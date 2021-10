LIVE MN - Pioli: "E' importante prendere meno gol. Theo e Kessie disponibili"

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa a Milanello alla viglia del match di domani sera a San Siro contro il Torino. Grazie al nostro consueto live testuale, vi riporteremo in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero. Restate con noi!!!

Il Milan sta subendo troppi gol?

"Dobbiamo essere più attenti e comunicare meglio. Per vincere le partite è importante subire pochi gol".

Come commenta la classifica?

"E' troppo presto, nove giornate sono niente. E' giusto però che i tifosi siano contenti e orgogliosi di questa squadra. Ora pensiamo alla partita di domani e poi a quella successiva".

Come ha visto Ibra e Giroud a Bologna?

"Le ultime sono state due gare particolari. Quando abbiamo bisogno di più fisicità abbiamo la possibilità di mettere Ibra e Giroud. Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita".

Quanto è allarmante quello che non è andato nelle ultime partite?

"Per me non siamo stati all'altezza solo nella gara di Porto, dovevamo fare meglio. In Italia ci sono avversari forti, come lo è domani il Torino. Lavoriamo tutti i giorni per fare sempre meglio e continuare a crescere".

Cosa pensa del rapporto tra arbitri e allenatori e degli ultimi episodi arbitrali in Serie A?

"Bisogna partire dalla base che gli arbitri siano sempre in buona fede e di conseguenze devi accettare questa situazione. Mi interessa vedere uniformità nelle partite: il regolamento è uno, poi ogni arbitro ha il suo modo di arbitrare, ma mi interessa ci sia uniformità nei 95 minuti".

Come stanno Theo e Kessie?

"Se oggi Theo si allena in squadra ci sarà anche se non dall'inizio, giocherà uno spezzone se ci sarà bisogno. Kessie sta bene e sarà disponibile".

Siamo arrivati ad un crocevia importante della stagione?

"Il calendario è fitto, la competitività è alta. Il Torino è forte, Juric sta facendo un grande lavoro. Sono tanti esami importanti, è presto però per dire che siamo ad un bivio. Noi dobbiamo cercare di affrontare al meglio ogni partita".

Ieri il Milan ha guadagnato punti su tutte le altre...

"Siamo forti e competitivi, ma le partite di ieri mi hanno confermato che dovremo tenere alto il livello delle nostre prestazioni se vogliamo lottare fino alla fine".

Che Belotti si aspetta domani?

"Mi aspetto un Torino battagliero e propositivo. Non so nemmeno se Belotti se giocherà o meno, non è un mio problema l'atteggiamento con cui entrerà in campo".

Come giudichi la stagione di Pobega al Torino?

"Tommaso sta facendo molto bene. Ha le caratteristiche giuste per il gioco di Juric, è in continua crescita".

Cosa si aspetta dal Torino?

"Mi aspetto una partita in cui dovremo battagliare. Dovremo muoverci bene senza dare punti di riferimento".

Giocherà Tatarusanu?

"Sta crescendo, lui ha giocato poco ma sta facendo delle belle prestazioni. Mirante è un po' indietro di condizione. Tatarusanu ha la nostra fiducia e non c'è dubbio sulla sua presenza".

Kessie o Tonali possono fare i trequartisti?

"Ad inizio partita no perchè abbiamo Krunic e Maldini che sanno giocare in quel ruolo. E' importante avere tutti e 4 i mediani a disposizione".

Quanto è importante la partita di domani?

"Ogni partita vale tre punti. Quando affronteremo gli scontri diretti ci può stare di perdere qualche punto. Io sono convinto che vincerà il campionato chi farà più punti contro le altre squadre. Domani dovremo essere molto lucidi nelle scelte".

Cosa serve al Milan per migliorare ancora?

"L'ulteriore step è arriva in alto fino in fondo. Siamo in alto da tanto tempo, l'anno scorso abbiamo perso dei punti. Servirà ancora maggiore continuità e pochi passi falsi. Dobbiamo vincere anche le partite sporche, quelle in cui non giochi bene. Abbiamo le qualità per ottenere i tre punti anche quando siamo in difficoltà".

La posizione di Ibrahimovic è una sua scelta o caratteristiche proprie dello svedese?

"Entrambe. Non conta chi abbiamo tra le linee, ma dobbiamo starci. Abbiamo fatto un ottimo movimento nella prima espulsione del Bologna. Dobbiamo avere giocatori tra le linee, giocatori in profondità e aperti: se non sono sempre gli stessi, poi, significa che siamo ancora un po' più imprevedibili".

Domani sarà una partita come quella di Porto?

"Il Porto non ci ha aggredito alto, hanno avuto un centravanti che ha lavorato bene sui nostri centrali. Il Verona e il Torino, che giocano un calcio simile, verranno a pressare alti, dovremo essere bravi a muoverci e a trovare gli spazi giusti per fare male ai granata".

Il suo Milan fa tanti punti in trasferta...

"Credo che siamo la squadra migliore in Europa per punti in trasferta. Noi vogliamo giocare sempre il nostro calcio. Riuscire a mantenere certi numeri in trasferta sarebbe davvero una grande cosa".

- Finisce così la conferenza stampa di Pioli prima del Torino.