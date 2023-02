LIVE MN - Pioli: "Domani non ci sarà Bennacer. Crediamo di poter passare questo turno"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista della sfida di domani sera a San Siro contro gli Spurs. Restate con noi!!!

Che Milan vedremo domani?

"Se vogliamo pensare di poter vincere la partite servirà un Milan di alta qualità e intensità. Ci siamo preparati per questo".

Domani affronterete una squadra inglese guidata da un italiano...

"Le difficoltà si moltiplicano. Conte preparare bene le partite. Loro sono una squadra inglese, quindi una squadra che gioca con grande intensità, allenata da un italiano. Conte è un grande allenatore, è uno dei pochi allenatori che mi ha chiamato dopo lo scudetto. Mi ha fatto molto piacere".

Come sta Bennacer? Ci sarà domani?

"Non è ancora al 100%, non possiamo rischiare, quindi non ci sarà domani".

Chi sono i top allenatori italiani?

"Domanda difficili. Ce ne sono tanti, come per esempio Ancelotti, Conte e Spalletti".

Si è sempre parlato della Champions come l'ambiente preferito del Milan...

"So cosa sentiamo noi e cosa sentiremo domani davanti ai nostri tifosi. Saremo molto motivati".

Cosa dovete fare domani per vincere?

"Il Milan deve giocare bene e provare a comandare la partita. Dobbiamo cercare di essere sempre pericolosi. Loro hanno un grande tridente, quindi servirà essere compatti".

In che ruolo vede meglio De Ketelaere in questo nuovo modulo?

"Giochiamo con due trequarti, quindi il ruolo migliore è quello".

Preferiva che il Tottenham non arrivasse a questa gara dopo una sconfitta pesante?

"La settimana prima hanno battuto il City. Dobbiamo solo pensare a giocare bene questa partita".

Quanto ci credete a vincere la Champions?

"Noi crediamo di poter passare questo turno. Pensiamo a fare un passo alla volta. Vincere la Champions sarebbe un sogno, ma è inutile pensarci ora".

Siete più pronti rispetto all'anno scorso quando avete affrontato il Liverpool?

"Certo. Le esperienze che abbiamo vissuto in questi mesi ci hanno aiutato".

Come ha visto la squadra in questi giorni?

Giochiamo in Champions e vogliamo fare bene. Ho visto una squadra che si è preparata al meglio".

