensiva. Maignan sfiora il miracolo ma non basta. Calabria molto male sull'avversario che crossa.

1' Loftus-Cheek cade troppo facilmente sulla trequarti, l'arbitro non abbocca e fischia fallo contro i rossoneri quando il centrocampista prende palla con le mani.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per il Parma.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia crociata classica per i padroni di casa, per il Milan oggi debutta il Third Kit PUMA 24/25.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Ennio Tardini. Oggi si gioca Parma-Milan, valida per la seconda giornata di Serie A. Fonseca dovrà fare a meno di Alvaro Morata, per lui un infortunio muscolare che lo terrà fuori per un paio di settimane. Al posto dello spagnolo c'è una grande occasione per Okafor, finalmente provato da titolare da centravanti. Tornano dall'inizio Theo e Reijnders, in attesa che anche Fofana ed Emerson trovino la miglior condizione. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per non perdervi le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Del Prato; Camara, Cyprien, Hainaut; Almqvist, Cancellieri, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. A disp.: Torriani, Raveyre, Emerson, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Fofana, Chukwueze, Saelemaekers, Jovic. All. Paulo Fonseca.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Cecconi-Fontemurato

IV uomo: Piccinini

VAR: Marini

AVAR: Fabbri